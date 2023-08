Hündisch müsste man können. Dann wäre jetzt klar, was der Hund hinter dem Gartentor vorhat. Sein Bellen klingt ja nicht wirklich unfreundlich. Und der Schwanz wedelt auch. Also einfach mal reingehen? Nicole Kammerer schüttelt den Kopf und empfiehlt, lieber den Besitzer zu rufen.

Aus dem Schwanzwedeln eines Hundes lässt sich für Fremde wenig ablesen, sagt die Hundetrainerin, die in Tübingen eine Hundeschule betreibt. Zu glauben, dass sich ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt, grundsätzlich freut, sei eines der großen Missverständnisse zwischen Zwei- und Vierbeinern. „Das bedeutet nur, dass er emotional aufgeregt ist“, sagt Kammerer.

Die 53-Jährige, die in der Schweiz Tierpsychologie studiert hat, weiß, dass es selbst Hundebesitzern oft schwerfällt, die Sprache ihres Tiers richtig zu interpretieren. „Hundesprache ist ein bisschen wie Chinesisch“, zieht die Expertin einen eher ungewöhnlichen Vergleich. Während die meisten Menschen zumindest ein paar Brocken Englisch verstehen, streichen fast alle bei Chinesisch die Segel.

Die Tierpsychologin Nicole Kammerer betreibt in Tübingen eine Hundeschule. | Bild: Brigitte Gisel

Ähnlich kompliziert sei die Kommunikation mit dem Hund. „Sie müssen gleichzeitig auf Augen, Ohren, Schwanz und Schnauze achten“, sagt Kammerer. Fehlinterpretationen können böse enden: mit Zähnefletschen, einer zerrissenen Hose oder gar einem Besuch beim Arzt.

Dass Hund und Katze Verständigungsprobleme haben, ist bekannt. Doch auch zwischen Mensch und Hund geht kommunikativ manches schief. Das kann freundliche Zeitgenossen zu Hundehassern machen und gibt Hundebesitzern das Gefühl, zum Outlaw zu werden. Daran etwas ändern können vor allem die Hundebesitzer. Aber selbst Menschen, die Hunde gar nicht mögen, können viel tun, um gefährliche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen.

„Der tut nix“

Dass der Besitzer Fiffi, Waldi und Kollegen immer und überall unter Kontrolle hat, sollte selbstverständlich sein. Ist es aber nicht. Das ist dann auch nicht mehr mit einem freudestrahlenden „Der tut nix“ einzufangen. Steht der Hund erst einmal vor dem Fremden, ist es eigentlich schon zu spät. Erstens: „Es gibt kein ‚Geh-Weg-Kommando‘, sagt Kammerer.

Und zweitens lasse sich ein Hund von einem Fremden sowieso nix sagen. Dann hilft eigentlich nur noch Deeskalation. „Ich kann nur raten, sich neutral zu verhalten“, sagt Kammerer. Das ist aber so ziemlich das Gegenteil von dem, was man in so einer Situation gerne tun würde: Den Hund anschreien, damit er abhaut. Kammerer rät zu einer anderen Strategie: Wegdrehen, den Hund weder ansprechen noch anschauen und – ganz wichtig – schon gar nicht wegrennen. Das weckt nur den Jagdtrieb. „Der Hund ist ein Lauf-Raubtier“ sagt die Hundetrainerin. Im Zweifelsfall also stehenbleiben und hoffen, dass jemand kommt und den Hund einsammelt.

Damit Hunde nicht außer Kontrolle geraten, sollten Halter einige Regeln im Umgang beachten. | Bild: dpa

Im Idealfall habe ein Hund gelernt, dass es fremde Menschen zwar gibt, sie aber nicht besonders interessant sind. Auch dazu kann jeder etwas beitragen. Die Hundeexpertin rät, fremden Hunden gegenüber zunächst distanziert aufzutreten und nicht einfach ins Fell zu greifen, auch wenn das Tier noch so knuddelig aussieht. Erstens kann man sich täuschen. Und zweitens wird der Hund so falsch konditioniert: „Der Hund lernt dann, da, wo ich hingehe, krieg ich Party.“ Und dazu hat der Nächste halt vielleicht gar keine Lust.

Kammerer hält es für sehr wichtig, dass Hundebesitzer ihr Tier an andere Menschen gewöhnen. Der Hund müsse wissen, dass fremde Menschen dazugehören – in der Großstadt, aber auch bei einsamen Spaziergängen. Ist ein Hund mit Herrchen oder Frauchen ausschließlich auf menschenleeren Strecken unterwegs, sei jeder andere Spaziergänger aus Sicht des Tiers verdächtig.

Zur Person Nicole Kammerer hat in Tübingen katholische Theologie, Sportwissenschaft und Pädagogik studiert, bevor sie auf den Hund kam. Von 1993 bis 1997 absolvierte sie in St. Moritz eine Hundetrainerausbildung, von 1995 bis 1997 studierte sie Tierpsychologie in der Schweiz. Von 1997 bis 1999 war sie Rettungshundeführerin beim THW. 1995 gründete sie die Tübinger Hundeschule.

Im Übrigen hat nicht nur der Mensch unter Umständen Angst vor dem Hund, sondern umgekehrt auch der Hund vor dem Menschen. „Vor allem viele Auslandshunde sind ängstlich“, weiß Kammerer.“ Die Tiere, die von Tierschutzorganisationen nach Deutschland gebracht werden, haben bis dahin meist wenig Erfahrungen mit Menschen gemacht. Und wenn, dann keine guten. Wenn so einem Tier nun eine kleine Gruppe Menschen begegnet, fürchtet es, dass wieder Steine fliegen könnten. Ergebnis: Der Hund ist in Hab-Acht-Haltung und damit potenziell aggressiv.

Wenn sich die Angst überträgt

Angst ist ohnehin eines der Hauptprobleme im Verhältnis zwischen Mensch und Hund. „Der Hund riecht es, wenn ein Mensch Angst hat“, sagt die Tiertrainerin. Nun ist es aber nicht so, dass der Vierbeiner dann besonders rücksichtsvoll wäre. Stattdessen ist er irritiert. Kammerer erklärt das so: „Dieser Mensch da riecht komisch, da muss ich nachsehen.“ Also geht der Hund genau auf jene Menschen zu, die das am wenigsten leiden können.

Auch hier rät sie zu betont defensivem Verhalten: „Nicht angucken, Straßenseite wechseln, notfalls einen Bogen um den Hund machen.“ Starre der Mensch das Tier an, denke der Hund: „Der will was von mir.“ Falls vorhanden, sollte man dem Besitzer sagen, dass er seinen Hund anleinen soll.

Wenn schon Erwachsene Probleme haben, wie schwer ist das dann erst für Kinder. Zwar kommt es selten vor, dass Hunde Kinder angreifen, dennoch gibt es immer wieder verheerende Unfälle. Das Wichtigste aus Kammerers Sicht: Hunde müssen an Kinder gewöhnt werden.

Sie müssen lernen, dass die kleinen Wesen, die so anders aussehen und sich anders bewegen, genauso ein Mensch sind wie ein Zweimeter-Hüne. Erfolgt das nicht ganz von selbst in der Familie, ist es zwingend, dass Hundebesitzer das trainieren. Denn von Natur aus können Hunde Kinder schlecht einschätzen. Im Ergebnis haben dann viele Hunde Angst vor Kindern.

Laufende Menschen wecken Jagdinstinkt

Kammerer erzählt, wie sie sich mit ihrem Hund, mit viel Abstand in die Nähe einer Schule gesetzt hat, damit der Hund sich das mal anschauen konnte. Inzwischen haben Grundschüler das Thema Hund im Sachkundeunterricht. Und manchmal kommen sie dann auch zum Training in die Hundeschule, um ihr Wissen auszuprobieren.

Ein Dauerthema ist auch das Thema Hund und Jogger. Die Einstellung „ich lass mich doch vom Hund nicht zwingen, langsam zu machen“, kann Kammerer nachvollziehen. Sie sagt aber auch: „Vernünftig wär‘s.“ Denn schnell laufende Menschen wecken den Jagdinstinkt. Wer sich dem Tier etwas langsamer nähert, gibt zudem dem Besitzer mehr Zeit, sein Tier zu sich zu rufen und anzuleinen. Das gelte auch für Fahrradfahrer.

Wer sich einen Hund zulegen möchte, kann laut Kammerer schon im Vorfeld Konflikte vermeiden. Nicht nur ein Pitbull hat Aggressionspotenzial. Kompliziert wird es immer dann, wenn Hunde nicht zur Lebenssituation ihrer Menschen passen. Etwa wenn sich ein Rentnerpaar einen Hund zulegt, der sehr viel mehr Bewegung braucht als sie ihm geben können. „Ist ein Hund nicht ausgelastet, wird er schnell aggressiv“, sagt Kammerer. „Dann wird sogar ein Dackel schwierig.“