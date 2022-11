Der November bringt für Tierhalter mit einem kranken Tier Mehrkosten: Nach mehreren Jahren tritt eine neue Gebührenordnung für Tierärzte in Kraft. Erleichterungen gibt es ab kommenden Monat hingegen für die Begleitung behinderter Menschen im Krankenhaus. Und Fußballfans können sich zur Weltmeisterschaft zum Public Viewing treffen.

Neue Gebührenordnung für Tierärzte

Die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) ist nach knapp 20 Jahren überarbeitet worden, ab dem 22. November gelten neue Regeln. So werden die allgemeinen Untersuchungen von Hunden und Katzen preislich angeglichen. In beiden Fällen ist das mit deutlichen Erhöhungen verbunden. Die einfachste Untersuchung kostet nun 23,62 Euro, vorher waren es für Katzen 8,98 Euro und für Hunde 13,47 Euro. Die Preise für Impfungen von Hund und Katze verdoppeln sich nahezu von 5,77 Euro auf 11,50 Euro.

Begleitung Behinderter im Krankenhaus

Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung können sich ab November bei einem Krankenhausaufenthalt von einer oder einem Vertrauten begleiten lassen. Darauf besteht ein Rechtsanspruch, die Kosten werden erstattet. Neben den Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung der Vertrauensperson werden auch deren eigenen Kosten der Begleitung erstattet. Gehen etwa enge Angehörige mit ins Krankenhaus, bekommen diese über die Krankenkasse Krankengeld zum Ausgleich des Verdienstausfalls.

Angehörige, die Menschen mit Behinderung bei einem Krankenhausaufenthalt begleiten, können bei einem Verdienstausfall ab 1. November Krankengeld erhalten. | Bild: Christophe Gateau/dpa

Public-Viewing zur Fußball-WM

Viele Wirte haben wegen der kalten Jahreszeit zwar schon abgewunken, aber rein rechtlich sind auch zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Public-Viewing-Veranstaltungen bis spät in die Nacht möglich. Nach dem Vorbild früherer Sportereignisse dürfen die Kommunen den Lärmschutz lockern und öffentliche Übertragungen nach 22.00 Uhr ermöglichen.

Corona-Testverordnung läuft aus

Die bisherige Corona-Testverordnung läuft am 25. November aus. Bei der jüngsten Neuregelung Ende Juni wurde eine Selbstbeteiligung von drei Euro je Schnelltest eingeführt. Diese Selbstbeteiligung entfällt seither beim Besuch von Pflegeeinrichtungen oder von Krankenhäusern. Ob eine Anschluss-Verordnung geschaffen wird, ist noch offen.

Keine Nachteile für Neukunden in Grundversorgung

Energieversorger dürfen ab dem 1. November in der Grundversorgung keine Unterschiede mehr zwischen Bestands- und Neukunden machen. Neukunden muss damit derselbe Tarif angeboten werden wie den alten Kunden. Solch ein Fall tritt ein, wenn ein Kunde etwa wegen einer Preiserhöhung von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch macht oder ein Vertrag ausgelaufen ist.

Anders ist es, wenn ein Energieversorger pleite geht oder ein Anbieterwechsel gescheitert ist: Dann kommt der Kunde beim Grundversorger in die Ersatzversorgung. Diese darf der Grundversorger an den Börsenpreisen ausrichten und auch ohne Ankündigung zum 1. oder 15. eines Monats preislich anpassen. Erst nach drei Monaten kann der Kunde dann in die Grundversorgung aufgenommen werden.

Stichtag für Wechsel der KFZ-Versicherung

Der 30. November ist alljährlich ein wichtiger Stichtag für die Kfz-Versicherung: In den meisten Fällen können Versicherte zu diesem Tag fristgerecht ihren Vertrag kündigen, wenn sie sich etwa durch einen Wechsel Sparmöglichkeiten erhoffen. In Fall einer Preiserhöhung genießt der Versicherte aber in jedem Fall ab deren Ankündigung ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht, unabhängig vom Stichtag 30. November. (AFP)