Preise für Energie und Lebensmittel

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar führte zu einem massiven Anstieg der Energie- und Lebensmittelkosten. Der Preisindex für Nahrungsmittel der Welternährungsorganisation FAO erreichte im März einen historischen Höchststand und Gas war in Europa so teuer wie nie zuvor. Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone kletterte im Oktober auf 10,6 Prozent – der stärkste Preisanstieg seit Einführung des Index 1997.

Flüchtlinge

Migranten sitzen am 04.12.2022 auf einem Schlauchboot während einer Rettungsaktion. Die Besatzung der Schiffe “Humanity 1„ und “Louise Michel„ haben in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste Rettungsmissionen durchgeführt. | Bild: Nicole Thyssen/dpa

Der russische Angriff ist auch verantwortlich für die größte Flüchtlingsbewegung in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Mehr als sieben Millionen Ukrainer flohen nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in andere europäische Länder, etwa eine Million von ihnen nach Deutschland. Weitere 6,9 Millionen Ukrainer wurden innerhalb ihres Landes vertrieben. Weltweit überstieg die Zahl der Vertriebenen zum ersten Mal die Zahl von 100 Millionen Menschen.

Hitze

Europa erlebte den heißesten Sommer aller Zeiten. In vielen Ländern wurden Hitzerekorde gebrochen, so auch in England, wo die Temperatur zum ersten Mal die 40-Grad-Marke überschritt. Waldbrände aufgrund von Hitze und Trockenheit verwüsteten in Europa mehr Fläche als je zuvor – mehr als 785.000 Hektar.

Weltbevölkerung

Die Weltbevölkerungsuhr am 15.11.2022 auf dem Parkplatz vom Erlebnis-Zoo Hannover springt erstmals auf 8 Milliarden. Die Weltbevölkerung hat nach Berechnungen der Vereinten Nationen (UN) in etwa am Dienstag die Acht-Milliarden-Marke geknackt. | Bild: Moritz Frankenberg/dpa

Im November überschritt die Zahl der Menschen auf der Erde nach Angaben der UNO die Marke von acht Milliarden. 1950 betrug die Zahl der auf der Erde lebenden Menschen noch 2,5 Milliarden.

Queen

Königin Elizabeth II. beobachtet am 02.06.2022 vom Balkon des Buckingham Palace aus die Geburtstags-Parade Trooping the Colour am ersten von vier Tagen der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen. (Archivbild) | Bild: Jonathan Brady/dpa

Im Februar feierte Queen Elizabeth II. ihr 70. Thronjubiläum – ein Rekord in Großbritannien. Mit 96 Jahren war sie zugleich die älteste Regentin der Welt. Nach ihrem Tod am 8. September standen schätzungsweise eine Viertelmillion Menschen rund um die Uhr Schlange, um sich am Sarg von der Königin zu verabschieden.

Kunstmarkt

Die Kunstsammlung des Microsoft-Mitbegründers Paul Allen, mit Werken unter anderem von Paul Cézanne, Gustav Klimt und Vincent van Gogh, erzielte bei der Versteigerung 1,62 Milliarden Dollar (1,54 Milliarden Euro). So ein hoher Preis war noch nie zuvor bei einer Kunstauktion bezahlt worden. Ein Porträt Marilyn Monroes von Andy Warhol wechselte im Mai für 195 Millionen Dollar den Besitzer und ist damit das teuerste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts.

Tennis

Als Rafael Nadal zum 14. Mal die French Open gewann, verbesserte der spanische Tennisstar seinen eigenen Rekord an Grand-Slam-Titeln auf 22, vor dem Serben Novak Djokovic (21) und dem Schweizer Roger Federer (20). Die mit 23 Grand-Slam-Titeln erfolgreichste Tennisspielerin Serena Williams aus den USA beendete 2022 ihre Karriere.

Pop

Taylor Swift freut sich über die Auszeichnung in der Kategorie „Bestes Video“ bei der Verleihung der MTV Europe Music Awards am 13.11.2022 im PSD Bank Dome in Düsseldorf. | Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Das zehnte Album des US-Megastars Taylor Swift, „Midnights“, löste einen derartigen Hype aus, dass der Streamingdienst Spotify zusammenbrach. So viele Fans hatten bei dem Anbieter noch nie zu vor an einem Tag das gleiche Album angehört. Weniger ruhmreich für Swift war die Auszeichnung als größte Umweltsünderin unter den Stars. Bis August, als das Ranking veröffentlicht wurde, war sie demnach in diesem Jahr bereits 170 Mal in ihrem Privatjet geflogen.

(AFP)