Wetterhoch „Steffen“ setzt sich nur langsam gegen Tief „Gudrun“ durch

Beim Wetter in Deutschland hat das Tief „Gudrun“ mit einer Kaltfront noch das Sagen. Hoch „Steffen“ setzt sich in den nächsten Tagen nur langsam durch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit.