von Isabella Hafner

Langweilige Handyhüllen, der weiße Zahnputzbecher, Holz-Salatbesteck oder die alte Vase, die schon beinahe den Tod in der Restmülltonne gefunden hätte; Porzellan, das nur noch seine Daseinsberechtigung hatte, weil es irgendwann auf einem Polterabend zerdeppert worden wäre. All das kann ein zweites Leben bekommen, indem es mal kurz durch ein Bad mit Marmorierfarbe gezogen wurde.

Ganz anders: Marmorierte Kissen. | Bild: Easy Marmorieren, Vanessa Schmitt

So lässt sich zum Beispiel auch das 0815-Ikea-Sofa durch die neuen alten Kissen zu einem Hingucker mit tollen Farbspielen aufbrezeln. Marmoriertes Geschenkpapier ist vielleicht schöner als das Geschenk selbst? Und wer würde sich in diesen Zeiten nicht freuen über eine marmorierte Postkarte im Briefkasten?

Vanessa Schmitt kennt sich mit Marmorieren aus. | Bild: CV-Verlag

Marmorierfarbe kann so viel: Farbverläufe, wie vom Winde verweht, Tupfen, die wie bunte Wolken aussehen; zarte Schlieren, Zebrastreifen, große Flecken oder feine Sprenkel – ein paar Farbtropfen hier und dort und schon entstehen die schönsten und unterschiedlichsten Muster in den Lieblingsfarben. Das ist es, was Vanessa Schmitt aus der Nähe von Hamburg gefällt.

Was man fürs Marmorieren braucht. | Bild: Vanessa Schmidt

Eigentlich ist sie ja Gartenbauingenieurin und Redakteurin. Aber seit Jahren experimentiert sie in ihrer Freizeit mit allem, was ihr zu Hause in die Hände kommt: Mit Papier, Stoff, Holz, Keramik, Glas, Kerzen und vielen weiteren Materialien und Gegenständen. Auch ihre zwei Söhne haben Spaß dabei und staunen über die Kunstwerke, die sie da so zaubern. Und ganz ehrlich: Wen erinnert das Marmorieren nicht selbst ein bisschen an die eigene Kindheit? Damals waren es oft hübsche Papiere oder Ostereier, die entstanden.

Papier marmoriert man am besten in einer Kiste. | Bild: Easy Marmorieren, Vanessa Schmitt

Das Schöne beim Marmorieren ist auch: Es ist so einfach! Für einige Untergründe kann man statt Marmorierfarbe auch Acrylfarbe, Porzellan- oder Glasfarben verwenden. Man braucht nicht viel Ausrüstung: Latexhandschuhe, Schaschlikspieße, Küchenpapier, ein altes, größeres Plastikgefäß. Gut ist auch ein alter Kamm. Für manche Gegenstände ist das Verdickungsmittel Carrageen nötig. Und dann kann‘s auch schon losgehen!

Das Buch: Vanessa Schmitt: Easy Marmorieren! CV-Verlag, 9,99 Euro. | Bild: CV-Verlag

Buchtipp: Vanessa Schmitt: „Easy Marmorieren! Stylische Deko-Ideen für zuhause“. Christophorus Verlag. 64 Seiten. 9,99 Euro.

Papier-Bild Was man braucht: mit Wasser verdünnte Acrylfarbe

in verschiedenen Grautönen

und Schwarz, dickes und dünnes

Papier, Bilderrahmen, Cutter. Und so geht‘s:

1. Die Farben nacheinander mit einem Pinsel auf das Marmoriermedium tropfen. Besonders schöne Muster entstehen, wenn der Pinsel auf die Kante der Schüssel geklopft wird, sodass die Farbe auf das Marmoriermedium spritzt.

2. Dann das Papier marmorieren.

3. Das Papier rollt sich durch die Feuchtigkeit ein. Sobald die Enden hochgekommen sind, das Papier vorsichtig aus dem Farbbad nehmen und mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

4. Dann unter laufendem Wasser die Marmorierreste abspülen, bis sich das Papier nicht mehr glitschig anfühlt.

5. Papier erneut trocknen lassen. Die Farbe ist nach weiteren 24 Stunden vollständig fixiert. Bei Bedarf das Papier rückseitig mit aufgelegtem Backpapier auf Baumwollstufe glattbügeln.

6. Vorlagen auf das dicke Papier drucken oder pausen und mit einem Cutter die Flächen ausschneiden, durch die dann das marmorierte Papier spitzeln soll. Dann hinten fixieren und

das Ganze in einem Bilderrahmen

spannen.

Kissen Was man braucht: Baumwollstoff, Alaun, mit Wasser verdünnte Acryl-

farbe in Pink, Rosa, Orange, Lila, Blau und Türkis, Marmoriermedium (Carrageen in Wasser angerührt) Und so geht‘s: 1. Damit sich die Acrylfarbe beim Ausspülen des Marmoriergrundes nicht auswäscht, muss der Baumwollstoff mit Alaun vorbehandelt werden. Dazu vier Esslöffel Alaun in vier Liter heißem Wasser auflösen und den Stoff darin 20 Minuten gut bedeckt einlegen. Anschließend mit Handschuhen auswringen und glatt aufhängen, bis er vollständig durchgetrocknet ist.

2. Um den Marmoriergrund anzumischen, pro Liter lauwarmen Wassers einen gestrichenen Esslöffel Carrageen beimischen und gut verrühren. Carrageen besteht aus einer Algenart und sorgt dafür, dass sich das Wasser verdickt.

3. Die Schüssel drei bis fünf Zentimeter hoch mit Marmoriergrund füllen, bis alle Bläschen auf der Wasseroberfläche verschwunden sind. Das dauert mindestens drei Stunden.

4. Für jede Farbe ein Einmachglas bereitstellen, ein bis zwei Zentimeter hoch Wasser und einen kleinen Klecks Farbe hineingeben. Wasser und Farbe jeweils gut vermischen.

5. Dann die Farbe auf den Marmoriergrund tropfen. Mit einem Kamm oder Schaschlikspieß Muster hineinziehen. Den Stoff an zwei Ecken halten und über die Kante der Schüssel auf das Wasserbad ziehen. Dann ein bis zwei Minuten warten, bis auf der Stoff-Rückseite die Farbe sichtbar wird. Den Stoff an zwei Ecken fassen und aus dem Wasser ziehen. Nach mindestens 24 Stunden Trocknung die Rückstände des Carrageens von Hand auswaschen. Erneut gut trocknen lassen.