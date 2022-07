Die extreme Hitze bleibe allerdings nur einen Tag: Höhepunkt im Westen und Südwesten ist der Dienstag, am Mittwoch verlagert sich die Hitze in den Osten und Nordosten. Vereinzelt werden die Nächte tropisch, sind also mindestens 20 Grad warm.

Am Dienstag zeigt sich der Himmel oft wolkenlos, der Wind weht bei Temperaturen zwischen 34 und 38 Grad nur mäßig. Im Südwesten und Westen können es laut der Vorhersage des DWD vereinzelt sogar 40 Grad werden.

Nach extremer Hitze auch Gewitter möglich

Der nächste Morgen beginnt dort mit ersten Schauern und Gewittern, die sich bis in die Mitte ausbreiten. Dabei kann es kräftig gewittern, auch Unwetter sind lokal möglich. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 27 und 34 Grad. Im Osten und Südosten ist es dagegen weiter sonnig, es wird mit Werten zwischen 33 bis 39 Grad sehr heiß.

In der Nacht zum Donnerstag gibt es auch in diesen Landesteilen Schauer und Gewitter, ähnlich geht es am Tag weiter. Im Rest der Republik ist es dagegen am Donnerstag bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad heiter, im Südwesten und Süden sind auch 32 Grad möglich. (dpa)