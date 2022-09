Nach rund 30 Jahren auf der Bühne hat das Hamburger Hiphop-Trio „Fettes Brot“ seine Auflösung angekündigt. „Bevor wir also bald unsere eigenen Wachsfiguren bei Madame T einweihen dürfen, schaufeln wir ewigen Teenager uns mit ‚fast 50‘ lieber unser eigenes Grab“, schrieb die Mitglieder in einem am Mittwochabend veröffentlichen Beitrag auf der Internetseite der Band augenzwinkernd. Ende 2023 werde „Fettes Brot“ Geschichte sein, zuvor gebe es eine Abschiedstour.

Trio veröffentlich einen Abschiedssong

Zusätzlich veröffentlichte „Fettes Brot“ einen „Abschiedssong“ und kündigte weitere Überraschungen bis zur Auflösung an. „Anno 2022 erscheint uns unsere gemeinsame Story irgendwie auserzählt“, schrieben die Musiker weiter. Es sei Zeit für die Trennung. Sie würden anschließend „auf neuen Wegen“ weiterwandern.

Die Hip-Hop-Band Fettes Brot, Boris Lauterbach (l-r), Martin Vandreier und Björn Warns, steht am Tag ihres Konzerts auf der Insel Helgoland auf einer Wiese. Die Band hat ihre Trennung angekündigt. | Bild: Axel Heimken/dpa

Die Gruppe besteht aus den drei Künstlern Dokter Renz, König Boris und Björn Beton alias Schiffmeister. Sie entstand Anfang der 1990er Jahre im Hamburger Umland und gehörte zu den ersten Rapformationen, die mit deutschsprachigen Texten erfolgreich wurden.

Songs wie „Nordisch by Nature“, „Jein“ und „Schwule Mädchen“ waren Hits. Später veröffentlichte die Band unter anderem auch Soul- und Popsongs. Bereits vor etwa zehn Jahren legte sie eine Schaffenspause ein.

(AFP)