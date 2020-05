Die Zahl der Demonstranten am Bodensee scheint zu wachsen. Während sich am ersten Mai-Wochenende in Überlingen 400 Personen zum gemeinsamen Protest in Überlingen einfanden, hat die Polizei am Samstag in Salem schon 600 Teilnehmer gezählt.

Die Demonstration verlief laut den Beamten friedlich. Einer der Redner sprach von dem Szenario, dass Deutschland mit einer Diktatur „argentinischen Ausmaßes“ rechnen müsse. Es wurden aber auch Gegen-Plakate, gegen „Pandemie-Leugner“ hochgehoben.

Schwarzwald

In Villingen-Schwenningen sorgten die Lockerungen der Corona-Auflagen und die Demonstrationen in der Innenstadt für dichtes Gedränge. Die Polizei war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Hochrhein

Gegen die staatlichen Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie haben in Waldshut ebenfalls rund 100 Menschen demonstriert. Das Ordnungsamt hatte die Kundgebung unter Auflagen genehmigt.

Konstanz

Rund 100 Menschen demonstrierten auf der Marktstätte in Konstanz. Hinter der Demonstration standen Privatpersonen, die sich auf Nachfragen „besorgte Bürger“ nannten, ihre vollständigen Namen aber nicht preisgaben. Sie forderten zum Auftakt des Protestes dazu auf: „Respektiert die Leute, die Angst vor dem Virus haben. Respektiert andere Meinungen.“