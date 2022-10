In der ersten Woche nach dem Herbstanfang waren unsere Leserreporterinnen und Leserreporter wieder fleißig mit ihren Kameras unterwegs. Die schönsten Schnappschüsse aus der Region sehen Sie hier.

Bild: Leserreporter Siegfried Münzer

Die Wolken spiegeln sich auf der Wasseroberfläche des Steißlinger Sees.

Bild: Leserreporterin Rony Elimelech

Auf der Insel Mainau blühen die Blumen auch im Herbst noch in leuchtenden Farben.

Bild: Leserreporter Klaus Johner

Das herbstliche Wetter sorgt für stärkeren Wellengang am Bodensee.

Bild: Leserreporterin Monika Schüssler

Bedrohlich ziehen Unwetterwolken über die berühmten Pfahlbauten in Unteruhldingen hinweg.

Bild: Leserreporterin Waltraud Beitz

Leserreporterin Waltraud Beitz hatte mehr Glück. Die Pfahlbauten erstrahlen kurz vor dem Wetterwechsel noch im Sonnenschein.

Bild: Leserreporterin Tanja Brost

Die Sonnenstrahlen bringen das Wasser des Bodensees im Überlinger Uferpark zum glitzern.

Bild: Leserreporter Reinhold Köfer

Sonne und Schauer wechseln sich in Hagnau ab.

Bild: Leserreporterin Ilka Schmigalla

In Überlingen sind die ersten Anzeichen für den Herbst nicht mehr zu übersehen: Die Bäume verlieren ihre Blätter.

Bild: Leserreporter Peter Wetzel

Die Bäume an der Uferstraße in Friedrichshafen erstrahlen in herbstlichem Gelb.

Bild: Leserreporter Klaus Johner

Zwischen den Pflanzen liegt im Hintergrund die Kirche St. Peter und Paul auf der Reichenau.

Bild: Leserreporterin Gitta Marquardt-Baladurage

Einen herbstlichen Sonnenuntergang über Litzelstetten konnte man von Unteruhldingen aus beobachten.

Die schönsten Leser-Bilder der Vorwoche.

