In Indien verdichten sich Vermutungen, wonach Regierungschef Narendra Modi den offiziellen Namen seines Landes abschaffen und in „Bharat“ ändern will. In einem offiziellen Schreiben an die Teilnehmer des G20-Gipfels am Wochenende lädt Präsidentin Draupadi Murmu die Staats- und Regierungschefs als „Präsidentin von Bharat“ zu einem Staatsbankett ein.

Wie der Fernsehsender News18 unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, bereiten Abgeordnete von Modis Regierungspartei zudem eine Resolution vor, um die Bezeichnung „Bharat“ gegenüber Indien zu bevorzugen. Die Regierung hat für Ende des Monats eine Sondersitzung des Parlaments einberufen, hält sich aber hinsichtlich ihrer Pläne bislang bedeckt.

Distanzierung von Kolonialismus

Der Name „Bharat“ geht auf alte, auf Sanskrit verfasste Hindu-Schriften zurück. Er ist eine der beiden offiziellen, in der Verfassung verankerten Bezeichnungen für das Land.

Manche radikale Hindus in dem Land stören sich am Landesnamen „India“. Sie argumentieren, dieser sei von den britischen Kolonialherren eingeführt worden und deshalb ein Symbol der Sklaverei.

Erst kürzlich hatte der Chef der hindunationalistischen Organisation RSS, die der hindunationalistischen Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi nahesteht, gefordert, dass der Name des Landes von „India“ in „Bharat“ geändert werden soll.

Ex-Kricket-Spieler: Namensänderung „längst überfällig“

Während Mitglieder von Modis Regierungspartei das Vorhaben unterstützten, reagierten Oppositionspolitiker empört. „Ich hoffe, dass die Regierung nicht so töricht sein wird, auf Indien komplett zu verzichten“, sagte Shashi Tharoor von der oppositionellen Kongresspartei im Online Dienst X, vormals Twitter.

Anstatt den „Anspruch auf einen geschichtsträchtigen Namen aufzugeben“, der weltweit anerkannt sei, sollten „weiterhin beide Namen“ verwendet werden.

Der ehemalige Kricket-Spieler Virender Sehwag begrüßte hingegen die Aussicht auf eine mögliche Namensänderung des Landes. Indien sei ein „von den Briten“ vergebener Name, erklärte er. Eine Änderung in „Bharat“ sei „längst überfällig“. Er rief den nationalen Kricket-Verband auf, „Bharat“ auch auf Nationaltrikots zu drucken.

In ihrem Bemühen um Emanzipation von der britischen Kolonialzeit ist Modis Regierung seit langem bestrebt, Symbole der Kolonialherrschaft aus den Geschichtsbüchern, dem Stadtbild und den Institutionen Indiens zu tilgen. Zuletzt kündigte sie Reformen im Strafgesetz an. Eine mögliche Namensänderung des Landes könnte im Zuge dessen der bislang weitreichendste Schritt sein. (AFP/dpa)