Am 26. September gibt es in der Schweiz eine Volksabstimmung über die Ehe für alle. Das Parlament hatte gleichgeschlechtlichen Partnern ermöglicht, heiraten zu dürfen. Damit könnten homosexuelle Paare Kinder adoptieren, lesbische Eheleute hätten Zugang zur Samenbank. Nach einem Referendum gegen die Gesetzesänderung entscheiden nun die Bürger. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen dazu.

In Deutschland gibt es sie seit 2017, in Österreich seit 2019: die Ehe für alle. Nun will auch die Schweiz homosexuelle Paare gleichstellen. Im Dezember 2020 beschloss das Parlament eine Änderung des entsprechenden Gesetzes. Weil ein