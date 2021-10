Sie klingeln an den Haustüren und fordern: „Süßes oder Saures!“ Zu Halloween am 31. Oktober wollen wieder viele kleine Hexen und Monster umherziehen. Aber viele Eltern fragen sich: Ist das angebracht?

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei und nicht jeder dürfte sich angesichts dessen über spontane Besuche an der Haustür freuen. Aus Sicht von Fachleuten spricht aber nichts gegen das Umherziehen – mit der nötigen Umsicht und Rücksichtnahme.

VS-Umland Rübengeister chancenlos: Warum in diesem Jahr fast ausschließlich Halloween-Fratzen leuchten werden Das könnte Sie auch interessieren

Das bedeutet: Abstand halten, Husten und Niesen in die Armbeuge und dort, wo es angebracht ist, Maske tragen – in engen Treppenhäusern etwa. Wobei viele Kinder ohnehin hinter Gruselmasken stecken. Und außerdem: Akzeptieren, wenn eine Tür geschlossen bleibt.

Andere Situation als zu Halloween 2020

Vergangenes Jahr war wegen der Pandemielage teilweise davor gewarnt worden, dass Kinder zu Halloween um die Häuser ziehen – zum Beispiel vom Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen. Dieses Jahr mahnt das Ministerium zwar zur Rücksicht, aber eine Warnung gibt es nicht.

Autofahrer sollten an Halloween Vorsicht im Straßenverkehr walten lassen: Verkleidete Kinder könnten unvermittelt auf die Straße laufen. | Bild: Felix Kästle/dpa/dpa-tmn

Infektionsepidemiologen, die sich mit der Ausbreitung von Infektionskrankheiten beschäftigen, sehen das ähnlich. „Wir denken auch, dass sich die Situation in diesem Jahr anders darstellt“, schreiben Veronika Jäger und Ralf Krumkamp von der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie auf Anfrage des dpa-Themendienstes. Mit der Einhaltung von Hygieneregeln und der nötigen Rücksichtnahme sollten Kinder wieder „um die Häuser ziehen“ können.

Vor der Haustür mit Abstand warten

„Es bleibt natürlich zu bedenken, dass Kinder nicht geimpft sind und bei einer Infektion oftmals asymptomatisch bleiben“, so die Fachleute von der Arbeitsgruppe Infektionsepidemiologie der Fachgesellschaft weiter. Deshalb seien die AHA-Regeln besonders wichtig. Kinder sollten vor der Haustür bleiben und den nötigen Abstand wahren.

Eine Zombie-Puppe liegt auf dem Boden am Eingang zum Laybrinth. In seinem Privathaus in Bottrop hat ein Ehepaar ein aufwendiges Horror-Labyrinth aufgebaut. | Bild: Fabian Strauch/dpa

Und wenn jemand die Tür nicht öffnet? Das passiert auch zu Nicht-Pandemie-Zeiten immer wieder, sollte dieses Jahr gerade angesichts von Corona aber besonders respektiert werden. Hier sei eine Person vielleicht nur vorsichtig und nicht unbedingt unwillig, Süßigkeiten zu verteilen, schreiben Krumkamp und Jäger. Statt in so einem Fall Sturm zu klingeln, sollten die Gruselmonster zur nächsten Tür weiterziehen. Dort machen sie womöglich wieder süße Beute.

Drei Tipps für ein tolles Halloween mit Kindern

Schlechtes Gewissen, weil sie klingelnden Kindern raue Mengen von Zucker an Halloween aushändigen? Oder weil sie ihre Haustür wegen der Corona-Pandemie nicht öffnen wollen? Das müssen Sie nicht haben: Ebenso wenig wie Eltern, die mit ihren verkleideten Kindern von Tür zu Tür ziehen.

Hohentengen a.H./Jestetten Halloween-Grusel unter Wasser: Kürbisse leuchten auf dem Grund des Rheins Das könnte Sie auch interessieren

Wichtig ist nur, Rücksicht zu nehmen und Maß zu halten. Mit diesen drei Tipps wird Halloween 2021 zu einem gelungenen Gruselfest:

Das Süße portionieren Ohne Süßes ist Halloween kein Halloween. Es ist also völlig Ordnung, wenn man den kleinen Hexen und Geistern an der Tür Schokolade oder Gummibärchen in ihre Tüten oder Eimer packt.



Tatsächlich kann man aber auch dazu beitragen, dass die Kinder einen bewussten Umgang mit dem Süßkram pflegen. Der Rat: Sagen Sie vorab an der Tür, dass jedes Kind nur eine Süßigkeit nehmen darf und greifen Sie auf vorportionierte Mini-Verpackungen zurück. In Zeiten von Corona ist das ohnehin empfehlenswert.



Ein Tipp für die Eltern: Nach dem Beutezug sollte gemeinsam eine Vorratsdose angelegt werden, empfiehlt Ernährungswissenschaftlerin Franziska Lehmann von der Plattform Ernährung und Bewegung (PEB). Am besten portioniere man die Leckereien für bis zu eine Woche vor und lasse das Kind entscheiden, was es wann essen möchte. Abstand wahren und trotzdem Schenken Ein Tipp für alle, die aus Vorsicht in der aktuellen Situation den direkten Kontakt mit Kindern meiden, aber dennoch gerne Süßigkeiten verteilen wollen: Sie können kleine Päckchen vor ihre Haustür legen, während die Kinder das Treppenhaus hinaufeilen oder durch den Vorgarten laufen. Vorsicht vor Geistern in der Dunkelheit Autofahrer sollten in den Abendstunden des 31. Oktober besonders achtsam unterwegs sein. Gerade dunkel kostümiert sind die Kinder bei einsetzender Dunkelheit schlecht zu sehen, so der Tüv Süd.



Es müsse damit gerechnet werden, dass die Kinder noch nicht wissen, wie man sich im Straßenverkehr verhält. Deshalb sollten Autofahrer jederzeit bremsbereit zu sein.



Wer selbst zu einer Halloween-Party geht, der sollte darauf achten, dass die Verkleidung beim Autofahren nicht beeinträchtigt. Sicht und Gehör dürfen nicht eingeschränkt sein. Bei einem Unfall droht sonst Ärger mit der Versicherung sowie ein Bußgeld. Sicherer ist es, das Kostüm erst vor Ort anzuziehen.

(dpa)