von Antonia Berger

Mit Blick auf die drohende Gasknappheit ist so mancher Mensch besorgt, im Winter auch drinnen zu frieren. Im Tierreich gehören Igel zu denen, die sich alljährlich Winterspeck anfressen, um sich vor der Kälte zu schützen. Doch gilt dieses Prinzip auch für uns Menschen?

Für Tiere wie den Igel ist Winterspeck lebenswichtig. | Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Dazu gibt es viele Studien – mit klarem Ergebnis: Ja. Ein Mensch mit höherem Body-Mass-Index (BMI), also dem Verhältnis von Körpergewicht und Körpergröße, kühlt aufgrund dickerer Fettschichten weniger schnell aus, denn Speck wirkt isolierend.

Schon im Jahr 1960 konnten Wissenschaftler der britischen Cambridge-Universität diesen Zusammenhang im menschlichen Körper nachweisen: Während bewegungslosem Ausharren im kalten Wasser kühlte die Körpertemperatur von Personen mit vier Millimeter dicker Fettschicht um zwei Grad Celsius ab, die von Personen mit acht Millimeter dicker Fettschicht um nur ein Grad.

Heizen Muss ich wirklich bibbern im Büro? Betriebsarzt warnt vor den Folgen Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem haben die Körper dünnerer Menschen im Verhältnis zu deren Volumen eine größere Oberfläche, über die Wärme abgegeben wird, sagen Experten. Und nicht zuletzt müssen schwerere Menschen tendenziell mehr Muskelarbeit aufbringen, um sich zu bewegen. Das erzeugt zusätzliche Wärme, weshalb sie im Sommer auch schneller schwitzen.

Also lautet die Lösung gegen das Frieren im Winter, Futtern, was das Zeug hält? Natürlich nicht, das altbekannte Mittelmaß zählt. Am wichtigsten ist es, sich in seiner Haut wohlzufühlen – und bevor man in der Wohnung friert, kann man sich zwischendurch immer noch mit ein paar Hampelmännern fit und warm halten.