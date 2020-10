Im „Gasthof zum Slawen“ werden gerne Quarkkeulchen gegessen: Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. Die Familie von Matthias Mutschke in dem Spreewalddorf Raddusch weiß, was die Einheimischen und die Gäste lieben. Das Anwesen liegt an einem Spreekanal, den hohe Pappeln säumen, öfters zeigen sich hier auch Rehe. Ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen.

Im Gasthof zum Slawen sorgen Ingrid und Matthias Mutschke für das Wohl der Gäste. | Bild: Lutz, Bernhard

Früher wurde hier ein Bauernhof bewirtschaftet mit Viehzucht und Gurkenanbau. Wo heute der Gasthof einlädt, „stand früher der Pferdestall“, schildert Matthias Mutschke, Kopf des Familienbetriebs.

Nach der politischen Wende wurde noch Landwirtschaft betrieben, die Wende für die Familie Mutschke begann 2001 mit einem Kiosk. Nach und nach fing die Familie an, Boote und Fahrräder zu verleihen, 2007 eröffneten sie den Gasthof. Inzwischen entstanden Zimmer und Appartements mit insgesamt 20 Betten, die Nachfrage ist groß.

Der Spreewald bietet mehr als nur Gurken. | Bild: Peter Becker

Das 700-Seelen-Dorf bietet einiges, dazu zählen auch ein Alpakahof, eine Slawenburg und der Radduscher Skulpturenweg, der auch einiges über die Mythen der Spreewaldwelt berichtet mit dem Schlangenkönig als Hauptfigur. Vieles entwickelte sich aus der Ortsgeschichte und verbreitet einen urwüchsigen Charakter.

Neues Leben in historischen Gebäuden

So entstand aus einer früheren Bauernwirtschaft eine Spreewaldpension, zusammen mit zwei Hotels und dem Gasthaus verfügt Raddusch heute über rund 300 Betten. In den Räumen der alten, bis 1958 betriebenen Bäckerei Raddusch hat eine junge Existenzgründerin ein Café mit Kunst ins Leben gerufen, in der alten Ölmühle nebenan presst ein junger Ölmüller wieder Leinöl.

Der Spreewald ist ideal zum Radfahren, unser Bild zeigt Rico und Andrea Müller. | Bild: Peter Becker

Raddusch liegt zwischen Lübbenau und Burg, den beiden Hauptorten im Unesco-Biosphärengebiet Spreewald, das mit einer Fläche von 475 Quadratkilometern etwas kleiner als der Bodensee (536 Quadratkilometer) ist, das aber in Mitteleuropa ebenso eine einmalige Landschaft darstellt mit einer reichen Vielfalt an Geschichte und Kultur.

Verzweigtes Gewässernetz

„Das verzweigte Gewässernetz entstand vor rund 20 000 Jahren“, steht auf einer Informationstafel eines offiziellen Spreewaldwegs. Die Ränder des Spreewalds waren bereits in der Bronzezeit bewohnt, die sumpfige Niederung blieb dagegen von Urwald überzogen.

Erst ab dem 17. Jahrhundert schufen Generationen von sorbisch/wendischen und deutschen Siedlern „das Mosaik von kleinen Wiesen, Äckern und Wald, das noch heute den inneren Oberspreewald prägt“, heißt es weiter. Noch heute besteht hier Zweisprachigkeit, was sich schon an den Ortsschildern zeigt, auf denen jeder Ortsname auf Deutsch und Sorbisch steht.

Drei Landkreise und die Stadt Cottbus in einem Boot

In Raddusch sitzt auch der Tourismusverband Spreewald, den die drei Landkreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Dahme Spreewald zusammen mit der Stadt Cottbus bilden, ein Gebiet, weit mehr als doppelt so groß wie das Biosphärenreservat, eine Region, die immer mehr Urlauber für sich entdecken.

Großer Gästeansturm

Im Jahr 2020 habe die Region einen großen Ansturm erlebt, es seien auch mehr Gäste aus Süddeutschland gekommen, die Zahl der Wohnmobile habe sich gar verdoppelt, sagt Denis Kettlitz, Pressesprecher des Tourismusverbands. Nicht nur für die gut eine Autostunde entfernten Berliner sei der Spreewald so etwas wie ein Garten, ein Ort, „wo sie sich zurückziehen und runterkommen können“.

Ein kulinarisches Markenzeichen des Spreewalds sind die Gurken, die auch Lennie schmecken. | Bild: Peter Becker

Als Stärken der Region nennt Denis Kettlitz die Spreewaldgurke, die Wasserfreizeitaktivitäten und Radfahren. „Damit bieten wir ein breites Feld für die gesamte Familie an“, die Nachfrage nach dem 260 Kilometer langen Gurkenradweg steige. Kettlitz betont: „Wir wollen das Ruhige. Wir werden nie eine Party-Region werden.“

Lübbenau ist Stadt der Kahnfahrt und Gurken

Ein Muss ist Lübbenau, die „Stadt der Kahnfahrt und der Gurken“, die Stadt von Meerrettich, Hefeplinsen und leckerem Fisch. Lübbenau ist der älteste Hafen im Spreewald, erklärt Andrea Pursche von der Touristinformation Lübbenau, die Gäste reize, dass sie ähnlich wie in Venedig in die Gondel hier in den Kahn steigen können.

Mit ihren vielen Geschäften und etlichen Ständen mit selbst gefertigten Produkten bietet sich die Stadt ideal zum Bummeln an. Was man alles aus Gurken machen kann, zeigt das Gurkenmuseum im Ortsteil Lehde.

Herbstidylle im Spreewald, einfach malerisch. | Bild: Peter Becker

Lehde ist eine Idylle für sich. Häuser wie früher, mit Obstbäumen und schönen Bauerngärten, fast scheint es, als sei die Zeit stehen geblieben. Mit diesen Bildern assoziieren viele Menschen den Spreewald. Das sorbische Freilichtmuseum vermittelt anschaulich, wie die Menschen früher hier gelebt haben. Hauptverkehrsmittel war – und ist dort bis heute noch – der Kahn.

Eine besondere Atmosphäre bietet eine abendliche Kahnfahrt wie hier in Burg, wenn in den Fließen Ruhe einkehrt. | Bild: Lutz, Bernhard

Eine Kahnfahrt. In Burg. Am Abend, wenn in den Fließen Ruhe einkehrt. Natur pur. Erlen, Birken, Biberspuren, ein Schwarzspecht-Paar klopft seine Melodie in den mystischen Hochwald, ein Eisvogel zeigt seine ganze Pracht, ein Nutria zieht durch das Wasser. Wir umrunden die Liebesinsel, sehen Drehorte des ersten Spreewaldkrimis und möchten am liebsten, dass die Fahrt gar nicht mehr aufhört.

Im ersten Spreewaldkrimi war diese Hütte bei Burg einer der Drehorte. | Bild: Lutz, Bernhard

Ein Fahrradweg führt von Burg nach Straupitz, wo Besucher in einer Holländer Mühle live erleben können, wie Leinöl gepresst wird, und dies auch erwerben können. „Wir sind die einzige Ölmühle in ganz Deutschland, die noch das Nass-Trocken-Verfahren praktiziert“, berichtet Ölmüller Raik Schmidt.

Ein beliebtes Ausflugsziel ist die Holländer Mühle in Straupitz. Hier erleben Besucher live, wie Leinöl gepresst wird. | Bild: Peter Becker

Der Spreewald liegt auch ideal für Ausflüge. Etwa nach Dresden oder Meißen. Eine Augenweide für sich sind die beiden Parks und Schlösser von Fürst Pückler in Branitz und Bad Muskau. Er war der erste Dandy in Preußen, ein Schriftsteller, Liebhaber und schillernder Zeitgenosse, der heute fast nur noch wegen der gleichnamigen Eissorte bekannt ist.

Fürst Pückler hat im Park von Schloss Branitz jedes Detail geplant. | Bild: Lutz, Bernhard

Jedes Detail im Park ist geplant, immer wieder eröffnen sich neue, überraschende Ausblicke. Sein erster Schlosspark in Bad Muskau liegt zu einem Drittel in Deutschland und zu zwei Dritteln in Polen, Besucher können ohne Kontrolle zu Fuß über die Neiße-Brücke.

In Branitz fasziniert neben dem Park mit seiner üppigen Grab-Pyramide auch das Schloss: Alles ist so eingerichtet, als ob der Fürst noch gestern getafelt hätte oder an seinem Schreibtisch saß.

Im Winter ist eine Kahnfahrt im Spreewald besonders romantisch. | Bild: Peter Becker