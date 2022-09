Es war ein gigantisches Ereignis: 2000 geladene Gäste in Westminster Abbey und unzählige Schaulustige auf den Straßen erwiesen der Queen die Ehre auf ihrer letzten Reise. Der Tag in Bildern.

Bild: Tayfun Salci, dpa

Abschied von der Königin: Hunderttausende Menschen auf den Straßen erwiesen Elizabeth II. die letzte Ehre. Das Staatsbegräbnis für die Queen hatte am Morgen mit einer Trauerfeier in der Westminster Abbey begonnen. Anschließend wurde der Sarg zum Triumphbogen Wellington Arch gebracht und anschließend in einem verglasten Leichenwagen nach Windsor gefahren.

Bild: Victoria Jones, dpa

Der letzte Akt des öffentlichen Staatsbegräbnisses: Die Trauerfeier in der St. George‘s Chapel auf Schloss Windsor. Königskrone, Zepter und Reichsapfel, die während des Staatsbegräbnisses auf dem Sarg der Queen gelegen hatten, wurden auf den Altar des Gotteshauses gelegt.

Bild: Andrew Matthews, dpa

Emma, das Lieblingspferd der Queen, steht bei der feierlichen Prozession mit dem Sarg von Königin Elizabeth II. auf dem Gelände von Schloss Windsor.

Bild: Aaron Chown, dpa

Die feierliche Prozession mit dem Sarg zieht über den Long Walk zum Schloss Windsor.

Bild: Lewis Joly, dpa

Eine Frau im Hyde Park mit einer Paddington-Bärenpuppe

Bild: Kirsty Wigglesworth, dpa

Das Regiment der Grenadier Guards marschiert auf dem Gelände von Schloss Windsor ein, um die Ankunft des Sarges von Königin Elizabeth II. anzukündigen.

Bild: Hannah Mckay, dpa

Abschied von der Queen: König Charles III. und Prinz William salutieren vor dem Sarg

Bild: Chip Somodevilla, dpa

Das Personal des Buckingham Palace kehrt zurück, nachdem es am Staatsbegräbnis teilgenommen hat.

Bild: Paul Campbell, dpa

Schülerinnen verfolgen das Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. in ihrem Internat in Moray

Bild: Andrew Milligan, dpa

König Charles III., Prinzessin Anne, ihr Ehemann Sir Timothy Laurence, Prinz Edward (hinten, r-l), Graf von Wessex, sowie Prinz Andrew, Herzog von York, verlassen die Trauerfeier in der Westminster Abbey.

Bild: Andrew Milligan, dpa

Prinz George und Prinzessin Charlotte verlassen die Westminster Abbey

Bild: Danny Lawson, dpa

2000 Gäste nahmen an einem einstündigen Gottesdienst in Westminster Abbey teil.

Bild: Doninic Lipinski, dpa

In der vorderen Reihe in Westminster Abbey: König Charles III., die Königsgemahlin Camilla, Anne, Prinzessin Royal, Vizeadmiral Sir Tim Laurence, Prinz Andrew, Herzog von York, Prinz Edward, Graf von Wessex, Sophie, Gräfin von Wessex, – 2. Reihe: Prinz William, Herzog von Sussex, Meghan, Herzogin von Sussex, Prinzessin Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi , Lady Louise Windsor und James, Viscount Severn, – 3. Reihe: Samuel Chatto, Arthur Chatto, Lady Sarah Chatto, Daniel Chatto und die Herzogin von Gloucester

Bild: James Manning, dpa

Prinz Harry und Edward, Graf of Wessex

Bild: Dominic Lipinski/dpa

Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, beim Staatsakt

Bild: Dominic Lipinski

König Charles III. vor dem Sarg in der Westminster Abbey

Bild: Lewis Joly, dpa

Menschen im Hyde Park verfolgen die Trauerfeier auf einem Großbildschirm.

Bild: Andrew Milligan, dpa

Der Dekan von Westminster David Hoyle begrüßt US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden

Bild: Andrew Milligan, dpa

Beatrix (M l-r), Prinzessin der Niederlande, Willem-Alexander, König der Niederlande und Maxima, Königin der Niederlande; dahinter König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia von Schweden

Bild: FRANK AUGSTEIN

König Felipe VI. von Spanien und Königin Letizia von Spanien

Bild: GEOFF PUGH

Justin Trudeau , Premierminister von Kanada, und seine Frau Sophie Trudeau

Bild: Bernat Armangue, dpa

Der ehemalige spanische König Juan Carlos, seine Frau Sofia (vorne l), dahinter Beatrix, Prinzessin der Niederlande, Willem-Alexander, König der der Niederlande und Maxima, Königin der Niederlande

Bild: Danny Lawson, dpa

Der Sarg von Königin Elizabeth II. wird in die Westminster Abbey getragen, gefolgt von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla

Bild: Petr David Josek, dpa

Boris Johnson, ehemaliger Premierminister von Großbritannien, und seine Frau Carrie Johnson in der Westminster Abbey.

Bild: Andrew Milligan, dpa

Herzogin Meghan kommt zum Staatsakt in der Westminster Abbey.

Bild: Vadim Ghirda, dpa

Polizeibeamte gehen über die Prachtstraße The Mall.

Bild: Andrew Milligan

Tony Blair, ehemaliger Premierminister von Großbritannien, kommt zum Staatsakt

Bild: Lewis Joly, dpa

Zwei Frauen stehen mit einer Queen-Flagge im Hyde Park, während die Menschen das Staatsbegräbnis auf Großbildschirmen verfolgen.

Bild: Alastair Grant, dpa

Menschen stehen entlang des Long Walk vor Schloss Windsor und warten auf die Ankunft des Sarges von Königin Elizabeth II. Schon Stunden vor der Beisetzung auf Schloss Windsor haben sich in der Stadt westlich von London Hunderte Menschen versammelt, um Abschied von der Königin zu nehmen.

Bild: James Manning, dpa

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, und seine Frau Brigitte, First Lady von Frankreich, vor der Westminster Abbey

Bild: Danny Lawson, dpa

Mitglieder der Streitkräfte gehen die Horseferry Road hinunter, um sich vor dem Staatsakt in Position zu bringen. Polizei, Geheimdienste und Anti-Terror-Einheiten koordinierten die wohl größte Sicherheitsoperation, die die Stadt je erlebt hat.

Bild: Sadak Souici

Blumen für die Königin: London nimmt Abschied von Queen Elizabeth II