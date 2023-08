Die diesjährige Ausgabe von „Wetten, dass..?“ am 25. November soll nun tatsächlich die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk werden. Das teilte das ZDF am Montagabend mit. Die Show kommt demnach am Samstagabend vor Totensonntag und werde „die 154. Ausgabe für Showmaster Thomas Gottschalk sein – und gleichzeitig auch seine letzte“. „Ich danke dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat und freue mich, zu diesem besonderen Anlass ein letztes Mal als Gastgeber durch die Sendung zu führen“, zitierte das ZDF Gottschalk (73) in einer Mitteilung.

Der „Bild“ sagte der Entertainer: „Ja, es ist richtig, es wird mein letztes „Wetten, dass..?“ sein. Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum. Es ist jedoch nicht mein Abschied vom Fernsehen.“ Von „Bild“ gefragt, ob er sich ohne Michelle Hunziker einsam fühlen werde, sagt Gottschalk: „Ich habe die erste Show allein moderiert und ich werde die letzte allein moderieren.“

Gottschalks letzte Show ohne Michelle Hunziker

Auch der „Bunte“ sagte Gottschalk: „Was Michelle betrifft, bin ich mir mit dem ZDF einig: Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten.“ Der „Bild“ gegenüber ergänzte Gottschalk mit einem Schmunzeln: „Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo‘s langgeht.“

Gottschalk hatte „Wetten, dass..?“ 1987 von Show-Erfinder Frank Elstner (81) übernommen und mit einer kurzen Unterbrechung durch Wolfgang Lippert bis 2011 moderiert. Die Sendung galt jahrelang als größte Fernsehshow Europas.

Entscheidung über Zukunft von „Wetten, dass..?“ steht noch aus

2021 hatte das ZDF den TV-Klassiker zunächst als einmalige Samstagabendshow mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker neu aufgelegt. Nach dem großen Erfolg mit etwa 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 angekündigt.

Ob und wie es nach Gottschalks nun letzter Ausgabe mit dem Format weitergeht, „entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung“, hieß es am Montag von dem öffentlich-rechtlichen Sender in Mainz. (dpa)