Meine Güte, ist das niedlich! Eine Katze, die schuldbewusst neben dem umgeworfenen Weihnachtsbaum sitzt. Eine zweite, die mit finsterem Blick kitschige Deko-Figürchen vom Regal fegt. Der Hund, der im Weihnachtsmann-Kostüm etwas unglücklich in die Kamera schaut oder mit wedelndem Schwanz die Weihnachtstafel abräumt. Das Internet ist voll von Videos und Bildern, die zeigen, wie sich Haustiere angeblich über Weihnachten freuen. Aber stimmt das denn so?

Wissen Tiere überhaupt, dass Weihnachten ist? Anruf bei Christian von Hänisch, Tierarzt in Konstanz. Er nimmt gleich jegliche Illusionen: „Die Tiere sehen, dass es was Besonderes zu essen gibt. Aber sie begreifen Weihnachten nicht als Fest.“

Was hecken sie aus? Diese zwei werden gleich das Fest aufmischen. | Bild: tatyana gladskih - stock-adobe.com

Gegen Leckerlis sei an Weihnachten nichts zu sagen. Der Wunsch, die Tiere zu verwöhnen, könne freilich auch mal nach hinten losgehen. So erzählt Hänisch von zwei Schäferhunden, die sich so sehr um einen besonders leckeren Knochen stritten, dass sie am Ende zum Tierarzt mussten. „Besser ist, man gibt ihnen etwas extra Gesundes und nicht extra Süßes“, rät er.

Carola Hannes und Johannes Linnemann vom Löffinger Tierschutzverein. | Bild: Silvia Bächle

Auch Johannes Linnemann, Vorsitzender des Tierschutzvereins Löffingen und Mitstreiter von Carola Hannes, der langjährigen Chefin des dortigen Tierheims, sagt: „Wenn wir Menschen besser drauf oder auch gestresst sind, merken das die Tiere natürlich.“ Weihnachten sei aber ein christliches Fest, das die Tiere nicht verstehen und einordnen könnten.

Die Nutztiere nicht vergessen

Er hält wenig davon, Tiere an Weihnachten mit übertriebenen Geschenken oder üppigen Leckerlis zu überhäufen, und plädiert für ein vernünftiges Maß: „Es ist sinnvoller, das Tierwohl das ganze Jahr über zu beachten, als das auf die Festtage zu reduzieren.“

Denn es gehe ja auch um die Schlachttiere, die das Futter für die manche Haustiere liefern müssten. Da könne man sich schon bemühen, Futter zu kaufen, bei dem auch diese Nutztiere vor der Schlachtung so gut wie möglich gehalten wurden. Wer seinen Hund und seine Katze verwöhnen wolle, könne natürlich ein paar Leckerlis geben.

Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk

Keine Chance haben bei Linnemann Menschen, die vor Weihnachten noch eben schnell ein Tier aus dem Tierheim als Weihnachtsgeschenk abholen wollen. „Eine Ausnahme würde ich vielleicht bei einer alten Dame machen, der gerade ihr Kater gestorben ist.“ Das sei dann aber etwas anderes und eine Frage der Menschenkenntnis.

Tiere zum Beispiel auf einem Internet-Marktplatz wie Ebay zu kaufen, das verurteilt er scharf. „Das sind dann die Katzen, wegen denen uns mitten im Winter ein Bauernhof anruft, weil plötzlich zwei winzig kleine Katzen im Schnee sitzen und schreien, die nicht zum Hof gehören“, sagt Linnemann. Viele Menschen hätten sich in den Corona-Lockdowns Tiere zugelegt. Diese würden schnell ausgesetzt, wenn die neuen Besitzer feststellten, dass sie auf Dauer lästig werden.

Jedes Leben hat einen Wert

Grundsätzlich wünscht sich Linnemann, dass die Menschen mehr über den Wert jedes einzelnen Lebens nachdenken, auch über die Frage, wo das tägliche Essen eigentlich herkommt. „Wie viel Tierwohl steckt in einem Pfund Hackfleisch, das ein paar Euro gekostet hat? Oder in einem Pudding für 29 Cent?“ Ein vegetarisches Weihnachtsmenü sei vielleicht ein Anfang, Anregungen gebe es viele.

Das beim täglichen Einkauf mehr zu bedenken, sei doch ein guter Vorsatz für das neue Jahr, so Linnemann. Das, was die Tiere da für die Menschen leisteten, egal, ob es Fleisch, Käse oder Eier seien, müsse vernünftig honoriert werden, sagt er – und plädiert für anständige Preise.

Tiere Jetzt auch noch vegan: Neuer Trend bei Hundefutter sorgt für Stirnrunzeln Das könnte Sie auch interessieren

Am Bodensee engagiert sich Marion Schmoll in der Katzenhilfe Radolfzell. „Ich mache mit meinen Katzen nicht viel Firlefanz wegen Weihnachten“, sagt die energische Tierschützerin. Der Kater einer Bekannten habe einen Adventskalender bekommen. Da spreche auch nichts dagegen. Aber: „Die Tiere können das nicht zuordnen.“

Marion Schmoll ist Schriftführerin bei der Katzenhilfe Radolfzell. | Bild: Arndt, Isabelle

Unbestritten sei, dass Weihnachten für viele Katzen ein einziges Spielvergnügen sei. Und manche entdeckten auch ihre anarchische Ader. „Ich hatte schon Zeiten, als ich den Weihnachtsbaum an zwei Heizkörpern festgebunden habe, weil ein Kater gern hinaufgeklettert ist“, erinnert sie sich.

Beim Baumschmuck müsse man aufpassen. Lametta sei sehr gefährlich, ebenso Glaskugeln. Gegen Kartons oder raschelndes Geschenkpapier spreche aber gar nichts. Die bunten Geschenkbändel solle man aber besser nicht unbeaufsichtigt herumliegen lassen.

Über die Weihnachtsfeiertage hat die Katzenhilfe dieses Jahr einen Vermittlungs-Stopp beschlossen: „Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke“, stellt Marion Schmoll klar, sie seien Lebewesen mit Gefühlen. Wer das nicht einsehe, solle sich ein Plüschtier kaufen.

Katzen sollen nicht allein sein

Eine junge Frau habe tatsächlich nach einer einzelnen jungen Katze für ihre Mutter gefragt. Dabei werden Katzen bis auf Ausnahmen nur als Pärchen abgegeben, besonders die kleinen. Marion Schmoll sagte höflich ab.

Weihnachtsgeschenke gab es in diesem Jahr bei der Katzenhilfe allerdings trotzdem – und zwar für die Katzen in Pflegestellen, die noch nicht fest vermittelt sind. Tierfreundinnen und -freunde packten Päckchen mit Futter, Leckerlis und Spielzeug für die Katzen. Marion Schmolls größter Weihnachtswunsch ist ganz einfach: „Ein Tier ist ein empfindsames Wesen und keine Sache. Da würde ich mir bei manchen Tierhaltern mehr Verständnis wünschen.“

Ein Tier anzuschaffen, will gut überlegt sein

Tierarzt Christian von Hänisch sieht es ähnlich: „Mein größter Weihnachtswunsch wäre, dass Herrchen und Frauchen sich gründlicher überlegen, ob sie sich einen Hund anschaffen, nur weil gerade Corona ist und sie im Homeoffice sind. Die Tierheime sind voll von diesen Tieren. Und das nur, weil alle anderen jetzt auch einen Hund haben, und obwohl die Leute vielleicht gar kein Hunde-Typ sind.“