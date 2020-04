Auch bei den Schauspielern der „Fallers“ ist im Moment Stubenarrest angesagt. Sie haben sich zu Hause selbst fotografiert und verraten uns, was sie tun und was sie umtreibt.

Bernd Lambrechtspielt Ulrich Zimmermann:Ich war bis Ende März mit meiner Familie in Quarantäne, weil wir in New York waren. Wir wurden zwar negativ getestet, aber sicher ist sicher. Ich versuche jetzt, Dinge zu tun, die sonst eher zu kurz gekommen