von Markus Wanzeck

Herr Edmaier, erinnern Sie sich, wo Sie am 3. Juli des vergangenen Jahres waren?

Hm … Da muss ich jetzt mal überlegen …

Das war der Tag, an dem es an der Marmolata, dem höchsten Berg der Dolomiten, infolge ungewöhnlich hoher Temperaturen zu einem Gletschersturz kam, elf Bergsteiger starben.

Ah, richtig. Der Gletschersturz war gewaltig! Ich war kurz zuvor, Ende Juni, noch in der Gegend – ausgerechnet wegen der schmelzenden Alpengletscher: Ich war zur Druckabnahme des Bildbandes „Alpeneis“ in Trento – und in Südtirol zur Vorbereitung von Ausstellungen, die 2023 in zwei der „Messner-Mountain-Museen“ stattfinden.

Im Buch „Alpeneis“ zeigen Sie auch Marmolata-Luftaufnahmen vom Juli 2006. Hatten Sie verfolgt, wie sich der dortige Gletscher bis zu dem Sturz verändert hat?

Nicht im Detail. Aber es ist unglaublich, wie schnell er kleiner geworden ist. Und das gilt eigentlich für alle Alpengletscher. Auf der Marmolata kann man kaum mehr von einem Gletscher sprechen. Das sind eigentlich nur noch kleinere Eisfelder. Trotzdem war der Eisabbruch groß genug für ein großes Unglück. Dummerweise verläuft die Normalroute für den Aufstieg zum Gipfel genau unterhalb des Restgletschers.

Gletscher an der Marmolata, Italien, aufgenommen im Juli 2006. Allein zwischen 2004 und 2015 gingen 30 Prozent seiner Masse verloren. Im Juli 2022 kam es zu einem großen Gletschersturz. Das Eis löste sich im Bereich der beiden großen dunkelgrauen Gletscherspalten im rechten Drittel des Bildes. | Bild: Bernard Edmaier

Seit wann fotografieren Sie die Gletscher der Alpen?

Seit mehr als 30 Jahren. 2003 hab ich das erste Mal intensiv Luftaufnahmen gemacht. Das war ebenfalls so ein Rekordsommer, in dem die Gletscher rasant geschmolzen sind.

Wie entstehen Ihre Luftaufnahmen?

Das Gros aus dem Helikopter. Manchmal auch aus einem kleinen Sportflugzeug. Für Überblicksaufnahmen ist das ganz okay. Aber wenn es näher ans Eis rangeht, geht das eigentlich nur per Helikopter. Jetzt werden Sie wahrscheinlich fragen: Warum nicht per Drohne?

Verraten Sie es mir.

Es gibt viele Gründe. Zunächst mal komme ich an viele Bereiche, die für mich interessant sind, mit einer Drohne gar nicht ran.

Das Mer de Glace, die markant gebänderte Eiszunge unterhalb des Mont Blanc (4809 m, oben rechts), ist der viertgrößte Gletscher der Alpen. Seine kilometerlange Eiszunge könnte – wissenschaftlichen Prognosen zufolge – aufgrund des Klimawandels bis zum Jahr 2050 bis zum Zusammenfluss mit dem Glacier de Leschaux (im Bild links) zurückschmelzen. | Bild: Bernhard Edmaier

Warum nicht?

Zu hoch. Ich brauche Flughöhen, die mit der Drohne nicht mehr erlaubt wären. So sind die gesetzlichen Vorschriften. Damit Drohne und restlicher Flugverkehr sich nicht in die Quere kommen. Dazu kommt, dass eine Drohne in Sichtweite fliegen muss. Das heißt, steile Gletscherabbrüche wären für mich oft unerreichbar.

Und ein ganz entscheidender Punkt, gerade auch für das „Alpeneis“-Buch: In Nationalparks dürfte ich mit einer Drohne überhaupt nicht fliegen. Das geht nur, per Sondergenehmigung, mit dem Helikopter.

Bürokratische Gründe also.

Naja, und als Fotograf ist es mir schon wichtig, dass ich erstmal das Ganze sehe. Und dann gezielt auf meine Motive losgehe. Ich kann mir nicht vorstellen, auf so einem kleinen Bildschirm mit einer Drohne zu arbeiten. Das entspricht überhaupt nicht meiner Arbeitsweise.

Wie lange sind Sie für eine Helikopter-Fotosafari typischerweise in der Luft?

Leider sehr kurz – aus Kostengründen. (Er lacht.) Aber in den Alpen gibt‘s ja sehr viele Helikopterunternehmen. Und insofern hat man relativ kurze Anflugwege. Ein normaler Fotoflug dauert eineinhalb Stunden.

Welche Herausforderungen gibt es bei dieser Art der Gletscherfotografie?

Luftaufnahmen im Hochgebirge sind immer ein bisschen schwieriger. Wegen der Turbulenzen. Und je nach Flughöhe ist es relativ kalt. Also: Es ist insgesamt nicht gemütlich.

Zur Person Bernhard Edmaier, 66, ist Fotograf und Geologe. Die Luftbilder des Bayern vereinen hochkarätige Fotografie und Wissenschaft; seine Bildbände wurden mehrfach ausgezeichnet. Für seine Buch- und Fotoprojekte reist er immer wieder in abgelegene Gegenden der Welt. Häufig begleitet ihn dabei seine Lebensgefährtin, die Wissenschaftspublizistin Angelika Jung-Hüttl. Sie entwickelt mit ihm zusammen die Fotoprojekte, verfasst die Texte zu seinen Büchern und organisiert die Fotoausstellungen. In ihrem jüngsten Band widmen sich die beiden den Gletschern und ihrem Schwinden infolge des Klimawandels. Noch gibt es Tausende. Doch selbst der größte, der Aletschgletscher in der Schweiz, ist aus Sicht der Wissenschaft dem Untergang geweiht. Der Bildband „Alpeneis“ zeigt, welch wundersame, wunderschöne Welt uns dadurch verlorengeht: steile Eisbrüche, spaltenreiche Gletscherzungen, Gletschertore, aus denen glitzernde Schmelzwasserbäche quellen. (mw)

Und was macht für Sie den Reiz daran aus?

Wenn man den verschiedenen Gletschern ein bisschen näherkommt … Einfach irre, was das für eine Formenvielfalt ist! Allein schon die Gletscherspalten – da gibt‘s ja zig verschiedene Muster und ganz bizarre Eisabbrüche. Auch die Farben des Eises: Auf den ersten Blick wirkt alles eher schmutzig weiß und grau – aber wenn man näher heranrückt, entdeckt man eine unglaublich Vielfalt an Grau- und Blautönen. Gletscher sind ein fantastisches Phänomen!

Wissen Sie, wie viele Alpengletscher Sie schon gesehen haben?

Hunderte.

Fieschergletscher, Schweiz. Im Sommer wirkt er gräulich, wegen des Gerölls, das das Eis bedeckt. Der Gletscher ist noch rund 14 Kilometer lang. In den 100 Jahren zwischen 1891 und 1991 ist er 734 Meter kürzer geworden. Von 1991 bis 2020, in nur 29 Jahren, verlor er weitere 901 Meter. | Bild: Bernhard Edmaier

Insgesamt gibt es noch rund 4400, richtig?

Das ist die offizielle Zahl. Aber es ist auch eine Definitionsfrage. Der Südliche Schneeferner an der Zugspitze zum Beispiel, der ist seit diesem September offiziell kein Gletscher mehr. Denn ein Gletscher muss sich per Definition bewegen – ein Eisfeld, das dafür zu klein geworden und somit ortsfest ist, zählt nicht mehr. Wir hatten in Deutschland ja sowieso nur noch fünf Gletscher. Jetzt bleiben vier: Nördlicher Schneeferner und Höllentalferner an der Zugspitze, Blaueis und Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Alpen.

Manche Alpengletscher haben Sie zweimal besucht, im Abstand von knapp 20 Jahren. Diese Bilderpaare zeigen besonders eindrücklich, wie schnell das Eis sich zurückgezogen hat.

Wir wollten das im Buch an vier, fünf Beispielen zeigen. Weil der extreme Rückgang so für den Laien sehr leicht einsichtig ist. Man sieht, wie sehr sich die Landschaft verändert.

Sie sind gelernter Geologe. Was fühlen Sie als Fotograf, wenn Sie die schnell schwindenden Gletscher sehen? Und was denkt der Wissenschaftler in Ihnen?

Der Fotograf – und der Bergliebhaber – ist extrem traurig. Denn für mich sind die Gletscher eines der tollsten Phänomene in den Alpen. Und dieses Phänomen verschwindet jetzt wirklich relativ flott. Für den Geologen ist es insofern interessant, als Landschaften sich normalerweise nur langsam verändern, in Tausenden oder Hunderttausenden oder Millionen von Jahren. Und das ist jetzt mal ein Vorgang, den man im Jahresrhythmus verfolgen und beobachten kann.

Nicht nur die oberflächlichen Gletscher schmelzen. Auch der Permafrost als „Kleber“ des Hochgebirgsgesteins taut.

Ja, die Folgen sieht man deutlich. Auf den Gletscheroberflächen liegt viel mehr Schutt. Der Steinschlag nimmt ganz markant zu. Es kommt auch zu größeren Felsstürzen, bis hin zu richtigen Bergstürzen.

Ihre Gletscherbilder zeigen ein Verschwinden. Aber auch, wie die Natur die freiwerdenden Flächen zu neuem Leben erweckt.

Wenn die Gletscher verschwinden, sind da nicht einfach nur Schutthalden. Es entstehen Seen. Relativ schnell folgt dann die Vegetation. Wenn etwas Altes geht, entsteht etwas Neues, wie überall auf der Erdoberfläche – auch das will ich mit meinen Bildern zeigen. Das ist ein ewiger Kreislauf.

Osterseen, Deutschland: Beim Rückzug des eiszeitlichen Isar-Loisach-Gletschers waren Toteisblöcke im bayerischen Alpenvorland liegengeblieben. Als sie später schmolzen, haben sie die Senken für diese Seen geschaffen. | Bild: Bernhard Edmaier

Sollte man, so gesehen, auch den Klimawandel gelassener betrachten? Die Erdgeschichte ist ja von einem steten Auf und Ab der Temperatur geprägt, darauf weist Ihre Co-Autorin Angelika Jung-Hüttl in „Alpeneis“ hin.

Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten gab‘s immer schon, das ist wichtig zu wissen. Aber was wir gerade erleben, ist mit früheren Temperaturschwankungen nicht vergleichbar. Die aktuelle Erwärmung ist beispiellos. Das ging noch nie so schnell. Nirgendwo kann man das so gut sehen wie an den Gletschern.

Bernhard Edmaier und Angelika Jung-Hüttl: Alpeneis. Gletscher und Permafrost im Klimawandel. Rother Verlag. 224 Seiten, 49,90 Euro