von Christian Satorius und Beate Schierle

Ein fast vergessener Klassiker ist zurück: Die Quitte wird in der Küche gerade wiederentdeckt. Die einzigartige Frucht mit dem unnachahmlichen Aroma wurde jahrtausendelang geliebt, geriet dann aber in den letzten Jahrzehnten immer mehr in Vergessenheit.

Etwa 200 Quittensorten gibt es weltweit; dementsprechend breit gefächert ist die Geschmacksvielfalt. Die Unterscheidung in Apfelquitten und Birnenquitten bezieht sich lediglich auf die äußere Form, nicht auf die Botanik.

Der Duft ist unverkennbar

Das Zitrusfruchtaroma, der Süße- und feine Säuregehalt sind von der jeweiligen Sorte abhängig, den Bodenbedingungen, dem Wetter, der Temperatur und auch vom Erntezeitpunkt. Als robuste, pflegeleichte und unkomplizierte Pflanzen, die auf kleinster Anbaufläche große Erträge einbringen, gedeihen die Quitten hierzulande ausgezeichnet, wenn auch ihre ursprüngliche Heimat eigentlich im Kaukasus liegt.

Noch nicht ganz reif: Quitten am Astheimer Quittenlehrpfad. | Bild: Schierle, Beate

Zu uns kamen die Kernobstgewächse über Griechenland, wo sie schon in der Antike äußerst beliebt waren. Als „Kydonische Äpfel“ oder auch „Äpfel aus Kydonia“ (Kydonia nannte sich damals eine griechische Stadt im Nordwesten der Insel Kreta; heute heißt sie Chania) traten die Quitten ihren Siegeszug in Richtung Norden an. Im Althochdeutschen nannte man die Früchte bei uns dementsprechend auch „qitina“, im Mittelhochdeutschen schon „quiten“.

Schon bei Karl dem Großen!

Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über ihre Kultivierung finden sich in Deutschland in einer Landgüterverordnung Karl des Großen (Capitulare de villis vel curtis imperii) am Ende des 8. Jahrhunderts. Damals wurden die Quitten auch in der Heilkunde eingesetzt, unter anderem gegen Magen- und Darmbeschwerden sowie Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

Auch ihre Verwendung in der Küche hat hierzulande eine lange Tradition. Sogar unser Wort „Marmelade“ geht auf das portugiesische „marmelada“ zurück, was „Quittenmus“ bedeutet. Durch den hohen Pektingehalt gelieren Quitten schnell und eignen sich somit hervorragend für die Herstellung von Marmeladen, Gelee und Kompott, aber auch für Saucen.

Der einzigartige Zitrusgeschmack verfeinert zudem viele Fleischgerichte, etwa Ente oder ein herbstliches Rindergulasch. Einige Quittensorten, wie etwa die Esme aus der Türkei, können auch roh genossen werden und bereichern so Fruchtsalate und Desserts.

Nach dem Krieg kam die Schokolade

Doch in der Nachkriegszeit gerieten die Quitten immer mehr in Vergessenheit. Zum einen sind sie relativ anfällig für die Pflanzenkrankheit Feuerbrand, die sich seuchenartig ausbreiten kann, was sie im Erwerbsanbau äußerst unbeliebt gemacht hat. Zum anderen haben sich aber auch die Geschmacksvorlieben vieler Verbraucher geändert.

Quitten werden rund um die Welt in mehreren hundert Sorten angebaut. Auch für den Hausgarten eignen sie sich gut – wenn man sie zu verarbeiten weiß. | Bild: Schierle, Beate

Das feinsäuerliche, je nach Sorte auch leicht bittere Zitrusaroma wurde lange nicht mehr so sehr geschätzt wie der Geschmack deutlich süßerer Früchte. Und: Nach dem Zweiten Weltkrieg kam in Deutschland die Schokolade auf, und die Williams-Christ-Birne löste die Quitte bei den Schnapsbrennern ab.

Wenn sie reif sind, duften sie...

Geerntet werden die Quitten ab Ende September, vor allem aber im Oktober. Der optimale Erntezeitpunkt kündigt sich durch einen aromatischen Duft sowie durch eine hellgelbe Farbe der Früchte an, die je nach Sorte, Anbaubedingungen und Temperatur goldgelb werden kann.

Auf dem Astheimer Quittenlehrpfad in Franken wird den Quitten ein hübsches und informatives Denkmal gesetzt. | Bild: Schierle, Beate

Zudem bilden sich dann die kleinen Härchen zurück, die die Frucht in ihrer Wachstumsphase mit einem regelrechten Flaum überziehen können. Reife Früchte lassen sich leicht von ihrem Stiel lösen. Zu früh sollte allerdings nicht geerntet werden, da die Quitten dann ausgesprochen bitter schmecken können und das typische Zitrusaroma noch nicht ausgeprägt ist.

Die Härchen abreiben

Bei zu später Ernte neigen einige Sorten zur sogenannten Fleischbräune, die zwar gesundheitlich unbedenklich, aber unschön anzuschauen ist. Da Quitten relativ hart sind, ist für die Verarbeitung in der Küche ein scharfes und stabiles Messer erforderlich. Vor dem Schneiden oder auch Schälen muss aber noch der restliche feine Flaum mit einem groben Tuch von der Frucht abgerieben werden, da die kleinen Härchen bitter schmecken.

Auf dem Astheimer Quittenlehrpfad in Franken gibt es wunderschöne und informative Tafeln, hier zur Botanik der Quitte. | Bild: Schierle, Beate

Auch beim Kochen dauert es eine ganze Zeit lang, bis das harte Fruchtfleisch im wahrsten Sinne des Wortes weich gekocht ist. Wer die Quitten lieber später verarbeiten möchte, lagert sie in einem dunklen kühlen Raum möglichst unter 10 Grad Celsius ein. Drei Monate lang ist das bei richtiger Lagerung möglich, je nach Sorte und Lagerbedingungen sogar bis zu sechs Monate.

Paradies für Quittenliebhaber: die Volkacher Mainschleife

Wer sich für die Geschichte der Quitten interessiert, dem sei ein Besuch der Volkacher Mainschleife in Franken empfohlen. In dieser charmanten Kurve des Mains gedeiht nicht nur Wein sehr gut, auch alte Quittenbaum- und Obstbaumwiesen haben sich dort wegen der kleinteiligen Eigentumsverhältnisse bestens erhalten.

Stärkung gefällig? Am Start des Astheimer Quittenlehrpfades bietet die Familie Wolfahrt alles rund um die Quitte an. Der Saft schmeckt auch toll als Schorle. | Bild: Schierle, Beate

Auf dem Astheimer Quittenlehrpfad sind auf einem Spaziergang viele alte Sorten zu bewundern; man kann Quittensaft und Quittensecco probieren. Und erfährt, dass in früheren Zeiten ein Verehrer seiner Angebeteten nicht etwa Pralinen, sondern süßes Quittenkonfekt schickte, was einer Verlobung so gut wie gleichkam. Das waren eben noch Zeiten!

Infos im Netz: http://www.quittenlehrpfad.de