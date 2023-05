„Eine Unregelmäßigkeit im Glas könnte dazu führen, dass die Verpackung nicht die gewohnte Stabilität hat“, teilte der Lebensmittelkonzern Nestlé am Montag in Frankfurt mit. „Es ist nicht auszuschließen, dass Glasbestandteile von der Verpackung in das Produkt gelangen könnten.“

Konkret gehe es um folgende vier Produkte:

Maggi Gemüsebrühe Glas 119g (Chargennummer: 31110702, 31120702, 31140702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024),

Maggi Klare Brühe Glas 101g (Chargennummer: 31030702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024),

Maggi Hühnerbrühe Glas 92g (Chargennummer: 31150702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024) sowie

Maggi Brühe mit Rind Glas 108g (Chargennummer: 31030702, 31040702, 31050702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024)

Wer eine der Brühen oder mehrere gekauft habe, könne diese auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben.

(dpa)