Wegen einer möglichen Gruppenvergewaltigung am Ballermann auf Mallorca hat die spanische Polizei sechs junge Urlauber aus Deutschland festgenommen. Zumindest einigen von ihnen werde die Vergewaltigung einer etwa 20 Jahre alten deutschen Touristin vorgeworfen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Alle sechs wurden von der Polizei am Freitag in das Hotel gebracht, wo sich die Tat ereignet haben soll, wie ein dpa-Fotograf vor Ort bestätigte. Am Samstag sollten die fünf Deutschen und ein in Deutschland geborener Türke einem Haftrichter vorgeführt werden. Sollte er Untersuchungshaft anordnen, könnten die sechs Urlauber wochenlang im Gefängnis bleiben. Zunächst hatte die Polizei von sechs Deutschen gesprochen.

Tat soll im Hotelzimmer passiert sein

Zum bisher bekannten Tathergang teilte die Polizei mit, einer der sechs Männer habe in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann eine Deutsche kennengelernt.

Beide hätten einvernehmlichen Sex im Hotelzimmer des Mannes gehabt. Später seien fünf deutsche Freunde des Mannes hinzugekommen, von denen einige die Frau vergewaltigt haben sollen, die anderen hätten tatenlos zugeschaut, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe schließlich aus dem Zimmer fliehen können und mit Hilfe des Hotel-Rezeptionisten die Polizei alarmiert.

Ob der Mann, den die Frau anfangs kennengelernt hatte, bei der mutmaßlichen Vergewaltigung noch im Zimmer war, blieb zunächst unklar. Denn er wurde nicht wie die fünf anderen am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.40 Uhr im Hotel festgenommen, sondern erst am Tag darauf.

Deutsches Konsulat steht mit Angehörigen in Kontakt

Woher in Deutschland die Festgenommenen und das Opfer stammen, war zunächst unbekannt. Das deutsche Konsulat auf Mallorca teilte mit, es sei von den spanischen Behörden über die Festnahmen unterrichtet worden und stehe mit einigen Angehörigen in Kontakt.

Im Mai vergangenen Jahres waren zwei Deutsche wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer Deutschen am Ballermann in Untersuchungshaft genommen worden. Ebenfalls im vergangenen Jahr war der Fußballprofi Atakan Karazor vom VfB Stuttgart auf Ibiza verhaftet und erst nach sechs Wochen Untersuchungshaft gegen eine Kaution von 50.000 Euro wieder freigelassen worden. Eine junge Frau hatte ihm sexuelle Nötigung vorgeworfen, was Karazor bestreitet. (dpa)