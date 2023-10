Schwangau 26. Oktober 2023, 10:12 Uhr Frauen bei Neuschwanstein von Brücke gestoßen: Mordanklage gegen US-Touristen Der Fall sorgte Mitte des Jahres international für Schlagzeilen. Bei einem Aufeinandertreffen von drei Urlaubern soll ein schreckliches Verbrechen passiert sein. Die Ermittlungen sind nun abgeschlossen.

ARCHIV – 16.06.2023, Bayern, Schwangau: Blick von der Marienbrücke in die Pöllatschlucht. Ein Mann hatte am 14. Juni 2023 zwei Touristinnen in der Nähe von Schloss Neuschwanstein in eine Schlucht gestoßen. Eine der beiden Frauen starb an ihren Verletzungen. (zu dpa: “Nach Gewalttat bei Neuschwanstein Mordanklage gegen Touristen„) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Bild: Karl-Josef Hildenbrand