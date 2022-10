von Isabelle Graef

Försterin mit 24, Bürgermeister mit 26 oder professionelle Schnitzeljägerin sein? Was außergewöhnlich klingt, ist für einige junge Menschen in der Region Alltag. Wir haben sie mit der Kamera begleitet – und viel über ihre Berufe und Beweggründe erfahren.

Wir, das sind Isabelle und Laura, auszubildende Mediengestalterin und duale Studentin beim SÜDKURIER. Wir wollen zeigen, wie vielseitig die Tätigkeiten und Hobbies junger Menschen in der Region sind.

Die Schnitzeljagd-Veranstalterin Christina Stärk

Ob Junggesellenabschiede, Geburtstage oder Firmenausflüge: Christina schreibt, organisiert und plant Schnitzeljagden – und das, obwohl sie promovierte Agrarwissenschaftlerin ist. Wir haben sie beim Aufbau einer Schnitzeljagd unter dem Motto „Clans in den Highlands“ begleitet und uns direkt in die Kindheit zurückversetzt gefühlt.

Was im ersten Moment an legendäre Kindergeburtstage erinnert, ist bei Jung und Alt der totale Renner­ – und Christinas neuer Beruf. Warum sie das macht und was an ihrer Tätigkeit so besonders ist, erfahren Sie hier.

Video: Isabelle Graef und Laura Haunstein

Der Landwirt Lukas Bucher

Schon während seiner Schulzeit war für Lukas klar: Er will einmal auf dem Hof seiner Eltern arbeiten. Und obwohl der Beruf des Landwirts als nicht besonders sicher gilt, ist er seinem Wunsch tatsächlich treu geblieben und jetzt mit 29 Jahren Vollzeitlandwirt.

Was die Beweggründe für seine Entscheidung waren und warum ihm dieser Beruf so viel Spaß macht, hat er uns erzählt, als wir ihn auf dem Berghof Bucher in Riedheim besucht haben.

Video: Isabelle Graef und Laura Haunstein

Försterin Rebecca Göttel

Was Forst mit dem Kampf gegen den Klimawandel zu tun hat? Das wussten wir auch nicht, bevor wir bei Rebecca im Kreis Konstanz waren. Sie hat uns mit in den Wald genommen, und erklärt, warum ihr Beruf so wichtig ist und warum sie sich mit Anfang zwanzig dazu entschieden hat Försterin zu werden.

Video: Isabelle Graef und Laura Haunstein

Der Steißlinger Bürgermeister Benjamin Mors

Mit 26 Jahren zum Bürgermeister gewählt werden und dann jeden Tag im Rathaus verbringen? Klingt für manch einen in diesem Alter vielleicht nach Folter, ist für Benjamin Mors aber seit 2017 selbstgewählter Arbeitsalltag. Er ist nämlich der Bürgermeister der Gemeinde Steißlingen. Bei unserem Besuch hat er uns erzählt, was ihn in die Politik verschlagen hat – und was ihm daran am meisten Spaß macht.

Video: Isabelle Graef und Laura Haunstein

Make-Up Artistin Thanh Thanh

Vor fünf Jahren hat sich Thanh Thanh ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Sie stylt rund um die Uhr ihre Kundinnen und lässt ihre Follower auf Instagram an ihrem Arbeitsalltag teilhaben.

Make-Up auftragen, Haare stylen und Abpudern hört sich für die meisten Menschen vielleicht einfach an, ist es aber nicht. Wir haben uns gefragt: Wie wird man eigentlich internationale Make-Up-Artistin? Und gibt es auch Schattenseiten in diesem Beruf? Die Antworten darauf bekamen wir, als wir sie in ihrem Studio in Singen besucht haben.

Video: Isabelle Graef und Laura Haunstein

Koch Sebastian Kopitzki

Es riecht nach Gewürzen, Kräutern und Gebratenem, als uns Sebastian einen Blick in seine Küche werfen lässt. Er hat sich nach seiner Lehre zum Koch und einigen Jahren in dem Beruf dazu entschieden, sein eigenes Restaurant zu eröffnen – und ist damit sehr erfolgreich. Was er an seinem Job am meisten liebt und wie das Essen aussieht, das er und sein Team auf die Teller zaubern, sehen Sie im Video.

Video: Isabelle Graef und Laura Haunstein

Extremläufer Florian Röser

Als Florian 2012 zum Studieren nach Konstanz zog, meldete er sich beim TV Konstanz an, um dort beim Laufen Anschluss zu finden. Heute, zehn Jahre später, ist aus einer harmlosen Freizeitbeschäftigung Profisport geworden. Florian läuft viel und gerne – und das, obwohl er nebenbei gerade auch noch an der Uni Konstanz promoviert. Warum ihm das Laufen so viel Spaß macht und welche Erfolge er bereits zu verzeichnen hat, hat er uns erzählt, als wir uns mit ihm auf dem Unisportgelände für eine kleine Trainingseinheit getroffen haben.

Video: Isabelle Graef und Laura Haunstein

Wir haben übrigens nicht nur spannende Menschen besucht. Hier finden Sie auch die fünf schönsten Plätze in Konstanz.