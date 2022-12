Fast wie im Märchen von Frau Holle fallen dicke Flocken Neuschnee vom Himmel. Auf 1436 Metern Höhe liegt Fiss und bietet damit schon früh in der Saison Schnee. Die Hügellandschaft des Hochplateaus über dem Tiroler Inntal ist von den markanten Berggipfeln der Samnaungruppe und der Ötztaler Alpen umgeben.

Im Dorfkern sind noch 600 Jahre alte Bauernhäuser erhalten, die kleine Dorfkirche sticht besonders hervor. | Bild: Moll, Mirjam

Die umliegenden Berge reichen über 2800 Meter Höhe, viele der Pisten werden hier auch präpariert, damit die Skifahrer unabhängig von der Wetterlage mit Schnee rechnen können. Neuschnee aber ist nicht zu übertreffen.

Die steilen kleinen Straßen von Fiss werden dann allerdings selbst mit Winterreifen zur Herausforderung. Ein dicker Schneepflug mit Schneeketten beginnt schon, die Straßen zu räumen. Ganz in Weiß getaucht ist das winterliche Bergdorf so idyllisch wie nie.

Das Dörfchen, in dem noch 600 Jahre alte Bauernhäuser erhalten geblieben sind, ist von zahlreichen Skipisten umgeben – insgesamt 214 Kilometer Piste warten auf Skifahrer und Snowboarder. Wer nicht Skifahren kann oder will, kommt hier aber dennoch auf seine Kosten. Einige Winterwanderwege sind ausgeschildert in der Umgebung und bieten wunderschöne Aussichten über das verschneite Tal.

Zu Gast in Fiss Anreise: Über die Autobahn und den Arlbergtunnel circa 3,5 Stunden vom Bodensee

Unterkunft: Hotel Chesa Monte in Fiss, mit Halbpension, Wellnessbereich mit Pool und Sauna, Vier Sterne, ausgezeichnet mit der Grünen Haube für regionale Küche. Das Hotel liegt zentral im 600 Jahre alten Ortskern von Fiss, die Seilbahnen sind in weniger als zehn Gehminuten erreichbar, Transitservice vom Hotel ebenso möglich.

Beste Reisezeit: Ganzjährig eine n Besuch wert – im Sommer toll zum Wandern und Mountainbiken, im Winter nicht nur für Skifahrer ein Erlebnis

Aktivitäten: Neben der Winterrodelbahn warten zahlreiche Skipisten (214 Pistenkilometer finden sich in der unmittelbaren Umgebung) auf Wintersportler. Ein besonderes Highlight: Wer früh aufsteht, kann über gebuchte Sondertickets die „erste Spur“ fahren – Tickets sind unter www.serfaus-fiss-ladis.at unter Events buchbar.

Auch Langläufer kommen mit 30 Kilometer Loipen in der Region auf ihre Kosten. Winterwanderer können auf den Gipfeln der umliegenden Berge vier Aussichtsplattformen besuchen. Sehenswert ist unter anderem die neue Aussichtsplattform beim Gipfelkreuz Schönjoch, die einen Rundumblick bei klarer Sicht bis zur Zugspitze, dem Ortler und der Tiroler Waldspitze bieten.

Wer Lust auf etwas mehr Action hat, sollte auf der Möseralm oberhalb von Fiss (circa eineinhalb Stunden Wanderung) den Fisser Flieger ausprobieren. Dabei fliegt man mit 80 Stundenkilometern über die Möseralm.

Veranstaltungstipp: Am 29. Januar findet in Fiss das Fisser Blochziehen statt. Es findet nur alle vier Jahre statt und wurde zum Unesco-Kulturerbe erklärt. Der Brauch gehört zur Tiroler Fasnacht und zeigt das Vertreiben des Winters.

Internet: www.serfaus-fiss-ladis.at/de

Wir entscheiden uns für einen Pfad hinauf zur Steinegg-Alm, die direkt am Skihang liegt. Von hier aus wollen wir mit Schlitten die Winterrodelbahn ausprobieren, die vier Kilometer lang hinab zur Talstation führt. Die Schlitten leihen wir uns dort aus und haben sie im Schlepptau, als wir unseren Aufstieg im sonnigen Tal beginnen.

Blick auf Fiss. Die Sonne scheint hier besonders häufig. | Bild: Moll, Mirjam

Fiss ist durch seine Lage ganzjährig von der Sonne verwöhnt – mit jährlich über 2000 Sonnenstunden. Auch an diesem Wochenende hält das 1000-Seelen-Dörfchen seinen Ruf. Die Sonne lässt den Neuschnee zwar ein wenig antauen, tut der Idylle aber keinen Abbruch.

Unser Pfad führt über verschneite Wiesen und zwischen dick mit Schneewehen bedeckten Tannenbäumen hindurch. Beim Aufstieg kann einem ganz schön warm werden, zumal, wenn die Sonne scheint. Die Wanderung bergauf zur Steinegg-Alm ist nicht ganz einfach, durch den weichen Schnee und über nicht immer freigeräumte Wege braucht man schon eine gute Fitness, um die circa anderthalbstündige Wanderung den Berg hinauf zu schaffen.

Auf dem Hexenweg sind einige Berghütten mit großen Hüten verziert – der Pfad ist besonders für Kinder ein Erlebnis und hält einige Überraschungen bereit. | Bild: Moll, Mirjam

Immer wieder kreuzt man dabei die Piste, so dass die Vorfreude auf die Abfahrt steigt. Der Weg führt über eine offene Wiese mit kleinen Hütten, die mit Hexenhüten verziert sind – der Hexenweg. Nach einem Aufstieg durch ein Stück Wald und eine steile Steigung erreichen wir die Kuh Alm, von hier aus ist das letzte Stück bis zur Steinegg Alm dann nicht mehr steil.

Oben angekommen werden wir mit einem wunderbaren Ausblick belohnt, der bis hinab nach Fiss reicht, aber auch einen atemberaubenden Blick auf die Ötztaler Alpen eröffnet. Auf der Piste, die unmittelbar an der Alm vorbeiführt, herrscht reger Verkehr. Hunderte Skifahrer sausen die Pisten hinab, in den Almen an der Strecke sitzen die Holzbänke auf den Terrassen voll.

Bild vom Berg hinab: Von Fiss aus kann man in Richtung Steinegg hinaufwandern. Der Blick von der Kuhalm hinab ins Tal auf Fiss ist von hier aus besonders schön. | Bild: Moll, Mirjam

Langsam senkt sich die Sonne und droht hinter dem Bergmassiv zu verschwinden – Zeit, die Abfahrt hinunterzurodeln. Ein paar extra Schichten Kleidung sind zu empfehlen, der Fahrtwind ist nicht zu unterschätzen und vier Kilometer lang genug, um auszukühlen.

Entsprechend präpariert geht es auf die Piste, die erst einmal gemütlich beginnt, dann aber zunehmend an Fahrt aufnimmt. Einige scharfe 90-Grad-Kurven gilt es ebenso zu meistern wie Bodenwellen, doch zwischendurch kommen auch immer wieder flachere Stücke, auf denen man wieder an Geschwindigkeit verliert, um nicht aus der Bahn geworfen zu werden.

Die Schlitten zu lenken, ist ein wenig Übungssache: Als Kind ging das irgendwie leichter – doch viele Erwachsene gönnen sich den Rodelspaß, manch einer legt sich auf den Schlitten mit dem Kopf voraus, andere bremsen lieber mit den Füßen. In den Kurven gilt es, den Schlitten über die Bügel und mit Gewichtsverlagerung in die richtige Richtung zu lenken – aber nach ein paar Kurven hat man den Dreh raus.

Das letzte Stück der Piste läuft parallel zur Skipiste – und hier hat man die Chance, richtig Fahrt aufzunehmen – es geht steil bergab, nur eine kleine Rampe bremst dann zum Ende hin ab, so dass man nicht allzu schnell wieder an der Talstation landet.

Die Nachmittagssonne ist inzwischen hinter den Alpen verschwunden und taucht Fiss und seine malerische Umgebung in ein herrliches, goldenes Winterlicht. Die Stimmung ist geradezu märchenhaft und lädt zu einem Spaziergang um Fiss herum ein.

Der nahgelegene Wolfsee ist fast vollkommen leer und zugeschneit, teils gefroren. Der Himmel hinter Fiss ist inzwischen goldgelb, die Schatten auf den Schneewehen werden länger und die Kälte nimmt deutlich zu. Nachts kann die Temperatur hier auf bis zu zweistellige Minusgrade fallen.

Der Spätnachmittag lockt deshalb viele in die warmen Stuben des Dorfes, um eine Jause zu genießen – ob deftig mit einem Eintopf oder süß mit einem Stück Kuchen oder österreichischen Mehlspeisen, hier kommt jeder auf seine Kosten.

Sobald es dunkel wird draußen, erstrahlt das Dorf dann von Neuem durch das Leuchten der Lichterketten überall. Das Wintermärchen ist perfekt.