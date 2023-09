Wetter vor 4 Stunden EU-Klimawandeldienst: Sommer 2023 war so heiß wie nie Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen waren drei aufeinander folgende Monate so heiß wie in diesem Jahr. 2023 könnte das heißeste erfasste Jahr werden – und ein wichtiges Klimaphänomen baut sich gerade erst auf.

Ein Außenthermometer zeigt die Temperatur von knapp 40 Grad an (Archivbild). Noch nie war es im Sommer auf der Erde nach Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus so heiß wie in 2023. | Bild: Jens Büttner, dpa