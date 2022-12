Bei einem Lawinenabgang im österreichischen Skigebiet Lech Zürs sind am Sonntag etwa zehn Menschen verschüttet worden. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei meldete, konnte mindestens ein Verletzter geborgen werden. Mit Hubschraubern und Lawinensuchhunden wurde demnach nach den Verschütteten gesucht.

Die Lawine ging laut APA gegen 15.00 Uhr im Bereich des 2720 Meter hohen Trittkopfs ab, Ausläufer erreichten sogar die Skipiste.

Verzweifelte Suche

Mehrere Hubschrauber und mehrere Suchtrupps machten sich auf den Weg zum Unglücksort. Mehr als hundert Menschen waren im Einsatz. „Wir tun alles, um die Wintersportler zu bergen“, erklärte die Gemeinde Lech. Um die Suche nach den Verschütteten auch in der Dunkelheit fortsetzen zu können, wurden Scheinwerfer angefordert. Laut Gemeinde waren am Abend fast 200 Menschen im Einsatz, die sich auf dem Lawinenkegel an der Suche beteiligten.

Erhebliche Lawinengefahr

Die Schneewalze hatte sich gegen 15.00 Uhr gelöst. In den vergangenen Tagen war in dem hochalpinen Gelände viel Schnee gefallen. Am Sonntag herrschten dann nach Angaben der Polizei frühlingshafte Bedingungen in dem Skigebiet am Arlberg. Zugleich war die Lawinengefahr nach Angaben des Lawinenwarndienstes erheblich.

Dass Lawinen auch die als sicher geltenden Pisten erreichen, ist äußerst selten, aber nicht ausgeschlossen. So starben vor drei Jahren in Südtirol eine Frau und zwei sieben Jahre alte Mädchen, als sich im Schnalstal in 3000 Metern Höhe ein riesiges Schneebrett löste und bis auf die Piste donnerte. Auch in Andermatt in der Schweiz war es im Dezember 2019 zu einem Vorfall gekommen, bei dem Schneemassen sechs Skiläufer auf der Piste verschütteten. Das Unglück ging aber glimpflich aus.

Opfer oft Chancenlos

Das Überleben in einer Lawine ist eigentlich nur in einem kurzem Zeitraum möglich. Die Opfer ersticken unter dem fest gepressten Schnee oder erliegen ihren Verletzungen. In Einzelfällen haben Verschüttete aber Glück und vor ihrem Gesicht befindet sich ein Hohlraum, der das Atmen ermöglicht. Unter diesen Umständen wurden Wintersportler auch noch nach mehreren Stunden lebend geborgen.

