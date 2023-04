49-Euro-Ticket vor 16 Minuten Endlich! Deutsche Bahn beginnt am Montag mit Verkauf des 49-Euro-Tickets Wurde auch Zeit! Das 49-Euro-Ticket kommt. Zu kaufen gibt es das Ticket ab Montag über die Kanäle der Deutschen Bahn.

Fahrgäste steigen am Hauptbahnhof am Morgen in eine Regionalbahn der Deutschen Bahn. | Bild: Michael Matthey/dpa