von Holger Sabinsky-Wolf und Berthold Veh

Es ist herbstlich trüb und still an diesem Montagmorgen im bayerischen Eppisburg (Kreis Dillingen). Ein starker Kontrast zu dem, was nach dem Verschwinden der elfjährigen Shalomah Hennigfeld am Wochenende los war. Etwa 100 Feuerwehrleute und Eltern haben am Sonntag nach dem Mädchen gesucht. Sie war am Samstagnachmittag nicht mehr vom Joggen heimgekehrt. Die Anspannung ist groß, denn einige befürchten, dass Shalomah einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte.

Am Montag kommt dann eine Art von Erleichterung auf. Es gibt Hinweise, dass die Elfjährige wohlauf ist und sich bei ihren leiblichen Eltern befindet. Das Problem ist: Dort dürfte sie eigentlich nicht sein. Die Eltern gehören der Sekte „Zwölf Stämme“ an, deren Mitgliedern nach Prügelvorwürfen vor rund acht Jahren das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen worden ist. Was ist also geschehen?

Die elfjährige Shalomah Hennigfeld wird seit vergangenen Samstag vermisst, nachdem es laut Polizei zu Hause in Holzheim-Eppisburg zum Joggen aufbrach. | Bild: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Die umstrittene Sekte „Zwölf Stämme“ Gegründet in den USA Die „Zwölf Stämme“ sind eine fundamentalistische christliche Glaubensgemeinschaft. Sie gehen zurück auf die kalifornische Bewegung „Jesus Movement“ Anfang der 70erJahre, einer Folgeerscheinung der Hippie-Bewegung. Als Gründer gilt das Ehepaar Gene und Marsha Spriggs, die das Ziel ausgaben, nach dem unverfälschten Glauben der Urchristen zu leben. Die aus dieser Bewegung entstandene Gemeinschaft der „Zwölf Stämme“ lebt heute in Nord- und Südamerika, Australien, Frankreich, Spanien, Portugal und Tschechien. In Deutschland lebten über viele Jahre gut 100 Mitglieder auf dem ehemaligen Gut Klosterzimmern im Landkreis Donau-Ries. Äußerlich fallen die Männer durch lange Haare und Vollbärte auf, die Frauen durch klassische ländliche Kleider, wie sie früher in Nordamerika üblich waren. Ihr Leben in Kommunen ist streng hierarchisch gegliedert. Seit 2000 in Deutschland In Schwaben tauchten die „Zwölf Stämme“ erstmals im Jahr 2000 auf. Damals kaufte ein Ehepaar aus Bremen das 18 Hektar große Gelände des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters für 1,8 Millionen Mark vom Fürstenhaus Oettingen-Wallerstein. Es wollte dort mit seiner Glaubensgemeinschaft – etwa 100 Menschen – leben und arbeiten. Konflikt um Schulunterricht Die Atmosphäre auf dem Gut schien nahezu idyllisch. Man sah die Kinder unter Bäumen spielen, Wäsche hing beim Trocknen in der Sonne. Es gab einen Hofladen, in dem eigene Produkte verkauft wurden. Männer mit langen Bärten und Frauen mit langen Kleidern saßen auf der Wiese. Doch schon kurz darauf gab es Schwierigkeiten. Die Mitglieder der „Zwölf Stämme“ weigerten sich, ihre Kinder auf die staatliche Schule zu schicken, weil dies nicht mit ihrem Glauben vereinbar sei. Sie ignorierten alle Aufforderungen, Bußgelder und Gerichtsurteile, bis die Behörden Zwangsmaßnahmen einleiteten: Zunächst brachte die Polizei die Kinder zur Schule. Später gingen sieben Väter sogar für mehrere Tage in Erzwingungshaft. Die Stimmung kippte. War die Bevölkerung anfangs sehr kritisch gegenüber der urchristlichen Sekte, hieß es nun, die Zwangsmaßnahmen dienten nicht dem Wohl der Kinder. Die Bilder in den Medien zeigten Wirkung unter Politikern. Das Kultusministerium knickte ein und genehmigte im Jahr 2006 eine sogenannte private Ergänzungsschule, einen in dieser Form einmaligen Sonderweg, der eigentlich der Schulpflicht widerspricht. Die „Zwölf Stämme“ durften ihre Kinder zu Hause unterrichten mit eigenen Lehrern, eigenem Lehrplan, eigenen Lehrmaterialien. Als Ausnahme wurde genehmigt, dass Sexualkunde und Evolutionstheorie nicht gelehrt werden.

Noch ein Jahr zuvor hatte das Schulamt Donau-Ries den Unterricht in Klosterzimmern scharf kritisiert. Die Lehrer genügten den staatlichen Anforderungen nicht, in einigen Fächern gebe es „erhebliche dogmatisch bedingte Abweichungen“. So werde ein Menschenbild vermittelt, das Mann und Frau nicht als gleichberechtigt ansieht und deshalb „nicht auf die Lebenswirklichkeit außerhalb der Gemeinschaft“ vorbereite. Doch die Bedenken wurden um des lieben Friedens willen vom Tisch gefegt. Razzia bei der Sekte 2013 Einige Jahre lang schien es so, als ob die Sonderlösung funktionieren könnte. Eine private Schule unter staatlicher Aufsicht. Doch dann berichteten Aussteiger der Sekte auch gegenüber unserer Redaktion von höchst fragwürdigen Erziehungsmethoden, zu denen Schläge mit einer Rute, Gehirnwäsche und Rassismus zählten. Zunächst hatten die Behörden keine belastbaren Belege für derlei Methoden. Doch dann schleuste sich ein Fernsehreporter inkognito bei der Sekte ein und lieferte Videosequenzen, auf denen Züchtigungen mit Ruten zu sehen sind. Nach anfänglichem Abstreiten räumte die Sekte ein, ihre Kinder mit einer dünnen Weidenrute zu züchtigen. Sie berufen sich dabei auf das Bibel-Zitat „Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn beizeiten“. Und sie halten an dieser Erziehungsmethode fest. 2013 kommt es zu einer Razzia. Rund 40 Kinder werden den Eltern vom Jugendamt weggenommen. Das Sorgerecht wird ihnen entzogen. Die Kinder kommen zu Pflegeeltern in der Region. Einige kehren später zu ihren Eltern zurück. Andere bleiben in Pflegefamilien. Wie das elfjährige Mädchen in Eppisburg im Landkreis Dillingen. Urteil des Europäischen Gerichtshof 2018 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass mit dem Entzug des Sorgerechts keine Menschenrechte verletzt worden sind. Die Sekte war da schon aus Gut Klosterzimmern weggezogen. Sie lebt heute in Skalna in Tschechien, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Pflegevater: „Wir wissen jetzt, dass sie bei den Eltern ist“

Von außen ist es am Haus, in dem das Mädchen acht Jahre gelebt hat, zunächst ruhig. Im Inneren klingelt aber ständig das Telefon. Pflegevater Günter Strobel nimmt längst nicht mehr bei allen Anrufen ab. „Seit 7.30 Uhr geht das so“, sagt der 58-Jährige. Reporter überregionaler Medien rücken an, um über den spektakulären Fall zu berichten. „In erster Linie bin ich erleichtert, dass Shalomah keinem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.“ Davon sei er aber auch nicht ausgegangen, erläutert der Pflegevater. Strobel hat eine E-Mail der Sekte bekommen. „Wir wissen jetzt, dass sie bei den Eltern ist“, sagt Strobel. „Wir hoffen, dass es Shalomah dort gut geht.“

Die Sekte „Zwölf Stämme“ hatte immer wieder Ärger mit den Behörden. 2013 wurden den Mitgliedern die Kinder weggenommen. | Bild: Ronald Hummel

Eine freiwillige Entscheidung?

Als ehemaliger Polizist versuche er, die Situation nüchtern zu analysieren. Seine Frau habe das Ganze viel mehr mitgenommen. Und noch etwas fügt Strobel nachdenklich hinzu: „Ich hoffe, dass es Shalomahs eigene Entscheidung war, mit ihren leiblichen Eltern mitzugehen.“ Die Elfjährige sei vermutlich hin- und hergerissen gewesen – zwischen ihren leiblichen Eltern und ihren Pflegeeltern. „Sie hat sich bei uns wohlgefühlt und uns lieben gelernt. Sie liebt aber auch ihre leiblichen Eltern“, glaubt Strobel.

Bei der Polizei sieht man den Fall naturgemäß nüchterner. „Falls sich die bisherigen Hinweise verdichten, handelt es sich hier zumindest um eine Entziehung Minderjähriger“, sagt Sprecher Markus Trieb vom Polizeipräsidium Schwaben-Nord. Darauf stehen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Das oberste Ziel der Ermittler ist es herauszufinden, wo Shalomah sich tatsächlich aufhält und ob sie wohlauf ist. Doch gibt es dazu bislang keine sicheren Erkenntnisse, nur Spekulationen.