Umringt von Personenschützern mit schusssicheren Westen und Sturmhauben wird Rapper Bushido in den Saal 500 des Landgerichts in der Hauptstadt gebracht. In dem Prozess gegen den Chef einer bekannten Berliner Großfamilie und drei seiner Brüder ist der Musiker Nebenkläger und Zeuge. Eines haben die Ex-Freunde und heutigen Gegner noch gemeinsam: Sie kommen ganz leger im T-Shirt zum Prozessauftakt – Bushido in Weiß, Clanchef Arafat Abou-Chaker (44) in Schwarz.

Der Angeklagte Arafat Abou-Chaker betritt mit einem Polizisten im Landgericht. Bushidos ehemaliger Geschäftspartner werden mehrere Straftaten zum Nachteil von Bushido zur Last gelegt. | Bild: Christophe Gateau, dpa

Die einstigen Partner im Musikgeschäft sitzen nun auf verschiedenen Seiten im Gericht. Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, wirkt nachdenklich, verfolgt konzentriert die Anklage, vermeidet jeden Blick zu Arafat Abou-Chaker. Dieser antwortet auf die Fragen des Vorsitzenden Richters: Deutscher, fünf Kinder von 5 bis 19, geschieden, gelernter Beruf KfZ-Mechaniker. Jetzige Tätigkeit? „Selbstständig – Vermietung und Verpachtung.“ Alle vier Brüder verweigern am ersten Tag des mit Spannung erwarteten Prozesses die Aussage.

In Büro eingeschlossen

Der Zoff zwischen den einstigen Freunden begann, als sich Bushido von Arafat Abou-Chaker im August/September 2017 trennte. Der Hauptangeklagte soll eine Millionen-Zahlung von Bushido für angebliche Schulden sowie die Beteiligung an dessen Musikgeschäften für 15 Jahre gefordert haben. Er habe die geschäftliche Trennung nicht akzeptieren wollen und Bushido bedroht, ehrverletzend beschimpft, drangsaliert und verletzt. In seinem verschlossenen Büro habe der 44-Jährige mit Stuhl und Wasserflasche nach dem „Sprachgesangskünstler“ geworfen. Die Brüder im Alter von 39, 42 und 49 sind als Gehilfen oder Mittäter angeklagt. Nur der 39-Jährige sitzt in U-Haft.

Einer der mitangeklagten Brüder von Arafat Abou-Chaker im Landgericht. Vier Brüder des 44-Jährigen sind entweder als Gehilfen oder Mittäter angeklagt. | Bild: Christophe Gateau, dpa

Eine von Bushido gebotene Abfindung von mehr als zwei Millionen Euro schlug der Clanchef laut Anklage aus – er habe mehr gefordert. Der Rapper erklärte damals die Auflösung der privaten und beruflichen Beziehungen zu Arafat Abo-Chaker, woraufhin dieser Bushido dazu bringen wollte, ihm seine Villa in Kleinmachnow für mehr als eine Million Euro zu verkaufen. Bei zwei späteren Treffen soll er Bushido in einem Büroraum empfangen und die Tür abgesperrt haben, so dass der Rapper nicht gehen konnte.

In dem aufwendigen Prozess werden 80 Zeugen erwartet, darunter prominente Vertreter der deutschen Rapper-Szene. Eine für Mittwoch geplante Anhörung von Bushido wurde verschoben. Dafür soll die Frau eines mitangeklagten Bruders befragt werden. 20 Verhandlungstage sind bisher geplant.

„Du wirst hier erst wieder lebend rauskommen, wenn du uns die Wahrheit gesagt hast“

Bei einem Treffen im Januar 2018 etwa mit seinen Brüdern Yasser und Nasser schloss Arafat Abou-Chaker Bushido demnach wieder ein und ließ in viereinhalb Stunden nicht gehen. „Du wirst hier erst wieder lebend rauskommen, wenn du uns die Wahrheit gesagt hast“, soll Abou-Chaker laut Anklage zu Bushido gesagt haben. Auch dort wollte er den Musiker demnach dazu bringen, ihm einen Geldsumme in Millionenhöhe zu geben oder laut Anklage „bis an sein Lebensende zahlen“. Bushido habe sich bedroht gefühlt und um das Leben seiner Frau und Kinder gefürchtet.

Für den Prozess gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Mehrere Polizisten positionieren sich während der Verhandlung in den Gängen des Berliner Landgerichts. | Bild: Paul Zinken, dpa

Es sei schließlich Bushidos Frau Anna-Maria gewesen, die Abou-Chaker beschied, es werde keine Zahlungen geben, heißt es in der Anklage. Sie brachte die Polizei ins Spiel. Der Rapper verließ Deutschland für zehn Tage, um sich in Kenia und Thailand „weiteren Einwirkungen zu entziehen“.

Flucht aus Deutschland und psychologische Behandlung

Der Musiker sei auch in psychologischer Behandlung gewesen. Im März 2018 sahen sich Bushido und Abou-Chaker das letzte Mal, so die Anklage. Angeklagt sind nun versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue. 180.000 Euro soll einer der Brüder rechtswidrig von dem damaligen Firmenkonto von Abou-Chaker und Bushido abgehoben und dem Clanchef gegeben haben.

In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hatte ein Kenner der Szene gesagt, es sei absurd, wenn sich Bushido jetzt als Opfer darstelle. Er habe früher mit seinem „gefährlichen Freund“ geprahlt. In einem „Stern“-Interview im September 2018 hatte Bushido auch über Kontakte zu einem Mitglied einer anderen Großfamilie gesprochen.

Einst gut befreundete Geschäftspartner: Arafat Abou Chaker (3.v.l.) und Rapper Bushido. Im Bild zwischen den Rappern Nyze und Kay One (rechts) im Jahr 2010. | Bild: imago stock&people

Arafat Abou-Chaker stand schon in Dutzenden Strafverfahren vor Gericht. Sie wurden entweder eingestellt, oder er wurde freigesprochen. Zuletzt war er wegen Beleidigung und Körperverletzung schuldig gesprochen worden, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.