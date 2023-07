1. So schlecht geht es uns doch gar nicht!

Die Erzählung der Zeit ist die von „multiplen Krisen“. Mag nicht unwahr sein, aber klingt halt schon so sehr nach „multiplem Organversagen“, nach Tod und Teufel. Alles ist schwierig, nichts ist leicht. Doch, manches ist halt doch leicht. Wir haben keinen Krieg im Land, wir haben keinen unerträglich heißen Sommer, wir leben in Freiheit und Frieden – und sehr viele von uns auch in finanzieller Sicherheit, gerade im Vergleich mit vielen anderen Teilen der Welt.

Das muss man schätzen und das heißt auch: Das muss man genießen. Da mal gut Essen gehen, hier mal ein schöner Abend mit Freunden oder zu zweit. Dafür ist der Sommer perfekt. Einfach mal leben. Und bitte nicht nur über Politik reden!

2. Es beginnt die große Ferien- und Feierzeit.

Für die Schüler ist jetzt die große Honigzeit, zuckersüß fließen sechs freie Wochen ins Land. Und die Lehrerinnen und Lehrer haben sich‘s natürlich auch verdient! Eltern tun es ihren Kindern gleich, Sommerurlaub. Gut, Kinderlose müssen dafür meist durchbuckeln, da winkt dann erst im September die lange freie Zeit, wenn die Kinderhabenden wieder ranmüssen.

Aber bis dahin ist es ja trotzdem schön: Badewetter, Dorffeste, Konzerte, Weinfeste, ist ja in der Region alles drin. Da können dann auch die Rentner mal entspannen – die haben ja bekanntlich zwar immer frei, aber trotzdem ständig was zu tun. Auch hier darf es im Sommer heißen: Einfach mal die Füße hoch.

Deutsche sind für hitzefrei Wer draußen arbeitet, sollte nach Meinung einer Mehrheit der Menschen in Deutschland bei über 35 Grad „hitzefrei“ bekommen. 77 Prozent hätten sich dafür ausgesprochen, heißt es in einem RTL/ntv-Trendbarometer. 18 Prozent der Befragten sind gegen einen solchen Vorschlag. Insgesamt kommen laut Befragung 73 Prozent der Menschen mit Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius im Alltag „alles in allem“ gut zurecht. 26 Prozent bereiteten solche Temperaturen dagegen größere Probleme. Gleichzeitig gaben 37 Prozent der Befragten an, dass an manchen Sommertagen staatliche Regelungen in Deutschland geändert werden müssten: etwa Vorgaben für Arbeitszeiten oder veränderte Öffnungszeiten. 59 Prozent hielten das nicht für erforderlich. (KNA)

3. Der Sportsommer bietet einiges.

So ein bisschen lockere Unterhaltung schadet im Sommer nie und was eignet sich da besser als eine Sportübertragung. Eine sehr spannende Tour de France der Männer ist zwar gerade zu Ende gegangen – jetzt läuft dafür die der Frauen und da gab es am Montag gleich auch einen deutschen, einen Bodensee-Sieg sogar, durch die Friedrichshafenerin Liane Lippert.

Und wo wir schon bei deutschen Spitzensportlerinnen sind: Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland geht ja auch gerade erst los. Wer aber dringend Männer sehen will, ist ebenfalls gut bedient: Am Wochenende beginnt die Zweite Fußball-Bundesliga ja schon wieder – die mittlerweile ja eh interessanter ist als die Augsburg-und-Heidenheim-Erste-Liga.

4. Schlechte Laune nutzt den schlechten Menschen.

Ein Populist, ein Hetzer, der braucht vor allem eines: ein ausreichend ärgerliches Publikum. Leute, die sich aufregen und das aus voll-verbittertem Herzen auch genau so wollen. Nicht, dass man mit rosaroter Brille und Alles-super-alles-einfach-Attitüde durch das Leben schlendern sollte. Aber: Schlechte Laune allein löst kein einziges Problem. Lieber nach Lösungen schauen, nicht nur klagen, wie schwer alles ist. Das wiederum täte auch manch einem Regierungspolitiker gut.

5. Es gibt auch gute Nachrichten!

Zum Beispiel, dass durch Berliner Wälder keine Löwin läuft, sondern nur ein ordinäres Wildschwein. Aber ernsthaft: Spricht noch irgendwer von Corona? Eine Sorge weniger. Oder, immer noch schön: 49-Euro-Ticket. Da sind einige Tagesausflüge für wenig Geld drin – und sehr viele Menschen nutzen dieses umweltschonende Angebot auch.

Die Gasspeicher sind ordentlich gefüllt, die Gas-, Heizöl- und Strompreise weitgehend stabil auf dem Niveau von vor dem Ukraine-Krieg. In den vergangenen 30 Tagen haben wir 70 Prozent unseres Stroms erneuerbar produziert, beim Solarausbau liegen wir weiter über dem, was 2023 für diesen Zeitpunkt geplant war. Es tut sich eben doch was. Wir müssen nur darauf achten.