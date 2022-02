von Karlheinz Fahlbusch

Vom Schwarzwald bis zum Allgäu sind an den närrischen Tagen „Saublodern“ im Einsatz. Dabei handelt es sich um gereinigte Schweinsblasen, mit denen die Narren auf den Boden schlagen oder auch mal jemandem auf den Kopf. Doch auch sonst hat so ein Schwein eine ganze Menge Fasnachtliches zu bieten.

Genannt sei das „Gröschts“, eine Mischung aus Leber, Nieren und Herz. Es ist zusammen mit Bratkartoffeln nicht nur nahrhaft, sondern schmeckt auch lecker und bringt den Gehalt von Schadstoffen im menschlichen Körper in messbare Höhen.

Was bitte sind Froschkutteln?

Auch „saure Kutteln“ werden angeboten. Die sind aber nicht vom Schwein, sondern vom Rind. Solange sie im Körper desselbigen sind, sehen sie längst nicht so appetitlich aus wie auf dem Teller.

Seit über 40 Jahren trifft man Ministerpräsident Winfried Kretschmann im oberschwäbischen Riedlingen beim „Froschkuttelessen“. Es handelt sich dabei aber ungeachtet des Namens nicht um die Eingeweide von Amphibien, sondern um eine braune Suppe aus Rinderinnereien. Tradition halt.

An so einem Sauschwanz ist oft viel dran. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Sehr beliebt ist das „Sauschwanzessen“, bei dem dieser Schweinefortsatz tatsächlich verspeist wird. Dazu gibt es Sauerkraut und Kartoffelbrei und große Mengen Weizenbier.

Metropole der Sauschwanzliebhaber dürfte sicher Bad Saulgau sein. Wer am Fasnachtsdonnerstag dort abends nach dem Setzen der Riedhutzel (einheimischer Begriff für die örtliche Hexengestalt, Anm. d. Red.) in die Lokale geht, der sieht überall fröhliche Narren sitzen, die ein langes Teil abnagen, den Sauschwanz nämlich.

Was die Wissenschaft sagt

„Der Sauschwanz ist eine Art Hohlbohrer, der sich als Zwickbohrer endiget“, heißt es in der „Oeconomischen Encyclopädie“. Das von J. G. Krünitz begründete Werk erschien 1773 bis 1858 in 242 Bänden und stellt eine der wichtigsten deutschsprachigen wissenschaftsgeschichtlichen Quellen für die Zeit des Wandels zur Industriegesellschaft dar. Etwas rätselhaft klingt das; der Autor hatte bestimmt mit dem Sauschwanz als kulinarischer Köstlichkeit nichts zu tun.

Heutzutage braucht man sich auf der Suche nach einem solchen „Hohlbohrer“ nicht in einen Baumarkt zu begeben, es genügt ein Metzger. Vielerorts werden das ganze Jahr über die Schwänze der geschlachteten Schweine gesammelt, die auch noch rasiert werden müssen. An Fasnet kocht man die beliebten Teile in riesigen Kesseln und serviert sie in den Lokalen auf Platten, denn so ein Schwanz, der kann recht lang sein.

Ein Genage und Gezutzle

Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer und dann geht das Genage und Gezutzle los – bei Auswärtigen auch mal das Gewürge. So ganz appetitlich sieht das nicht aus, aber sicher ist: Es schmeckt toll. Schwarte, das Fleisch um die Schwanzwirbel und auch so manches recht fettige Stück werden genüsslich verzehrt.

Wer will nochmal? Die Sauschwänze sind heiß begehrt. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Zurück bleiben die abgenagten Schwänze, die dann aussehen, „als wenn do Ratta dra gweh wäret“ (als wenn die Ratten drangewesen wären, Anm. d. Red.). Keine Frage: Sauschwanzessen ist was für richtige Narren und nichts für den Cholesterinspiegel. Und nun noch zur Statistik: In den Schlachthöfen in Oberschwaben werden jährlich vermutlich über 100.000 Schweineschwänze für Fasnet zurückgehalten. Die Tradition ist also vorerst gesichert.