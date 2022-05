Bremerhaven vor 15 Minuten Ein Verletzter nach Schüssen an Schule in Bremerhaven – Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest An einer Schule in Bremerhaven wird geschossen, eine Frau wird verletzt. Der Täter wird festgenommen. Noch ist wenig bekannt.

An einer Schule in Bremerhaven sind am Donnerstag Schüsse gefallen. | Bild: Patrick Seeger/dpa (Symbolbild)