Ein heftiger Sturm hat am Montag in der westlichen Schweiz ein Todesopfer gefordert. Nach dem Unwetter im Gebiet von La Chaux-de-Fonds seien außerdem etwa 40 Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete Stadtpräsident Jean-Daniel Jeanneret. Laut der Polizei des Kantons Neuenburg kam eine Person ums Leben gekommen, als ein Baukran umstürzte und ein Auto traf, das dann in Brand geriet. Das Schweizer Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) meldete eine Böe mit 217 Stundenkilometern, die am späten Vormittag am Flugplatz von La Chaux-de-Fonds gemessen worden sei.

Fallwind oder Tornado?

Es werde noch abgeklärt, ob es sich um einen starken Fallwind oder einen Tornado gehandelt habe, der die Stadt im Zusammenhang mit einer sich schnell entwickelnden Gewitterzelle erreicht habe, sagte eine MeteoSchweiz-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Viele Schäden an Häusern und Infrastruktur

Der kurze, aber heftige Sturm richtete in der Stadt nahe der französischen Grenze auch erhebliche Sachschäden an. Laut Jeanneret wurden in einem Stadtteil 200 Gebäude beschädigt. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete von zerstörten Fahrzeugen, abgerissenen Dächern sowie von entwurzelten und beschädigten Bäumen. Bahnverbindungen zwischen der Uhrenindustrie-Stadt La Chaux-de-Fonds und Neuenburg, Biel und Le Locle waren unterbrochen, nachdem Bäume und ein Hochspannungsmast an mehreren Stellen auf die Gleise fielen. (dpa)