Das feuerspeiende Ungetüm hat sich beruhigt, es liegt träge an einem Hang an der Westküste von La Palma. Das Ungetüm hat einen Namen. Tajogaite haben die Einwohner der Kanareninsel den Vulkan getauft, der heute so friedlich vor sich hin qualmt wie ein Pfeife rauchender Riese.

Ganz ungefährlich und völlig anders als noch vor anderthalb Jahren.

Vulkan Tajogaite Video: Feiertag, Ingo

Im Oktober 2021 herrschte hier der Ausnahmezustand – fast drei Monate lang. Tausende und abertausende Tonnen glühender Lava spuckte der fast wie aus dem Nichts entstandene Berg aus, die sich zäh in Richtung Meer schob und einen ganzen Landstrich unter sich begrub.

Wir stehen etwa einen Kilometer vom neuen Krater entfernt. Die Wanderung führt durch einen Kiefernwald über schwarze Steine, Sand und kalte Asche.

Rund um den Krater des Tajogaite liegen tonnenweise Asche und kalte Lava. | Bild: Folz, Susanne

Vor kurzem war das Betreten dieses Teils des Bergrückens Cumbre Vieja streng verboten, inzwischen darf man sich der neuen Insel-Attraktion mit einem Wanderführer nähern. 18 Monate nach dem Ausbruch hat hier eine gewisse Normalität Einzug gehalten.

„Wir waren 85 Tage lang im Fernsehen wegen des Vulkanausbruchs, das bleibt in Erinnerung“, sagt Manuel Negro vom Wirtschaftsnetzwerk Promocion Touristica La Palma. „Die Zerstörung ist aber nicht so groß, wie die Bilder es vermittelt haben“, fährt er fort. Etwa zehn Prozent der Inselfläche sei betroffen. Das Problem: Unter der Lava des neuen Vulkans liegt eine der beliebtesten Ecken der Insel – vor allem bei Touristen und deutschen Auswanderern.

Das ist La Palma La Palma ist die grünste Insel der Kanaren. Ganzjährig mildes Klima, grüne Lorbeerwälder im Norden, raues Vulkanland im Süden, der größte Senkkrater der Welt und schwarze Sandstrände machen die „Isla Bonita“ vor allem bei Erholungssuchenden und Outdoorfans zu einem beliebten Reiseziel. Insbesondere Wanderer finden abwechslungsreiche sportliche Herausforderungen auf einem Wanderwegenetz von rund 1000 Kilometern.

Flugzeit und Preis

Zürich – Santa Cruz de la Palma mit Edelweiß Air ca. 5 Std. (ca. 600 CHF)

Übernachten

Hotel H10 Taburiente Playa (Los Cancajos); Hotel El Porvenir (Los Llanos); La Palma & Teneguia Princess.

Einer von ihnen ist der Markdorfer Edwin Reiser, den alle nur Eddy nennen. Ein halbes Jahr vor dem Ausbruch ist er von Teneriffa auf die Nachbarinsel La Palma gezogen und hatte dort sein kleines Paradies gefunden.

Lange genießen konnten er und seine Frau Silke Killmer die neue Heimat nicht. Das Haus und der wunderschöne Garten, ja, der gesamte Ort Todoque, liegen unter dem Lavastrom begraben.

Der Markdorfer Edwin, Eddy, Reiser. | Bild: Folz, Susanne

Nach einer kleinen Odyssee im Wohnmobil und in Ferienwohnungen lebt das Paar mit seinen beiden Katzen wie viele andere Deutsche inzwischen auf der Ostseite der Insel, die als weniger riskant gilt. „Ich wollte den Vulkan nicht mehr in meiner Nähe haben“, sagt der 64-Jährige auf der Terrasse seines neuen Domizils.

Der Krach, der Gestank, die Zerstörung, „drei Monate Kriegszustände“, so Reiser – all das kann er nicht mehr ertragen. „Immer wenn wir rüberfahren, tut es weh“, sagt Reiser, der seinen zweiten Neuanfang aber auch als Chance sieht.

Der Krater des Tajogaite hinter den Häusern von Los Llanos. | Bild: Folz, Susanne

Für die Touristen hat sich auf La Palma weit weniger verändert als für die Einheimischen – vom Angebot der Unterkünfte einmal abgesehen. Der Touristenort Puerto Naos mit dem Hotel Sol ist wegen giftiger Gase noch immer gesperrt. „950 Betten liegen unter der Lava, dazu kommen 2000, die man nicht benutzen kann. Es fehlen also 3000 von 15000 Betten“, sagt Touristiker Manuel Negro.

Auf Messen und im Ausland werde er immer wieder gefragt, ob man überhaupt noch nach La Palma reisen könne. Einfache Antwort: „Ja!“ Vor allem für Aktivurlauber, die auf eigene Faust die Insel entdecken möchten, sei es das perfekte Ziel.

Bunte Häuser und dunkle Vulkanasche prägen an vielen Stellen die Insel. | Bild: Folz, Susanne

Die steilste Insel der Welt ist wie ein kleiner Kontinent. Die etwa 45 Kilometer kurze Fahrt vom Meereslevel aus auf den knapp 2500 Meter hohen Berg Roque de los Muchachos führt auf nicht enden wollenden Serpentinen vom warmen Strand über einen Regenwald wie im Film Jurassic Park durch Wolken, Nebel und verschiedene Vegetationszonen bis weit über die Baumgrenze.

Fahrt am Roque de los Muchachos Video: Feiertag, Ingo

Hier lohnt ein Abstecher ins Museum des Besucherzentrums, das die Bedeutung der Astronomie auf der Insel erklärt. La Palma gehört neben Hawaii und Chile zu den drei renommiertesten Orten weltweit, um ins Weltall zu blicken. Mit 300 klaren Nächten pro Jahr bietet La Palma beste Bedingungen, wie die vielen internationalen Observatorien und Teleskope bezeugen.

Auf dem Roque de los Muchachos stehen zahlreiche Observatorien und Teleskope. | Bild: Folz, Susanne

Urlauber haben von hier aus einen wunderbaren Blick über die Insel vulkanischen Ursprungs mit ihren zahlreichen Kratern, der neue aus dem Herbst 2021 ist nur einer unter vielen.

Der größte und einer der ältesten ist der Nationalpark Caldera de Taburiente, der Krater eines Vulkanausbruchs vor einer Million Jahren. Hier befinden sich viele der spektakulärsten und anspruchsvollsten Wanderwege der Insel.

Wanderung im Nationalpark Caldera de Taburiente. | Bild: Folz, Susanne

1000 Kilometer gibt es insgesamt auf der Insel – zu wunderschönen Wasserfällen wie die Cascada de los Colores oder Los Tilos sowie die 17 Kilometer lange Vulkanroute.

Der Wasserfall von Los Tilos. | Bild: Folz, Susanne

Von Fuencaliente im Süden aus hat man einen Panoramablick auf die Nachbarinseln El Hierro, La Gomera und den Berg Teide auf Teneriffa. Nicht umsonst hat die Unesco La Palma ausgezeichnet und sie zu einer der drei schönsten Inseln der Welt und zum Biosphärenreservat erklärt.

Die Salinen von Fuencaliente. | Bild: Folz, Susanne

Im fruchtbaren Osten nahe der 15000-Einwohner-Hauptstadt Santa Cruz gedeihen auf der Ökofinca Nogales unter anderem Kaffee, Mangos, Avocados, Papayas, Ananas und auch Zuckerrohr.

Ein Bananenlaster parkt an der Landstraße. | Bild: Folz, Susanne

Nicht nur hier fühlt sich La Palma geradezu karibisch an. „Kuba wird bisweilen als achte kanarische Insel bezeichnet“, sagt der Wanderführer Simon Orr-Ewing von Isla Bonita Tours bei einer Fahrt durch eine der unzähligen Bananenplantagen.

Eine der unzähligen Bananenplantagen von La Palma. | Bild: Folz, Susanne

Nicht nur vielen Kokospalmen, auch die Architektur mit ihren bunten Häusern und die Kultur bezeugen, dass viele Palmeros, wie die Einwohner La Palmas genannt werden, über die Jahrhunderte nach Kuba auswanderten.

Karibikfeeling in Europa. | Bild: Folz, Susanne

Von dort brachten sie ihr Wissen über die Herstellung von Zigarren, Zucker und Rum mitbrachten, wie man in der Aldea-Destillerie erfahren und erschmecken kann.

Die Rum-Destillerie Aldea. | Bild: Folz, Susanne

Auf der anderen Seite der Insel ist das neue Lavafeld selbst inzwischen zu einer kleinen Attraktion geworden. Bisweilen schauen nur noch die Hausdächer aus der riesigen Fläche ähnlich einer Mondlandschaft. Aus Fassaden und Fenstern quillt der schwarze Stein.

Diese Häuser fielen dem Vulkanausbruch von 2021 zum Opfer. | Bild: Folz, Susanne

An der neuen Straße wird fleißig gebaut, der graue Stein wird abgetragen, die Fahrbahn asphaltiert. Hier ist zugleich zu sehen, wie hart der Vulkanausbruch 2021 die Insel getroffen hat, aber auch, wie schnell die Palmeros wieder nach vorne schauen.

Neue Straße im Lavafeld Video: Feiertag, Ingo

„Es war ein Schock, aber wir waren gut vorbereitet“, sagt Manuel Negro von Promocion Touristica.

Von oben schaut der neue Vulkan Tajogaite sich diese überdimensionale Baustelle an. Ruhig rauchend, scheinbar ganz friedlich.