Wenn es im Salzburger Skiort Hinterglemm mitten im Sommer gehörig schnalzt, Samer mit ihren Norikern und Haflingern sowie viele weitere Brauchtumsgruppen durch das Ortszentrum ziehen, dann fühlt man sich staunend in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt. Das traditionsreiche Brauchtumsfest, genannt Hinterglemmer Bauernmarkt, findet heuer am zweiten August-Wochenende und insgesamt bereits zum 40. Mal statt.

Der Hinterglemmer Bauernmarkt findet von 12. bis 14. August 2022 statt. | Bild: saalbach.com/Daniel Roos

Die Samer veranschaulichen etwa, wie früher kräftige Pferde schwere Lasten über die Hohen Tauern schleppten, um mit Italien Handel zu treiben. Prächtige Pferdegespanne ziehen historische Festkutschen, Feuerwehr- und Bierwägen durch die Hinterglemmer Gassen. Und Drechsler, Schlosser und Filzer lassen verloren geglaubte Handwerkskunst auferstehen.

„Urlaub soll stressfrei sein“

Durchschnaufen von den Festlichkeiten mit Live-Musik, Bieranstich und Trachtengolf lässt sich am besten im familiengeführten Family Spa „Die Sonne“, das an einem ruhigen Südhang zwischen den beiden Hauptorten Saalbach und Hinterglemm liegt.

Ausspannen im Whirlpool, in dem auch Kinder ausdrücklich erlaubt und willkommen sind. | Bild: Die Sonne

Das einheimische Ehepaar Camilla und Hannes Schwabl führt das 4-Sterne-Superior-Hotel in zweiter Generation und setzt dabei für ein Haus dieser Kategorie auf ein eher ungewöhnliches Konzept: Alles inklusive. „Wir sind viel mit unseren Kindern in Urlaub gefahren. Weil die Kleinen ständig etwas zu essen oder zu trinken brauchen, haben wir uns gedacht: So machen wir das auch – der Urlaub soll für unsere Gäste stressfrei sein“, sagt Camilla Schwabl.

Betthupferl hinterlässt keine Spuren

Das Besondere ist, dass nicht nur vom Frühstück, Mittags- und Kuchenbuffet mit regionalen Zutaten heimischer Bauern bis zum fünfgängigen Genussmenü am Abend alles inkludiert ist, sondern auch so gut wie alle Getränke – vom exotischen Cocktail, über Kaffee bis zum erlesenen Wein.

Die gediegene Hotelbar lädt zum gemütlichen Verweilen ein. | Bild: Die Sonne

„Mein Mann ist Sommelier, er sucht die besten Tropfen selbst aus. Mit diesem Premium-All Inclusive – wir versuchen das meiste zu servieren – wissen unsere Gäste schon vorher, wie viel der Urlaub kostet“, sagt die Hotelierstochter. So hinterlassen selbst ein Absacker oder Betthupferl keine Spuren auf der Hotelrechnung.

Käpt‘n Hook, Montelino und Erlebniszug

So schön ein Familienurlaub auch ist, können Eltern oder Großeltern manchmal auch etwas Zeit für sich zum Entspannen oder Sporteln in den nahen Bergen gut gebrauchen. Deshalb bietet das Family Spa einen Mini Club für Kinder ab zwei Jahren an. Dort erwartet die Kleinen ein liebevolles Betreuungangebot – auch abends – mit Kinderschminken, basteln, spielen und vielem mehr.

Family Spa Die Sonne Saalbach | Bild: René Laglstorfer

Damit steht etwa einer munteren Bergwanderung nichts mehr im Wege. Zwischen Kitzbühler Alpen und Hohen Tauern gelegen, bietet Saalbach-Hinterglemm zahlreiche faszinierende Wanderrouten und Gipfelblicke für Einsteiger bis zum Profi-Bergsteiger.

Bei einer Wanderung zu den Almen in Saalbach-Hinterglemm kann es schon einmal zu seltenen Begegnungen kommen. | Bild: Die Sonne

Mit der JokerCard, die in fast allen Beherbergungsbetrieben inklusive ist, können Gäste sechs Bergbahnen im Sommer kostenlos nutzen. Zudem lockt der uneingeschränkte Zugang etwa zu „Käpt‘n Hooks Erlebnisfreibad“ in Saalbach, zu Montelinos Wasserspielplatz am Kohlmais-Gipfel und dem Hinterglemmer Erlebniszug.

„Bitte nicht, sonst ist es nicht mehr so gemütlich“

Zurück im Tal lohnt es sich nach einem sportlichen Tag, im Familien-Spa zu entspannen. Der Indoor-Pool, Whirlpool und eine Vielzahl an Saunen im Hotel „Die Sonne“ berücksichtigen die Bedürfnisse der gesamten Familie – es gibt auch Kinder-Wellness.

Auch die Kleinsten kommen im Family Spa auf ihre Kosten. | Bild: René Laglstorfer

„Wir überlegen gerade, das Schwimmbad größer zu gestalten, aber unsere Stammgäste sagen: ‚Bitte nicht, sonst ist es nicht mehr so gemütlich bei euch‘“, sagt Camilla Schwabl vom Hotel „Die Sonne“ mit einem Schmunzeln.

Wenn am Ende eines ereignisreichen Tages dann auch noch die Magierin Rosa Sternchen in viele Kinderaugen zaubert, bleibt in Saalbach-Hinterglemm kaum ein Wunsch unerfüllt.

