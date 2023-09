Es ist kurz vor 10 Uhr auf dem Münchner Hauptbahnhof. Eine Familie will mit dem RB 16 in Richtung Ingolstadt fahren. Doch als sich die Zugtüren schließen, befindet sich nur der siebenjährige Maksim im Zug. Seine Eltern stehen noch auf dem Bahnsteig.

Zuggäste kümmern sich um Siebenjährigen

Als der Zug abfuhr, meldeten sich die Eltern sofort bei Bahnhofs-Wache der Bundespolizei. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, begab sich daraufhin eine Streife auf den Weg zum nächsten Halt in Dachau. Im Zug kümmerten sich währenddessen Zuggäste um den aufgelösten Maksim.

In Dachau konnten die Polizisten den Siebenjährigen schließlich in Empfang nehmen. Hand in Hand spazierten ein Beamter und der kleine Maksim über den Bahnsteig. Die Polizisten brachten in anschließend zurück zum Hauptbahnhof. Freudestrahlend wurde er von seinen Eltern in Empfang genommen, wie die Polizei berichtet. Am Ende konnte die Familie zusammen ihren Weg nach Ingolstadt fortsetzen.