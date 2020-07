„Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es soweit ist.“ Selten hat jemand zum allergrößten Tabu ein besseres Bonmot formuliert als der US-Komiker Woody Allen.

Den eigenen Tod gibt es nur in der Theorie. Der Sensenmann erwischt alle anderen, nur nicht uns. Mit dieser Verdrängung lässt es sich gut leben, arbeiten und konsumieren. Bis zu Corona.

Man kann den Atem des Todes spüren

Nun ist der Tod in der Pandemie beunruhigend dicht an uns herangekommen. Man kann seinen Atem spüren. Die Bilder aus den Krankenhäusern in New York und Bergamo, die Massengräber in Brasilien, all das macht uns klar: Leute, das hier ist kein Schnupfen, das ist ernst.

Dann hört man von den ersten Bekannten, die es getroffen hat oder die dem Tod gerade noch einmal entronnen sind. Es ist schwer, in privaten Gesprächen das Thema Corona überhaupt noch zu vermeiden. Alle machen sich Sorgen um die Eltern, die Großeltern oder Freunde mit Vorerkrankungen.

Überall Bilder von Sterbenden

Was macht es mit den Menschen, wenn plötzlich jeder mit Bildern von Todkranken und Sterbenden konfrontiert wird? Ist das nun gut oder schlecht? Es gibt Gruppen, die sich von Berufs wegen mit dem Tod gut auskennen. Neben Ärzten sind das vor allem die Hospizvereine. Ihre Aufgabe ist es, Sterbenden beizustehen und ihre letzten Tage mit so viel Leben zu erfüllen wie möglich.

Petra Hinderer, Leiterin des Hospizvereins Konstanz. | Bild: Monika Doerflinger, Hospizverein

Auch für sie bedeutete die Corona-Pandemie Neuland, denn Hospizvereine arbeiten viel mit Ehrenamtlichen, die Sterbende besuchen. Das war in der Corona-Zeit nicht möglich. „Wir haben es mit Briefen versucht, mit Blümchen, mit Anrufen, mit Skypen“, sagt Petra Hinderer, Leiterin des Konstanzer Hospizvereins.

„Papa ist Papa“

„Auch die Angehörigen haben sehr gelitten, selbst wenn der Vater schon über 80 war. Papa ist Papa“, berichtet sie über die strengen Vorschriften zu Beerdigungen. Da hätten die Hinterbliebenen überlegen müssen, wer die zehn sein durften, die dabei sein durften.

Die Themen Tod und Todesangst seien bei vielen Menschen sehr stark hochgekommen, erzählt Hinderer, überraschend für viele. Viele seien damit das erste Mal im Leben konfrontiert worden, sahen die Bilder, spürten die Gefahr: „Das kann mich auch treffen.“ Das Thema trieb den Hospizverein so um, dass man mehrere Thesen dazu formulierte.

Martin Rösch, Psychoonkologe und Mitarbeiter des Konstanzer Hospizvereins. | Bild: Christoph Fein, Hospizverein Konstanz

1. Menschen brauchen Gemeinschaft. Erzwungenes Zuhausebleiben, Homeoffice, Besuchsverbot in Altenheimen – darunter hätten Berufstätige und Ältere gelitten. Manche Älteren hätten im Pflegeheim lieber Besuch empfangen, trotz des höheren Risikos, sagt Hinderers Kollege, der Psychoonkologe Martin Rösch.

Jugendliche durften plötzlich ihre Freunde nicht mehr sehen, nicht mehr ausgehen oder im Verein Sport treiben. Erst jetzt, wo dieses vermeintlich Selbstverständliche fehlte, hätten die Menschen gemerkt, wie wertvoll ihnen das war, was plötzlich verschwunden war.

2. Endlichkeit erfahren heißt intensiver leben. Der Schreck, mit Endlichkeit und dem Tod konfrontiert zu werden, könne Menschen helfen, intensiver zu leben und das Leben mehr zu schätzen – davon sind die Hospizhelfer überzeugt. „Das ist ein Glöckchen, aber wir brauchen davon ganz viele“, so Rösch.

Endlichkeit hat aber auch andere Aspekte: Vielen wurde in der Corona-Krise erstmals klar, wie sehr die Menschen die Ressourcen des Planeten überbeansprucht haben. Wegen des Lockdowns waren plötzlich die Luft und die Meere sauberer, der Himmel leuchtete blauer.

3. Angst ist wertvoll: Mit der aufsteigenden Angst konnten viele in der Corona-Krise nicht gut umgehen. Doch zurückdrängen lässt sie sich nicht. „Schauen Sie hin – wovor haben Sie Angst? Wo kommt das her?“, rät Martin Rösch Betroffenen. Er hilft vor allem Krebskranken, die psychischen Belastungen ihrer Krankheit zu bewältigen.

Längst nicht immer sei es Angst vor dem Tod gewesen, sondern vor Einsamkeit, vor Kontrollverlust oder den vielen Einschränkungen, etwa in Pflegeheimen: „So will ich nicht leben“, hätten manche gegenüber den Hospizhelfern geäußert. Es sei verständlich, dass man versuche, Corona, diese ernste Krankheit, unter Kontrolle zu bringen. Mit dem Tod an sich gehe das aber nicht, sagt Hinderer.

4. Die Würde fiel als erstes: In der Bekämpfung der Pandemie sei vieles geschehen, was die Krankheit bekämpfte, die Würde der Patienten aber zumindest beeinträchtigte. „Das Soziale war als erstes weg“, blickt Petra Hinderer zurück. Menschen starben, ohne dass ihre Angehörigen sie noch einmal sehen durften.

Der Fokus habe auf dem Überleben der Menschen gelegen, was in der akuten Notsituation zu Beginn der Pandemie nachvollziehbar gewesen sei. Aber letztlich müsse ein Abwägen stattfinden zwischen dem, was möglich sei und für Menschen noch erträglich, fordern die beiden.

Die Würde des Menschen ist unantastbar

„Wolfgang Schäuble hat es gut formuliert“, sagt Hinderer. Gleich im ersten Paragraphen des Grundgesetzes stehe: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Der Gesundheitsschutz sei dagegen ein Grundrecht, das wie andere auch eingeschränkt werden könne.

Der Tübinger Oberbürgermeister und Provokateur Boris Palmer, der die Problematik dahingehend zuspitzte, viele der alten Menschen in den Pflegeheimen wären in einem halben Jahr ohnehin gestorben, stieß damit viele vor den Kopf.

Selbstbestimmung und Kontrolle sind vielen wichtig

Was ist Würde? Ein schwer zu fassender Begriff, der noch schwerer zu definieren ist. Für Hospiz-Engagierte bedeutet sie, dass ein Mensch seine Würde auch im Sterben nicht verliert. Damit befasste sich auch das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung, die im Februar in den Corona-Wirren fast unterging.

Menschen dürfen, so das höchste Gericht in seinem Sterbehilfe-Urteil, selbst über ihren Tod bestimmen – und andere, etwa Ärzte, dürfen ihnen dabei helfen. Schwerkranke Patienten hatten zum Teil auch vor Gericht für einen Tod gekämpft. „Für unsere westliche Welt sind Selbstbestimmung und Kontrolle existenziell“, zieht Rösch ein erstes Fazit.

Der Mensch ist gut im Verdrängen

Wird Corona unser Verhältnis zum Tod verändern? Das glauben die beiden Hospiz-Mitarbeiter nicht. Der Mensch sei gut im Verdrängen, sagt Rösch. Und letztlich ist niemandem damit gedient, wenn 82 Millionen Bundesbürger von früh bis spät an ihren Tod denken.

Vielleicht genügten schon kleinere Einsichten, meint Petra Hinderer. „Die Menschen haben verzichten müssen. Vielleicht hilft es auch, wenn wir bewusster mit dem umgehen, was wir haben.“ Was im Hier und Jetzt ist.

Der eigene Tod ist schwer zu schwänzen

Denn in einem irrte Woody Allen: Bei unserem Tod sind wir auf alle Fälle dabei. Den kann man nicht schwänzen. Man muss nicht immer drüber nachdenken. Aber duftende Rosen, guten Kaffee und ein schönes Konzert an einem Sommertag dankbar zur Kenntnis zu nehmen, würde schon mal helfen.