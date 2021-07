Wetterdienste haben schon verhältnismäßig früh vor der Flut in Westdeutschland gewarnt. Warum mussten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen trotzdem so viele Menschen sterben? Eine Spurensuche bei der Weather Factory im schweizerischen Appenzell, wo man zwei Tage vor der Katastrophe sicher war: „Da kommt etwas ganz Großes.“

Es ist spät in der Nacht zum 12. Juli 2021, irgendwann nach 24 Uhr. Meteorologin Linda Fyzer hat Bereitschaftsdienst in der an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr besetzten Weather Factory (Wetterfabrik) von Meteogroup in Appenzell in der Schweiz.Sie