Badespaß, Wolkenformationen, Luftbilder und Wetterfronten: Das sind die schönsten Leser-Bilder der Woche.

Bild: Franz Staab

Die Enkelin dieses Leserreporters gönnt sich an heißen Sommertagen einen ganz besonderen Badespaß: Sie rutschen im Garten direkt in einen mit Wasser gefüllten Pool. Anschließend geht es wieder die Stufen im Garten hoch, auf die Kinderrutsche und ab in den Pool.

Bild: Tanja Brost

Ein wunderschöner Ausblick auf den Bodensee.

Bild: Bernd Obert

In der Nacht von Freitag auf Samstag zog eine Gewitterfront südlich an Schönwald vorbei. Dabei entstand dieses spektakuläre Bild.

Bild: Andreas Heinl

Dieses Bild stammt von Leserreporter Andreas Heinl, der als Pilot aus dem Cockpit eines Flugzeugs Bilder gemacht hat. Das Bild zeigt die Insel Reichenau von oben.

Bild: Irmgard von Flemming

Diese wunderschöne Stimmung wurde von der MS Konstanz vor Friedrichshafen aus eingefangen.

Bild: Andreas Heinl

Dieses Bild stammt von Leserreporter Andreas Heinl, der als Pilot aus dem Cockpit eines Flugzeugs Bilder gemacht hat. Das Bild zeigt den Untersee.

Bild: Karin Gaus

Dieser Mähdrescher wurde im Deggenhausertal/Urnau bei Sonnenuntergang fotografiert.

Bild: Anton Siegle

Eine ganz besondere berührende Stimmung im Markelfingen nach mäßigem Regen bei erfrischenden 17 Grad nach der Hitze der letzten Tage.

Bild: Christine Wizgall

Dieses Wolkenpanorama wurde bei der Undine auf der Radolfzeller Mettnau aufgenommen.

Bild: Markus Heier

Eine traumhafte Sonnenaufgangsfahrt mit dem Boot auf dem Obersee auf der Höhe vom Hörnle.

Bild: Vitus Arnold

Ein Drohnenbild mit Blick auf den Schluchsee.

Bild: Gertraud Eisenhardt

Leserreporterin Gertraud Eisenhardt hat dieses Bild im Mai auf Teneriffa gemacht.

Bild: Michael Scholtz

Gewitterstimmung mit Regenbogen über Konstanz.

Bild: Vitus Arnold

Ein Drohnenbild mit Blick auf den Schluchsee mit Badeanstalt Schluchsee.

Bild: Andreas Heinl

So sieht der Untersee von oben aus. Dieses Bild stammt von Leserreporter Andreas Heinl, der als Pilot aus dem Cockpit eines Flugzeugs Bilder gemacht hat.

Bild: Jürgen Traub

Ist das aus ihr gewonnene Speiseöl zwar mittlerweile deutlich teurer, so verwöhnt sie mit ihrem schönen Anblick bei Fischbach weiterhin kostenlos.

Bild: Jürgen Traub

Ein Sonnenblumenfeld bei Fischbach.

Bild: Petra Dreher

Dieses flauschige Fotomodel Rocky wurde beim morgendlichem Spaziergang auf der Nellenburg bei Stockach fotografiert.

Hier finden Sie die schönsten Leser-Bilder der Vorwoche.

Sie wollen auch Leserreporterin oder Leserreporter sein? Schicken Sie uns Ihr Foto an leserreporter@suedkurier.de.

Mit der Einsendung erklären Sie sich sich einverstanden mit der Veröffentlichung im SÜDKURIER, auf SÜDKURIER Online und in allen Kanälen des SÜDKURIER.