SÜDKURIER-Leserinnen und Leser haben in der letzten Woche tolle Motive mit ihren Kameras eingefangen. Hier finden Sie die besten Schnappschüsse unserer Leserreporter.

Bild: Leserreporter Peter Pflug

Die Bodenseelandschaft ist sogar ohne Blick aufs Wasser beeindruckend, wie dieses Foto aus Beuren beweist. Zu sehen ist das von der Sonne bestrahlte Alpsteinmassiv.

Bild: Leserreporter Reinhold Köfer

Nachwuchs in Hagnau: In einem Schwanennest sind endlich die Kücken geschlüpft. Die Schwanenmutter kümmert sich fürsorglich um ihre Kinder.

Bild: Leserreporter Rony Elimelech

Bei Sonnenschein und klarem Wasser erstrahlen die bunten Häuser an der Konstanzer Seestraße in besonderem Glanz.

Bild: Leserreporter Bernhard Waurick

Vom Strandbad Unteruhldingen aus lässt sich erkennen, welche Farbvielfalt der Bodensee zu bieten hat.

Bild: Leserreporter Rolf Bendel

Die Gewitter der vergangenen Woche bieten ein beeindruckendes Naturschauspiel. In Küssaberg im Ortsteil Rheinheim war ein gewaltiger Blitz hinter der katholischen Kirche zu sehen.

Bild: Leserreporter Hans-Peter Fularczyk

Langsam geht die Sonne über dem Baggersee in Ostrach unter.

Bild: Leserreporter Jürgen van Es

Mystisch liegt das Schwenninger Moos im Nebel.

Bild: Leserreporter Setephan Auer

Am alten Postweg in Tengen hat sich ein Schachbrettfalter in den lila Blüten einer Wiesenblume niedergelassen.

Bild: Leserreporter Willy Merkel

Nach einer Wanderung auf die Mumpfer Fluh bei Bad Säckingen hat man eine hervorragende Aussicht auf den Hochrhein, sondern auch auf den wunderschönen Sonnenuntergang.

Bild: Leserreporterin Klarissa Kaiser

So macht Bahnfahren Spaß: Aus dem Zugfenster kann man den Sonnenuntergang über dem Überlinger See beobachten.

Bild: Leserreporterin Claudia Colucci

Mit dem Kopfsprung ins kühle Nass: Eine Skulptur auf der Reichenau macht es vor.