Tiere aus nächster Nähe, Sonnenuntergänge über dem Wasser, ausgetrocknete Flussbetten und natürlich das Feuerwerk beim Konstanzer Seenachtfest: Hier finden Sie die schönsten Bilder unserer Leserreporter in dieser Woche.

Bild: Doris Günther

Die Insel unterhalb des Küssaberger Gemeindezentrums: Laut unserem Leser führte der Rhein hier seit Jahren nicht mehr so wenig Wasser wie jetzt. Viele Menschen nutzen das für einen Spaziergang im Flussbett.

Bild: Gisela Blum

Eine Schmetterlingsraupe krabbelt im Garten einer Leserin aus Erzingen an einer Pflanze hoch.

Bild: Hans-Leo Zepf

Ein Leser hat in seinem Naturgarten einen Igelkasten installiert. Dieses Jahr sind darin acht Junge zur Welt gekommen – diese fünf stärken sich bei der Fütterung.

Bild: Rolf Bendel

Die Insel unterhalb des Küssaberger Gemeindezentrums: Laut unserem Leser Rolf Bendel führte der Rhein hier seit Jahren nicht mehr so wenig Wasser wie jetzt. Viele Menschen nutzen das für einen Spaziergang im Flussbett.

Bild: Artur Stephan

Nach den leichten Regenfällen in der Nacht bot sich am Montag dieser traumhafte Blick in Albert vom Waldrand des Mühlbachtals.

Bild: Sybille Adomeit

Sonnenuntergang über dem Wasser in Radolfzell.

Bild: Reinhold Köfer

Das Niedrigwasser am Gnadensee beschert außer einigen Problemen auch schöne Fotomotive, wie hier bei Mittelzell auf der Reichenau.

Bild: Reinhold Köfer

Ein Schwarm von Kormoranen und Schwänen bei Unteruhldingen.

Bild: Gunnar in het Panhuis

Ein Taubenschwänzchen im Garten eines Lesers.

Bild: Doris Günther

Eine Libelle am Rheinufer von Lottstetten/Balm.

Bild: Rony Elimelech

Wunderschön blühen die Blumen auf der Insel Mainau.

Bild: Ursula Richter

Die Krunkelbachhütte bei Bernau im Südschwarzwald.

Bild: Cornelia Burkart

Sonnenuntergang in Seefelden bei Unteruhldingen am 11. August.

Bild: Gisela Döring

Ein kleiner Frosch im Wald bei Lug/Pfalz. Der Waldweg war laut unserer Leserin Gisela Döringvoll von den Tieren. Sie waren wohl auf dem Weg zum nächsten Gewässer.

Bild: Artur Stephan

Sonnenuntergang im Albbruck.

Bild: Gunnar in het Panhuis

Ein Foto des Mondes vom Dachfenster eines Lesers in Allensbach aufgenommen.

Bild: Renate Hog

Eine Biene auf der Suche nach Nektar in Kolbingen.

Bild: Bernadette Nagel

Am Montag Spätnachmittag zogen in Immenstaad am Strand plötzlich Wolken auf, die den langersehnten Regen brachten.

Bild: Arnold Vitus

Eine Gänseschar in Grafenhausen.

Bild: Uwe Capitanio

Farbenspektakel beim Feuerwerk des Konstanzer Seenachtfests.

Die schönsten Leser-Bilder der Vorwoche.

Sie wollen auch Leserreporterin oder Leserreporter sein? Schicken Sie uns Ihr Foto an leserreporter@suedkurier.de.

Mit der Einsendung erklären Sie sich einverstanden mit der Veröffentlichung im SÜDKURIER, auf SÜDKURIER Online und in allen Kanälen des SÜDKURIER.