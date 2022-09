Sonnenuntergänge über dem Wasser, jede Menge Regenbögen und eine Möwe im Sturzflug: Das sind die schönster Bilder unserer Leserreporter aus der Region.

Bild: Erika Heidemann

Ein Regenbogen in einer Fontäne, aufgenommen vom Schweizer Bodenseeufer.

Bild: Reinhold Köfer

Abendstimmung am Immenstaader Ufer.

Bild: Michael Krezdorn

Das Überlinger Münster am Dienstagmorgen um 6.50 Uhr.

Bild: Uwe Bauer

Der Siechenweiher bei Meersburg.

Bild: Elisabeth Rist

„An zwei Fenstersimsen unseres Hofgebäudes haben sich Feldwespen einquartiert. Zuerst war ich, da sie sich direkt an unserem Freisitz festgesetzt haben, nicht erfreut darüber“, schreibt unsere Leserin. Beim Gießen der Blumenkästen sei sie bereits dreimal gestochen worden. „Aber an sich sind Feldwespen nicht aggressiv. Sie kommen nicht an den Tisch, wenn wir dort essen und trinken. Erst durch mein Foto habe ich gesehen welch schöne Zeichnung diese Feldwespen haben.“

Bild: Angelika Peter

Blumen auf einer Wiese im Naturschutzgebiet Nonnenmattweiher im Kleinen Wiesental/Südschwarzwald

Bild: Veronika Greuter-Schroff

Ein Regenbogen im Ausblick von Hausen in Richtung Friedingen.

Bild: Barbara Buchholz

Abendstimmung mit einer Schwanenfamilie bei Hopfen am See.

Bild: Tanja Brost

Bild: Ludger Kaup

Eine Mittelmeermöwe rast auf der Suche nach Beute im Sturzflug in den Bodensee. Sie ist die größte heimische Möwen-Art am See.

Bild: Reinhold Köfer

„Die Logenplätze an der Unterstadt sind nicht immer so frei wie auf dem Foto“, schreibt unser Leser.

Bild: Reinhold Köfer

Der Park neben der Oberstadt in Meersburg: „Eine Oase der Ruhe, mich ziehts zu jeder Jahreszeit immer wieder da hin“, schreibt Reinhold Köfer.

Bild: Vitus Arnold

Storchenturm und im Hintergrund Schloss mit Schlossgarten im Städtchen Tiengen.

Bild: Artur Stephan

Blick auf den Sonnenuntergang vom Waldrand des Mühlbachtals oberhalb Albert‘s aus.

Bild: Shuang Gao

Ein Regebogen in Radolfzell am 27. August.

Bild: Rony Elimelech

Wettrennen im Wasser vor der Insel Mainau

Bild: Martin Bocka

Gewitter brachten am vergangenen Freitag Abend über Radolfzell eine schöne Abkühlung.

Bild: Gerhard Reim

Der Schaufelsen spiegelt sich in der Donau.

Bild: Michael Boos

Die neue Elektro-Fähre kurz vor dem Hafen in Meersburg am 30. August.

Bild: Bettina Schembra

Ein Schwan spiegelt sich im Wasser in Öhningen Stiegen im selten vorkommenden stillen Rhein

Bild: Bettina Schembra

Farbspektakel beim Sonnenuntergang in Öhningen-Stiegen mit Blick rheinabwärts auf die Insel Werd.

Bild: Bettina Schembra

Reben im August 2022 am Rebhang in Öhningen

Bild: Rony Elimelech

Ein wunderbarer Blick auf den Konstanzer Hafen.

Bild: Rony Elimelech

Ein Ausblick auf den Konstanzer Stadtgarten.

Bild: Rolf Bendel

Die Herbstzeitlose lässt uns wissen, dass die dritte Jahreszeit hält Einzug.

Bild: Marlies Urban

Abendstimmung auf der Mettnau

Bild: Reinhold Köfer

Dieser Leserreporter schickt uns Bilder von der Freundschaftshöhle bei Heiligenberg mit einer herrlichen Aussicht zum Schloss Heiligenberg.



