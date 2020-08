von Tilmann P. Gangloff

Frau Panter, durch das Internet ist die Welt zu einem globalen Dorf geworden, in dem man problemlos mit fast jedem Kontakt aufnehmen kann. Warum benötigen trotzdem so viele Menschen Ihre Dienste?

Anfangs bin ich bei meinen Suchen so vorgegangen, wie es die meisten tun würden: Ich habe im Geburtsort der Gesuchten nach Leuten gesucht, die den gleichen Nachnamen trugen. Selbst wenn sie nicht verwandt sind, können sie trotzdem oft weiterhelfen. Ich musste aber die Erfahrung machen, dass man auf diese Weise Wellen schlagen kann, die den Klienten möglicherweise gar nicht recht sind. Wer mich beauftragt, tut das auch deshalb, weil er weiß, dass ich diskret vorgehe und keine schlafenden Hunde wecke.

Klienten bei der Suche nach vermissten Menschen geholfen; die Erfolgsquote liegt bei über 90 Prozent. Die Kosten für eine Suche beginnen bei 880 Euro. Je nach Auftragsumfang und bei Suchen im Ausland kann der Preis auf bis zu 3000 Euro steigen. 2016 hat sie den Dienst um gemeinnützige Herkunftsberatung erweitert.

Wer sind Ihre häufigsten Auftraggeber?

Meistens geht es um eine Vatersuche. Adoptierte Männer und Frauen, die ihre Mutter suchen, können sich ans Jugendamt wenden, denn es gehört zum Aufgabenbereich der Adoptionsvermittlungsstelle, eine Herkunftssuche durchzuführen. Bei Vätern gibt es das nicht.

Was sind die größten Hürden bei einer Suche?

Falsche Daten. Ich hatte gerade den aktuellen Fall einer Frau, die mich bereits vor zehn Jahren beauftragt hat, ihren Vater zu suchen, aber der Mann existierte offenbar gar nicht. Sie hat dann eine DNA-Probe bei einer Stammbaumplattform eingereicht und ist dort auf eine Cousine zweiten Grades gestoßen. Es stellte sich raus: Ihre Mutter hatte ihr einen falschen Namen des Vaters genannt.

Wie gehen Sie typischerweise vor?

Ich beginne mit einem ausführlichen Vorgespräch, um einen Überblick über die persönliche Situation der Klienten zu bekommen. Dann beginnt die Suche bei Standes- und Meldeämtern sowie in öffentlichen Archiven. Das ist kein Hexenwerk; man darf allerdings keine Behördenphobie haben und sollte Geduld und Hartnäckigkeit mitbringen.

Welche Möglichkeiten haben Sie, über die andere nicht verfügen?

Ich habe tatsächlich bestimmte Quellen, über die ich aber nicht sprechen möchte. Davon abgesehen schöpfe ich aus dem Erfahrungsschatz mehrerer tausend erfolgreicher Suchen. Das ist wie mit dem Besuch eines Spezialitätenrestaurants: Natürlich könnte man die Gerichte auch selber zubereiten, aber der Koch hat alle Zutaten und die speziellen Gewürze da, er versteht sein Handwerk, und in der Regel schmeckt das Essen besser.

Gibt es Situationen, in denen auch Sie Unterstützung brauchen?

Ja, zum Beispiel auf psychologischer Ebene. Angenommen, eine adoptierte Tochter sucht ihren Vater, vor dem ihre Mutter sie immer gewarnt hat, weil er der schrecklichste Kerl auf Erden sei. Dann entpuppt sich dieser Mann als ausgesprochen liebenswerter Mensch, und es stellt sich raus: Die Mutter hat schlicht nicht verkraftet, dass er sie verlassen hat. Die Tochter hat aber nun ein Loyalitätsproblem, denn sie empfindet die Lüge der Mutter natürlich als Vertrauensbruch. In solchen Fällen hole ich mir psychologische Hilfe.

Sehr wichtig sind auch meine internationalen Kontakte. In Frankreich ist eine Suche aus dem Ausland aussichtslos, da ist man ohne einheimische Partner aufgeschmissen. In Australien oder Kanada gibt es keine Meldepflicht, was eine Suche grundsätzlich erschwert; auch dort braucht man Helfer vor Ort.

Was unterscheidet Ihre Arbeit von der eines Privatdetektivs?

Ein Detektiv sucht nach der Lösung eines Problems und übersieht dabei, dass er womöglich neue Probleme verursacht, weil er versehentlich ein sorgsam gehütetes Geheimnis lüftet. Eine Frau ist als Teenager schwanger geworden und hat das Baby zur Adoption freigegeben, weil es die Folge einer Vergewaltigung war, von der die Frau ihren Eltern nie erzählt hat. Der Detektiv hat davon keine Ahnung und fällt mit der Tür ins Haus.

Aber auch in weniger traumatischen Fällen kann ein familiäres Gefüge leicht in Schieflage geraten. Ich vergleiche das gern mit einem Mobile: Wenn man da einen Gegenstand hinzufügt, kommt das ganze Ensemble aus der Balance.

So erschließt sich auch Ihre Berufsbezeichnung „Herkunftsberaterin“?

Genau. Meine Arbeit endet nicht mit dem Aufspüren der gesuchten Person, im Gegenteil: Wie stellt man den ersten Kontakt her, wie formuliert man einen entsprechenden Brief? Wie geht man damit um, dass die gesuchte Person nichts mit einem zu tun haben will? Da erweist sich meine über zwanzig Jahre lange Erfahrung natürlich als großer Vorteil.

Mittlerweile bin ich zudem zertifizierte Mediatorin. Während der Ausbildung habe ich allerdings festgestellt, dass ich viele Werkzeuge auch vorher schon intuitiv eingesetzt habe.

Leisten Sie Lebenshilfe?

Nein, so weit würde ich nicht gehen, zumal ich schon oft erlebt habe, dass eine Suche nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Eine Frau war das Ergebnis einer flüchtigen Beziehung und wollte gern von ihrem Vater zum Traualtar geführt werden, aber der hatte überhaupt kein Interesse, sie kennenzulernen. Zu meinen Aufgaben gehört es daher auch, Erwartungen auf ein realistisches Maß zurechtzustutzen. Andererseits ist es Teil meiner buddhistischen Weltanschauung, anderen zu helfen; insofern ist es gut möglich, dass die Klienten meine Arbeit als Lebenshilfe empfinden.

Wie verhalten Sie sich, wenn eine gesuchte Person keinen Kontakt will? Geben Sie die Daten trotzdem weiter?

Entscheidend sind für mich die schutzwürdigen Belange der Betroffenen. Eine Klientin ist zum Beispiel das Ergebnis eines Seitensprungs, den der Erzeuger seiner Ehefrau nie gebeichtet hat. Heute ist der Mann ein Pflegefall, der von seiner Frau betreut wird. In diesem Fall würde ich die Kontaktdaten nicht herausgeben; das Risiko wäre zu groß, dass die Frau ihn seinem Schicksal überlässt, weil sie ihm den Seitensprung auch nach so langer Zeit nicht verzeihen kann. Selbst wenn ich der Meinung bin, er hätte die Verantwortung für sein Kind übernehmen müssen: Ich bin keine Richterin.

Und die Klienten geben sich damit zufrieden?

Einige wollen ihre Erzeuger ohnehin nicht kennenlernen. Es kommt durchaus vor, dass jemand eine Familie gründen und bloß wissen will, aus welchem Genpool er oder sie stammt und ob es Erbkrankheiten geben könnte.

Dann ist Ihre Arbeit nicht so romantisch wie im Kinofilm, wo der Vater seine unbekannte Tochter in die Arme schließt?

Doch, mitunter ist es sogar noch schöner. Ich hatte kürzlich einen Fall, bei dem eine Frau gleich zwei Väter gefunden hat. Der eine war überzeugt, er sei ihr Erzeuger, weil sie ihm wie aus dem Gesicht geschnitten war. Die Familie des Mannes hat sie herzlich aufgenommen, aber zu unserer großen Überraschung ergab der DNA-Test keine Übereinstimmung. Der richtige Vater war der Schwager des Mannes, aber der hat sich genauso gefreut.

Gerade in helfenden Berufen ist es wichtig, die Erlebnisse nicht zu nah an sich rankommen zu lassen. In Ihrem Buch erzählen Sie Geschichten, die Sie sehr berührt haben. Wie schützen Sie sich?

Ehrlich gesagt: gar nicht. Ich habe eine Supervisorin, mit der ich schwierige Fälle bespreche, wenn es zum Beispiel um Missbrauch oder Gewalt geht, aber diese Gespräche sollen vor allem vermeiden, dass ich im Umgang mit meinen Klienten Fehler mache. Natürlich höre ich oft traurige Dinge, aber es gibt nun mal auch Leid im Leben, und manchmal muss man das einfach ertragen.

Sie schreiben, dass Sie Ihren Vater erst mit 18 richtig kennengelernt haben. Hatte diese persönliche Erfahrung einen Anteil daran, dass Sie diesen Beruf erfunden haben?

Vor 15 Jahren hätte ich das bestritten, heute weiß ich es besser. In meiner Familiengeschichte hat es einige Brüche gegeben. Als ich diesen Dingen im Rahmen einer Familienaufstellung auf den Grund gehen wollte, sagte die Psychologin, nun sei ihr klar, warum ich meinen Beruf gewählt hätte.