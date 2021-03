Wochenende Nur für Abonnenten vor 29 Minuten

Die Kultur gibt nicht auf: Diese Kunst-Ausstellungen in der Region und darüber hinaus hoffen fest auf Besucher

Ein normales Ausstellungsleben ist zwar noch nicht möglich. Dennoch empfangen einige Museen nach Voranmeldung wieder Publikum. Unter den Höhepunkten: eine Andy-Warhol-Ausstellung in Köln, Impressionisten in Stuttgart sowie Auguste Rodin und Hans Arp in der Fondation Beyeler in Basel-Riehen. Corona ist hier ganz weit weg.