Seit Sonntag kommt kein neues Bild auf seinem Handy mehr an. Daniel Schmidt-Rothmund macht das traurig. „Das ist eine blöde Sache“, sagt der 59-Jährige. Davor hat der Leiter des Nabu-Vogelschutzzentrums in Mössingen jeden Morgen um 8.30 Uhr eine neue Aufnahme von drei Vogeleiern in einem Nest erhalten.

Fischadler brüten in Mössingen

Es sind nicht irgendwelche Eier, sondern die Brut von Fischadlern – der ersten nachweislichen Brut seit 117 Jahren in Baden-Württemberg. Eine wissenschaftliche Sensation, die das Leben des Ornithologen schlagartig verändert hat. Auf diesen Moment habe er mehr als 30 Jahre lang gewartet, erzählt Schmidt-Rothmund. „Als ich das erste Ei Mitte April auf dem Horst sah, tanzte ich vor Freude und reckte meine Fäuste gen Himmel.“

Fischadler Der Raubvogel erbeutet oberflächennah lebende Fische wie die Brachse aus der Luft. Als vermeintlicher Nahrungskonkurrent des Menschen wurde er früher erbarmungslos abgeschossen, seine Gelege wurden geplündert und Horstbäume gefällt – bis zur Ausrottung 1907 im Südwesten. Noch im 19. Jahrhundert war der Fischadler im Land entlang von Donau, Rhein, Neckar und an Kocher und Jagst beheimatet. Bekannt ist das vor allem, weil aus dem 19. Jahrhundert Jagdstatistiken mit langen Abschusslisten vorliegen. Mittlerweile gibt es wieder 750 Brutpaare in Deutschland.

Schmidt-Rothmund weinte sogar. Er hat sein Leben der Rückkehr des imposanten Greifvogels nach Baden-Württemberg gewidmet. Schon seine Diplomarbeit an der Universität Freiburg schrieb er über die Wiederansiedlung des seit Anfang des 20. Jahrhunderts im Land ausgerotteten Fischadlers, für seine Doktorarbeit forschte er zu diesem Thema in den USA und in Schottland.

Wildtierkamera ist kaputt und nicht austauschbar

Und nun sendet die Wildtierkamera aus technischen Gründen keine Bilder mehr. Eine kleine Tragödie für Schmidt-Rothmund. Sie auszutauschen gehe nicht, weil die Fischadler das Wiederanbringen als Eindringen in ihre Privatsphäre sehen und sofort in Verteidigung gehen würden. Schon aufdringliche Krähen bekämpft das Fischadler-Pärchen hoch oben in der Luft.

Aufnahme aus den USA: Ein Fischadler fliegt mit einem Fisch in den Krallen. Bild: dpa | Bild: Allen Eyestone

Künstlicher Nistplatz wurde von Adler angenommen

Am höchsten Punkt des Baumes thront der künstliche Nistplatz, den Schmidt-Rothmund vor zwei Jahren gebaut hat. Fischadler lieben den Ausblick von einzelnen, überragenden Baumriesen. Auf einem festen Podest liegt ein Weidekorb, den er mit Zweigen und Grasbüscheln bedeckt und so gepolstert hat. Die Fischadler haben diesen Horst in der Zwischenzeit selber mit weiterem weichem Material zu einem kuscheligen Plätzchen für den Nachwuchs ausgebaut.

Bild: NABU_Daniel Schmidt-Rothmund

Seit 2021 ist bekannt, dass sich ein Pärchen im Landkreis Rastatt niedergelassen hat. Ihre beiden vorigen Versuche, Nachwuchs zu bekommen, waren im Elsass gescheitert. „Der Sturm hatte die natürlichen Nistplätze weggeweht oder kanadische Gänse haben den Horst übernommen“, sagt Schmidt-Rothmund. Über ein gemeinsames Projekt mit französischen Kollegen entstanden dann entlang des Rheins bis zu 15 künstliche Horste. Zwei davon sind nun mit Eiern belegt. Wie viele Eier es auf französischer Seite sind, weiß der Biologe nicht.

Diese drei Eier machen dem Vogelschützer Hoffnung. Bild: Schmidt-Rothmund | Bild: NABU_Daniel Schmidt-Rothmund

Ende Mai sollen Jungvögel schlüpfen

Die Eier werden den ganzen Tag über gebrütet. Das Männchen, das neun Jahre alt ist und aus Sachsen-Anhalt stammt, wie seine Fußringe verraten, muss die Eier ebenfalls wärmen. Er wechselt sich beim Brüten mit dem Weibchen ab, dessen Alter und Herkunft unbekannt ist, damit diese auch essen kann. Bis Ende Mai sollen die Jungvögel schlüpfen, sagt der Ornithologe Schmidt-Rothmund.

Nachwuchs durch natürliche Feinde gefährdet

Ob sein Lebenswerk ein glückliches Ende findet, entscheidet sich nämlich in den ersten Wochen. Die jungen Fischadler haben in dieser Gegend natürliche Feinde. Der Uhu und der Habicht haben den Nachwuchs gerne auf dem Speiseplan. Aber auch der Baummarder kann ihr Leben gefährden. Überleben sie die ersten acht Wochen, dann wird es leichter für sie. Dann unternehmen die Jung-Adler ihre ersten Flugübungen mit dem Vater. Er ist es auch, der sie füttert und zur Selbstständigkeit erzieht.

Die Mutter hat zu diesem Zeitpunkt vielleicht das Nest schon verlassen, weil sie sich als Erste Ende August Richtung Süden aufmacht. Fischadler überwintern in Westafrika, erzählt Schmidt-Rothmund. Da die Eltern sehr heimatverbunden sind, kehren sie aus ihrem Winterquartier wieder an ihren Nistplatz zurück. Bis dahin, so hofft Daniel Schmidt-Rothmund, hat er eine Webkamera in der Nähe des Weidekorbs installiert, damit die Fischadler wieder auf Dauersendung sind. Der Ornithologe sagt: „Im Moment ist das aber noch zu teuer.“