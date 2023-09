Frau Voria, was die Frisör-Szene angeht, kann man Sie wohl als Überflieger bezeichnen: Sie haben nach nur zwei Jahren die Gesellenprüfung abgelegt, 2019 den Meistertitel abgelegt, 2021 folgte dann der Titel der Deutschen Landesmeisterin. Und jetzt fliegen Sie im September zur Fashion Week nach New York City. Wie kam es zur Reise über den großen Teich, um bei der größten Modenschau der Welt mitzuwirken?

Ich bin stark vernetzt in der „Grenzenlos“-Community – das ist ein Zusammenschluss aus Frisörinnen und Friseuren –, die haben mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Es geht für mich raus aus der gewohnten Komfortzone und weg von der Familie. Ich werde eine Woche in New York sein.

Haben die Amerikaner nicht genügend eigene Frisöre?

Die haben sie bestimmt (lacht). „Grenzenlos“ organisiert das zum ersten Mal. Mit mir sind es 33 Frisörinnen und Frisöre, die nach New York fliegen – das Team Deutschland ist stark vertreten. Es geht darum, die Branche voranzutreiben und das Bild nach außen zu intensivieren. Bei der Modenschau werden wir eingeteilt, wie wir gerade benötigt werden. Es wird eine Ausnahmesituation sein, in der wir Leistung bringen und ein hohes Maß an Flexibilität beweisen müssen.

Top-Models stylen, oder wie im ersten Lehrlingsjahr Haare aufkehren? Was werden Ihre Aufgaben bei der Fashion Week sein?

Wenn es Ordnung zu machen gilt, werde ich das auch machen. Aber im Wesentlichen wird es bei der Fashion Week darum gehen, verschiedene Frisuren zu kreieren. Die Haare müssen bei starken Bewegungen halten. Man muss mit der Frisurtechnik einen möglichst hohen Haltegrad hinbekommen, denn nach der Show werden die Models noch fotografiert – da muss die Frisur noch immer sitzen.

Im Frisörsalon kann man als Kundin schon mal einige Stunden verbringen. Bei der New York Fashion Week wird dafür aber wohl kaum die Zeit bleiben. Haben Sie Vorgaben, wie viel Styling-Zeit Ihnen pro Model zusteht?

In der einen Woche, in der ich dort bin, werde ich schätzungsweise 30 Models frisieren. Im Schnitt werde ich 15 bis 20 Minuten pro Model haben. Bis die dann aber tatsächlich bei mir auf dem Stuhl sitzen, bleiben mir wahrscheinlich tatsächlich nur noch etwa zehn Minuten pro Model.

Das Frisörhandwerk bezeichnen Sie selbst als Kunst. Kunst bietet Raum für Freiheit und Kreativität. Glauben Sie, dass Sie das bei der Fashion Week ausleben können, oder werden Sie 40 Models eine identische Topf-Frisur schneiden, wenn der Designer das so möchte?

Die Designer wünschen sich einen bestimmten Look. Der muss dann auch eins zu eins umgesetzt werden. Die Kunst besteht darin, einen identischen Look zu kreieren, obwohl die Models von unterschiedlichen Frisören gestylt werden. Die Kunst im Salonalltag besteht darin zu beraten, den Menschen als Ganzes zu sehen und nicht nur das Haar. Kunst ist nicht nur frei zu arbeiten, sondern auch nach genauer Vorgabe das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Kunde im Salon hat schließlich auch eine bestimmte Vorstellung, die ich erfüllen muss.

Auf dem Laufsteg herrscht Glamour, hinter den Kulissen kann es aber schon mal hektisch und ruppig zugehen. Einigen Top-Models werden ja auch nicht ganz so schmeichelhafte Starallüren nachgesagt. Haben Sie auch mal die eine oder andere Diva bei sich im Salon – und wie gehen Sie mit solchen Kunden um?

Ich habe schon bei einigen Modeshows mitgewirkt. Die meisten Models sind super professionell und helfen sogar mit, indem sie beispielsweise Klämmerchen halten. Man muss den Models aber auch nachsehen, wenn die mal kein freundliches Gesicht ziehen. Den Job, den die machen müssen, der ist nicht ohne. Im Alltag im Salon ist das nicht anders. Ich sehe das, wenn eine Kundin mal keinen guten Tag hatte. Ich sehe das dann als Herausforderung, diesem Menschen ein gutes Gefühl auf den Weg zu geben, wenn er den Salon verlässt. Zu denken, was hat denn dieser Mensch für Allüren, das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.