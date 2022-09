Für viele Fernsehzuschauer im Südwesten und in ganz Deutschland gehören sie fest zum Sonntagabend: die „Fallers“, die Bauernfamilie aus dem Schwarzwald, mit ihren alltäglichen Freuden und Sorgen, mit Streitereien und Versöhnungen. Über 1000 Folgen wurden bislang gesendet. Seit 1994 wird die Sendung ausgestrahlt.

Nach der Sommerpause geht es in der Schwarzwaldserie, die auf einem typischen Schwarzwaldhof in der Nähe von Furtwangen gedreht wird, nun ab Sonntag, 11. September, im SWR mit neuen Folgen weiter. So viel sei verraten: Den “Fallers“ stehen schwere Zeiten bevor. Es geht um die Zukunft des Hofs, um die Zukunft der Familie – es geht um alles.

„Bittere Erkenntnis“ ist der Titel der ersten Folge (1148). Zum Inhalt: Nachdem sich Bea (Christiane Brammer) mit Depressionen in eine Klinik hat überweisen lassen, entschließt sich Karl (Peter Schell), ihr zu folgen. Gemeinsam wollen sie eine Paartherapie machen, um ihre Ehe zu retten, denn es geht auch um den Fortbestand des Hofs. In ihrer Abwesenheit packen zuhause alle gemeinsam mit an, was nicht immer reibungslos passiert. Bis ein schwerer Schicksalsschlag die ganze Familie erschüttert – ein großer Verlust, der alles verändern wird.

Hochrhein Der verstorbene „Fallers“-Schauspieler Peter Schell war auch oft am Hochrhein zu Gast – Erinnerungen Das könnte Sie auch interessieren

Die neuen Sendungen mussten Entwicklungen aufnehmen, die außerhalb der Serie in der realen Welt geschahen. Schauspieler Peter Schell (Karl Faller) verstarb im Juli 2021 nach schwerer Krankheit in seiner Wahlheimat Baden-Baden – ein schwerer Schlag für seine Familie, aber natürlich auch für das Fallers-Ensemble, denn er gehörte mit Ursula Cantieni (Johanna Faller) zu den zentralen Figuren der Serie. Da alle Folgen mit einem Jahr Vorlauf gedreht werden, war er bis in den Mai dieses Jahres war er in der Serie noch zu sehen.

Doch wie soll es in der Serie nach dem Tod des Schauspielers weitergehen, der eine Hauptfigur verkörpert? Keine leichte Aufgabe für die Drehbuchautoren und -autorinnen. Erschwert wurde die Sache dadurch, dass Ursula Cantieni angekündigt hat, sich aus persönlichen Gründen aus der Serie zurückzuziehen. Auch dem musste in den neuen Sendungen Rechnung getragen werden.

Es geht weiter

Kathrin Brunner-Schwer, Pressesprecherin der Fallers, kann aber alle Fans beruhigen: „Es geht wieder weiter in der Serie“, sagt sie. Der Neuanfang sei gut gelungen. Dass der Verlust von Peter Schell das Ensemble schwer getroffen habe, daran gab es keinen Zweifel, betont sie. Aber: „So ist das Leben, es gibt Veränderungen“, sagte sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Es gebe viel Neues, der typische Fallers-Touch bleibe aber erhalten.

Für Ursula Cantieni, die SWR-Zuschauern neben den „Fallers“ auch aus der Quiz-Sendung „Sag die Wahrheit“ bekannt ist, soll es zum Abschied im Dezember ein Special geben, kündigte sie an. Für Fallers-Fans schon wieder ein Grund zum Freuen. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest.

Ab Sonntag wieder jede Woche, 19.15 Uhr, SWR. Online: die aktuelle Folge jeweils samstags ab 12 Uhr unter www.swr.de/diefallers oder in der ARD Mediathek.