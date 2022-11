Für viele Fernsehzuschauer im Südwesten gehören sie fest zum Sonntagabend dazu: Die Fallers, die Bauernfamilie aus dem Schwarzwald, mit ihren alltäglichen Freuden und Sorgen. Über 1150 Folgen der SWR-Serie wurden bislang in 134. Staffeln gesendet. Die TV-Sendung wird seit 1994 im SWR ausgestrahlt.

Niemand konnte beim Start der Schwarzwaldserie am 25. September 1994 davon träumen, dass die Bauernsaga so erfolgreich sein würde. Zunächst waren nur einhundert Folgen geplant worden. Schauspieler in festen Engagements ließen sich nur vorübergehend von ihren Theatern beurlauben. Möbel für die Innenkulissen hatte der SWR von Möbelhäusern angemietet.

Wer sind „Die Fallers“?

Im Mittelpunkt der Schwarzwaldserie steht die Familie Faller. Sie lebt auf einem malerischen Bauernhof – dem Fallerhof – in der Gemeinde Schönwald im Schwarzwald. In der TV-Produktion dreht sich alles um das Leben auf dem Hof rund um das Familienoberhaupt Hermann Faller und seine Frau Johanna. Hermanns Brüder Franz und Heinz sorgen dabei immer wieder für Zwist innerhalb der Familie. Ein gewichtiger Teil der Schwarzwaldserie befasst sich zudem mit den Kindern der Fallers, Karl, Bernhard und Kati, die ihre privaten und beruflichen Probleme nicht in den Griff bekommen.

Hermann (Wolfgang Hepp) und Johanna (Ursula Cantieni) blicken auf ihren Fallerhof. | Bild: SWR/Johannes Krieg (Archiv)

Wer sind die Darsteller?

Der feste Cast der Schwarzwaldserie setzt aus 40 Schauspielern zusammen – im Fokus stehen dabei die Fallers. Die SWR-Serie ist so aufgesetzt, dass alle Konflikte innerhalb der Bauernfamilie aufgelöst werden. Am Ende heißt es eben immer wieder: Friede, Freude, Eierkuchen.

Dennoch gibt es unlösbare Grundkonflikte. Zum Beispiel gibt es Charaktere, die nicht miteinander können und die eine unterschiedliche Einstellung zum Leben haben. Die Schwarzwaldsaga erzählt das Leben von vier Generationen, sodass Konfliktpotenzial vorhanden ist.

Die wesentlichen Hauptrollen sind Hermann Faller (Wolfgang Hepp) und Johanna Faller (Ursula Cantieni). Er ist das Familienoberhaupt und war lange Bürgermeister in Schönwald. Zudem ist Hermann Faller zusammen mit seinen beiden Brüdern Teilhaber der Familiensäge. Johanna Faller ist mit Hermann verheiratet und die gute Seele der Familie. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Karl, Kati und Bernhard.

Karl Faller (Peter Schell): Als der älteste Sohn von Hermann und Johanna bewirtschaftet er den Bauernhof der Familie und leitet die fallersche Sägemühle. Er ist mit Bea Faller (Christiane Brammer) verheiratet. Das Familienglück ist durch die Adoptivtochter Jenny komplett. Jenny Faller (Julia Obst): Sie wurde von Karl und Bea Faller adoptiert. Durch den Tod von Schauspieler Peter Schell musste die Figur Karl Faller jedoch 2022 aus der Serie ausscheiden.

Der Stammbaum der Familie Faller in den Anfangsjahren. | Bild: SWR/in-akustik/Matthias Schütz (Archiv)

Kati Schönfeldt (Christiane Bachschmidt) ist die Tochter von Hermann und Johanna und selbst Mutter von Eva Schönfeldt (Lucie Muhr). Kati Schönfeldt ist Andreas Grub (Ralph Gassmann) verheiratetet. Bernhard Faller (Karsten Dörr) ist der Sohn von Hermann und Johanna. Er hat mit seiner Exfreundin Monique Guiton (Anne von Linstow) einen Sohn, Albert Guiton (Alessio Hirschkorn).

Franz Faller (Edgar M. Marcus) ist der Bruder von Familienoberhaut Hermann Faller. Er war früher Geschäftsführer des familieneigenen Sägewerks und Leiter der örtlichen Bankfiliale. Heinz Faller (Thomas Meinhardt) ist ebenfalls Hermanns Bruder. Er war Missionar in Afrika und Geschäftsführer der Familiensäge.

In weiteren Rollen sind zu sehen: Sophie Kramer (Janina Flieger), Celine Schneider (Ana-Carolina Kleine), Sebastian Wenzel (Dominik Stricker), Lioba Weber (Lisbeth Felder), Leni Riedlinger (Heidi Vogel-Reinsch), Stefanie Rabenalt (Nadine Kettler), Evelyn Riedle (Catharina Kottmeier), Martha Bauer (Monika Kerpe), Maria Jäger (Inge Kiefer), Claudia Heilert (Adelheid Theil), Dieter Weiss (Christoph Hagin), Margarete Markhardt-Siegel (Birgit Bücker), Tu Nguyen (Maverick Quek), Toni Willmann (Roland Frey), Leo Vogt (Horst Hildebrand), Schorsch Huber (Friedrich Graumann), Bernd Clemens (Martin Wangler), Markus Riedle (Sebastian Mirow), Josef Zimmermann (Luis Lamprecht), Ulrich Zimmermann (Bernd Lambrecht), Niki Schuster (Nikolaus König), Ludwig Leiser (Hermann Ruhr), Caro Sonntag (Constanze Weinig), Jürgen Winterhalter (Olaf Creutzburg), Carlotta Schönfeld (Mila Breiter), Constantin Klumpp (Robert Besta), Lissy Trautmann (Elinor Eidt), Tayo (Charles Henri Jr. Sehba), Susanne Bienzle (Lena Mall) und Saskia Bienzle (Mona Schmid).

Wie geht es nach dem Tod von Peter Schell weiter?

Eine traurige Nachricht, die nicht nur Familie und Freunde bewegt hat: Peter Schell, der 27 Jahre lang Karl Faller verkörperte, starb am 22. Juli 2021 nach schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren in seiner Wahlheimat Baden-Baden. Er gehörte zu den prägenden Figuren der SWR-Schwarzwaldserie und war seit der ersten Folge am 25. September 1994 dabei. Da die Episoden mit einem Jahr Vorlauf gedreht werden, war Schell noch bis Mai 2022 in der Schwarzwaldserie zu sehen. Die neuen Sendungen mussten diese Entwicklung in den Geschichten rund um den Fallershof aufnehmen. Keine leichte Aufgabe für die Drehbuchautoren.

Peter Schell als Karl Faller in der SWR-Schwarzwaldserie „Die Fallers“. Der Schauspieler ist im Juli 2021 im Alter von 64 Jahren nach schwerer Krankheit in Baden-Baden gestorben. | Bild: SWR/Alexander Kluge/dpa

Erschwert wurde das Ganze dadurch, dass Ursula Cantieni (Johanna Faller) angekündigt hat, sich aus persönlichen Gründen aus der Serie zurückzuziehen. Auch dem musste in den neuen Folgen Rechnung getragen werden. Kathrin Brunner-Schwer, Pressesprecherin der Fallers, kann die Fans der SWR-Serie beruhigen: „Es geht wieder weiter.“ Der Neuanfang sei gut gelungen. Es gebe viel Neues, der typische Fallers-Touch bleibe aber erhalten. SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler sagt, die Serie werde „mit spannenden Geschichten rund um den Fallerhof und auch dem einen oder anderen neuen Gesicht“ fortgesetzt.“

Wie wird Ursula Cantieni aus der Schwarzwaldserie verabschiedet?

Sie war von Anfang an dabei und verkörperte 27 Jahre lang Johanna Faller. Doch 2022 ist für Ursula Cantieni Schluss: Die deutsch-schweizerische Schauspielerin steigt aus der Serie aus. Bis Dezember 2022 ist Cantieni noch auf dem Fallerhof zu sehen. Und: Für die Darstellerin der Johanna Faller soll es zum Abschied im Dezember 2022 ein Special geben, kündigt Kathrin Brunner-Schwer, Pressesprecherin der Fallers, an. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest.

27 Jahre hatte Ursula Cantieni die Rolle der Johanna Faller in der Schwarzwaldserie „Die Fallers“ inne. Im Februar 2022 verkündete sie ihren Ausstieg. | Bild: SWR/Alexander Kluge

Wann machen „Die Fallers“ Sommerpause?

Die Fallers verabschieden sich von Juni bis September in die Sommerpause. In dieser Zeit werden im SWR Wiederholungen der Schwarzwaldserie ausgestrahlt.

Wo wird die Serie „Die Fallers“ gedreht?

In der Schwarzwaldserie finden sich im Örtchen Schönwald die schönsten Gebäude dicht an dicht. Tatsächlich sind die Häuser und Locations für die Außenaufnahmen der SWR-Produktion quer durchs badische Ländle verstreut.

Wo steht der Fallerhof?

Das Herzstück der Serie, der Fallerhof, steht bei Furtwangen. Der SWR nennt den genauen Ort nicht. Denn: Den Fallerhof gibt es wirklich und wird von echten Bauern, der Familie Löffler, bewirtschaftet.

Der Fallerhof im Spätsommer. | Bild: Schierle, Beate

Im Rathaus hat Bernhard Faller in der SWR-Serie so manche Frage zu entscheiden. Das echte Rathaus steht ganz woanders, nämlich im Baden-Badener Ortsteil Ebersteinburg, zwischen Murg- und Oostal.

Das Rathaus aus der Sendung steht im Baden-Badener Ortsteil Ebersteinburg. | Bild: Stadt Baden-Baden

Das schöne Feuerwehrhaus, das in der Serie zu sehen ist, steht in Bad Rotenfels, einem Ortsteil der nordbadischen Gemeinde Gaggenau. Der Ort ist nicht weit weg von Baden-Baden.

Das schöne Feuerwehrhaus steht in Bad Rotenfels, einem Ortsteil der nordbadischen Gemeinde Gaggenau, nicht weit weg von Baden-Baden. | Bild: Feuerwehr Gaggenau Abtl. Bad Rotenfels

Wo steht das Gasthaus Löwen?

Im wirklichen Leben ist der Gasthaus Löwen heute das Gasthaus Rössle in Todtnau-Geschwend im Schwarzwald. Das Gasthaus ist genossenschaftlich organisiert, man kann dort essen und übernachten.

Im wirklichen Leben ist der „Löwen“ das Gasthaus Rössle in Todtnau-Geschwend im Schwarzwald. | Bild: genossenschaft@dasroessle.de

Das Gestüt aus der Schwarzwaldserie ist im wirklichen Leben der Winklerhof und Pferdepension Maier in Gaggenau-Winkel und liegt ruhig und idyllisch. Das Sägewerk gehört zum Bartleshof von Nikolaus König in Breitnau.

Etwa 70 Prozent der Szenen werden in den Ernst-Becker-Studios 3 und 4 des SWR in Baden-Baden gedreht, der Rest auf dem Fallerhof bei Furtwangen. Die Studios haben eine Gesamtfläche von 1280 Quadratmeter. In den Fallers-Studios sind 31 Dekorationen ständig aufgebaut. Bei Bedarf können zusätzliche Kulissen errichtet werden.

Blick in die Faller-Studios des SWR in Baden-Baden. | Bild: SWR/Schweigert

Wann und wie wird die Serie „Die Fallers“ produziert?

Die Schwarzwaldserie wird ein Jahr im Voraus produziert. Der Grund hierfür liegt 28 Jahre zurück. Die Dreharbeiten zu den ersten Folgen der Serie fanden im Mai 1994 statt. Gesendet wurde die erste Folge Ende September. Die Produktion war damit asynchron zu den Jahreszeiten. Das bedeutet: Im Sommer wurde gedreht, in der Geschichte war aber Winter. Daher hatte die Schwarzwaldserie einige Monate Sendepause, um synchron zu werden mit der Natur.

Inzwischen wird beinahe das ganze Jahr über gedreht. Dabei werden die Folgen von „Die Fallers“ nicht chronologisch gedreht, eine Szene nach der anderen, sondern nach Motiven. So werden bei Außendrehs verschiedene Szenen aus unterschiedlichen Folgen zusammengefasst, um Kosten zu sparen.

Auch die Hühner müssen auf ihren Einsatz warten. | Bild: Schierle, Beate (Archiv)

Sobald die Drehbücher für eine Fallers-Staffel fertig sind, wird im Produktionsbüro der Drehplan gesteckt: Alle Küchenszenen nacheinander, im Rathaus oder in der Kneipe. An jedem Drehtag werden etwa zehn sendefähige Minuten der Serie gedreht. Mit dem Entwickeln der Drehbücher fangen die Autoren mehr als ein halbes Jahr vorher an, bevor die Folgen gedreht werden. Eine Staffel umfasst acht bis zehn Folgen. Bisher wurden über 1150 Folgen in über 130 Staffeln produziert.

Wie viel kostet die Produktion von „Die Fallers“?

Das Jahresbudget der Schwarzwaldserie beträgt etwa 5,5 Millionen Euro. Eine Sendeminute kostet rund 4000 Euro, eine Folge geht 30 Minuten. Damit betragen die Kosten für eine Folge 120.000 Euro. Zum Vergleich: Die Lindenstraße ist etwa doppelt so teuer. Bei der amerikanischen Serie „Breaking Bad“ hat der Pilotfilm 17 Millionen gekostet, ein Tatort (90 Minuten) kostet etwa 1,2 Millionen. Im Jahr werden 1200 Sendeminuten der Fallers produziert.

Wie war der erste Fallers-Dreh nach der Coronapause?

Die Pandemie zwang 2020 viele Fernsehproduktionen zum Stillstand. Auch die beliebte Schwarzwaldserie musste eine dreimonatige Coronapause einlegen. Waldspaziergänge, Kochen, Wandern, Singen oder Zeit mit den Liebsten verbringen: So haben die Schauspieler die unfreiwillige Pause genutzt.

Wie es ist, unter Corona-Bedingungen zu drehen, zeigt ein Besuch am Set bei den „Fallers“ in Furtwangen: Schauspieler und Crew müssen Maske tragen, auch bei den Proben. Die Darsteller schminken sich selbst. Nur beim richtigen Dreh dürfen die Schauspieler die Masken ablegen. Die Drehbücher mussten umgeschrieben werden, denn die Schauspieler mussten Abstand halten.

Mit Maske und Abstand: Sebastian Mirow als Bauer Riedle (hinten links) und Peter Schell als Karl Faller proben im Juli 2020 eine Szene am Fallerhof. Zum Echt-Dreh legen die Schauspieler die Maske ab. | Bild: Schierle, Beate (Archiv)

Die Pause brachte aber auch ein Problem mit den Jahreszeiten, denn in der Serie ist es noch Frühling, weitergedreht wurde aber im Sommer. Die Darsteller auf dem Fallerhof mussten dick eingepackt drehen – bei 32 Grad.

Zum 25. Jubiläum der Schwarzwaldserie hat der SÜDKURIER 2019 an einem Tag die Dreharbeiten auf dem Fallerhof bei Furtwangen begleitet. Über die Jahre gab es immer wieder Besuche am Set wie etwa 2016.

Winterlich angezogen bei 32 Grad im Juli 2020: Lisbeth Felder als Lioba mit dicken Strümpfen und Weste – und Maske natürlich. | Bild: Schierle, Beate (Archiv)

Wie sehr sind die Darsteller mit dem Schwarzwald verbunden?

Die Fallers sind immer wieder auch außerhalb der Dreharbeiten im Schwarzwald und nähere Umgebung anzutreffen. Karl Faller-Darsteller Peter Schell war mehrmals in der Heimat im Hochrhein auf Tour. Ursula Cantieni (Johanna Faller) war vor vielen Jahren in Tiengen auf der Hochrhein-Messe unterwegs. Der Fallerhof selbst ist immer wieder Schauplatz für Benefizveranstaltungen. Zu diesen Anlässen mischen sich auch die Darsteller gerne unter die Gäste.

Der Schauspieler und Kabarettist Martin Wangler, bekannt aus der Schwarzwaldserie „Die Fallers“, kam im Juli 2021 als Kunstfigur Fidelius Waldvogel mit seinem Traktor „Tiger“ zum Berggasthof Burg Rosenegg in Rielasingen-Worblingen zum Kabarettabend. | Bild: Sandra Bossenmaier (Archiv)

Und dann gibt es noch Fanservice vom Feinsten: Der SWR hat zum 25. Jubiläum der Schwarzwaldserie das Rezept zu Lenis saftiger Linzertorte verraten. Wie sehr die Serie mit der Gemeinde Furtwangen verbunden ist, wo auch der Fallerhof steht, zeigt der Jahresrückblick zum 25. Jubiläum 2019. Im Laufe der Jahre hat der SÜDKURIER viele Schnappschüsse von den Anfängen der Serie bis heute zusammengetragen.

Wann laufen „Die Fallers“?

„Die Fallers“ laufen jeden Sonntag um 19.15 Uhr beim SWR. Online kann die aktuelle Folge jeweils samstags ab 12 Uhr unter www.swr.de/diefallers oder in der ARD Mediathek angeschaut werden.