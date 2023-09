Hier ins Museum, dort eine Ausstellung bewundern, dann noch auf eine Aussichtsplattform klettern und danach eine Bustour unternehmen. Viele Aktivitäten lassen das Reisebudget schnell schwinden. Aber es geht anders – sogar weltweit. Der US-amerikanische Anbieter von Ferienwohnungen, Casago, hat anhand von Bewertungen auf Tripadvisor die weltweit zehn beliebtesten und kostenlosen Attraktionen herausgesucht. Darunter befinden sich einige Orte, die wohl die Wenigsten als Sehenswürdigkeit auf dem Zettel haben.

10. Baan Saladan (Thailand): Lanta-Tierschutz

Platz zehn ist gleich so ein Ort, den wohl die Wenigsten zunächst als sehenswürdig bezeichnen würden: die Animal Welfare. Die Non-Profit-Organisation hat ihren Sitz auf der thailändischen Insel Koh Lanta. Hier werden kranke, verletzte oder streunende Tiere versorgt. Wer sich für Tierschutz interessiert, kann die Farm besuchen, spenden oder eine Tour hinter die Kulissen buchen. Die Tour ist allerdings nicht kostenlos, sondern schlägt mit rund sieben Euro zu Buche.

9. Canberra (Australien): Australisches Kriegsdenkmal

In Australien kann das Kriegsdenkmal in Canberra kostenlos besucht werden. | Bild: clearviewstock - stock.adobe.com

Das australische Kriegsdenkmal befindet sich der Hauptstadt Canberra. Hier soll jenen gedacht werden, die in den Kriegen mit australischer Beteiligung fielen. Eröffnet wurde das Denkmal im Jahr 1941. Dazu gehören unter anderem ein Museum und ein Skulpturengarten.

8. Arlington (USA): Das Grab des unbekannten Soldaten

Das Grab des unbekannten Soldaten in Arlington (USA). | Bild: rmbarricarte - sotck.adobe.com

Der Nationalfriedhof in Arlington, Virginia ist einer von 147 Nationalfriedhöfen in den Vereinigten Staaten. Er grenzt direkt an das Pentagon, in dem das US-Verteidigungsministerium sitzt. In Arlington steht das „Grab des unbekannten Soldaten“, das später in „Grabmal der Unbekannten“ umbenannt wurde. Es besteht aus insgesamt sieben Marmorblöcken, unter denen gefallene Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie aus den Kriegen in Korea und Vietnam begraben sind.

7. El Chaltén (Argentinien): Cerro Fitz Roy

Der Berg Cerro Fitz Roy in den argentinischen Anden lockt viele Wanderer und Bergsteiger an. | Bild: R.M. Nunes - stock.adobe.com

Der Cerro Fitz Roy ist ein Berg in den Anden. Er ist 3406 Meter hoch und gilt als schwer zu besteigen – zumindest für diejenigen, die ganz nach oben wollen. Das Gebiet rund um den Berg ist besonders bei Wanderern beliebt. Ausgangsort ist der touristische Ort El Chaltén. Hier lassen sich geführte Bergtouren buchen, erfahrene Wanderer können aber auch Geld sparen und auf eigene Faust die Anden erkunden. Für über 90 Prozent der Rezensenten ist das fünf Sterne wert.

6. Amritsar (Indien): Goldener Tempel

Der Goldene Tempel in der indischen Millionenstadt Amritsar wird täglich von Pilgern besucht. | Bild: YURY TARANIK - stock.adobe.com

Die Millionenstadt Amritsar im indischen Bundesstaat Punjab hat es ins Ranking von Casago und Tripadvisorgeschafft. Hier steht der Goldenen Tempel, der auch Harmandir Sahib genannt wird. Das komplette Tempel-Gebäude ist mit Blattgold belegt – trotzdem ist der Eintritt kostenlos. Erbaut wurde er im 16. Jahrhundert, aber über die Jahrhunderte immer wieder repariert und erweitert. Der Tempel ist immer geöffnet und wird täglich von tausenden Pilgern besucht.

5. Bacalar (Mexiko): Bacalar-See

Der Bacalar-See in Mexiko. | Bild: Josue - adobe.stock.com

Der Bacalar-See auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán lockt viele Touristen an – aber nicht nur, weil er kostenlos besucht werden kann. Zum einen lockt er Menschen aus der ganzen Welt mit seiner blauen Färbung. Zum anderen beherbergt er eine der ältesten Lebensformen der Welt: Stromatolithen. Dabei handelt es sich um eine Art lebendes Gestein, das es bereits seit 3,5 Millionen Jahren geben soll. Dafür bekommt der Bacalar-See von satten 91 Prozent der Rezensionen fünf Sterne.

4. Columbus (USA): Nationales Infanteriemuseum und Soldatenzentrum

Für den den vierten Platz geht es zurück in die Vereinigten Staaten. Das Infanteriemuseum und Soldatenzentrum in Columbus, im US-Bundesstaat Georgia, soll laut Website „patriotischen Familienspaß“ bieten. Ausgestellt sind verschiedene Zeitspannen der amerikanischen Kriegsgeschichte. Der Eintritt ist kostenfrei.

3. Niagara Fälle (Kanada): Horseshoe Falls

Die Niagarafälle gehören wohl zu den bekanntesten Wasserfällen der Welt. | Bild: Jason Szenes

Auch Platz drei befindet sich in Nordamerika, allerdings in Kanada. Die Horseshoe Falls, auch Canadian Falls genannt, sind ein Teil der berühmten Niagara Fälle. Zwar können Touristen eine Bootstour zu den Fällen buchen, die riesigen Wasserfälle sind aber auch ohne Budget zu sehen. Ein kleiner Teil der Horseshoe Falls befindet sich übrigens auf dem Terrain der Vereinigten Staaten. Auch auf US-Boden gibt es Plätze, von denen aus sich die Wasserfälle kostenlos beobachten lassen. Zum Beispiel den Terrapin Point.

2. Dayton (USA): Nationalmuseum der US Air Force

Das Nationalmuseum der US Air Force in Dayton, Ohio. | Bild: KARENFOLEYPHOTOGRAPHY - adobe.stock.com

Auf dem zweiten Platz liegt das Museum der amerikanischen Luftstreitkräfte. Von alten Propellermaschinen, über Tarnkappenbomber bis zum Frachtflieger ist hier alles aus der US-amerikanischen militärischen Luftfahrtgeschichte ausgestellt. Das Museum in dem Bundesstaat Ohio ist das älteste Museum für militärische Luftfahrt und ist seit 1922 geöffnet. Jährlich besuchen über eine Millionen Menschen die Ausstellungen. 92,85 Prozent der Bewertungen liegen bei fünf Sternen.

1. Brügge (Belgien): Harfenist Luc Vanlaere

Brügge bei Sonnenuntergang. In dieser Stadt bieter der Harfenist Luc Vanlaere kostenlose Hafenkonzerte an. | Bild: SEREDA Tomas - adobe.stock.com

Die beliebteste kostenlose Attraktion weltweit ist die einzige unter den besten zehn aus Europa – und die Attraktion ist ein Mensch, genauer gesagt ein Harfenist in Brügge. Von Mittwoch bis Samstag gibt der belgische Musiker, Komponist und Instrumentenbauer Luc Vanlaere dreimal am Tag kostenlose Konzerte in seiner Werkstatt. Auf seiner Website schreibt Vanlaere, er wolle allen Menschen die Möglichkeit geben, an dieser Erfahrung teilzuhaben. 94,54 Prozent der Besucher gaben auf Tripadvisor fünf Sterne.

Deutschland: Altstadt Bamberg

Die Altstadt von Bamberg ist die beliebteste kostenlose Attraktion auf der Reiseplattform Tripadvisor. | Bild: Schulzfoto

In die Top-10 der kostenlosen Attraktionen weltweit hat es Deutschland bei Weitem nicht geschafft. Dennoch hat das Portal auch die besten kostenlosen Attraktionen für einzelne Länder herausgesucht. In Deutschland liegt diese nicht etwa in Berlin, Hamburg oder München, sondern im fränkischen Bamberg. Die Altstadt der Stadt bekommt bei 77 Prozent der Bewertungen Fünf-Sterne. Es gibt aber auch viele weitere schöne Altstädte in Deutschland und auch ganz in der Nähe in Baden-Württemberg.

Schweiz: Vierwaldstättersee

Der Schillerstein am Vierwaldstättersee erinnert an den sagenumwobenen Wilhelm Tell. | Bild: swisstravelsystem.com

Bei unseren Schweizer Nachbarn ist der Vierwaldstättersee die beliebteste kostenlose Attraktion. Über 75 Prozent der Bewertungen haben die volle Punktzahl für den See bei Luzern vergeben. Will man den See vom Wasser aus erkunden, wird es schnell teuer. Eine Rundfahrt kann über 30 Schweizer Franken kosten.